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2024年1月21日星期日
星期日生活
星期日生活
星期日現場：後日生死戰 願港足贏波！ 直擊卡塔爾不止90分鐘的熱情
明瞭真心愛未泯
亞洲盃與港人身分的三世書
什麼人訪問什麼人：讓做出成果而用心的人被看見——《第八個嫌疑人》編導訪談錄
影像特區：寒冬中，我發明了唱歌
周日話題：玫瑰崗中學「爛尾」事件
阿貓阿狗：#219 畫龍
無名周記：派閥的最後派對？
圖文城市
放心寫作：#74 喝一杯穿越時空的咖啡
讀者來信：〈哀悼之路的漫長〉
平安祭：厭食症：最難醫的精神病
同場加映：卿卿如晤——致鄒幸彤
同場加映：不喜歡繁花——不會羞於啟齒的一句話
「UVA: Synchronicity」：字節跳動與霧中光影
movie chic, movie style：兩部女性戲反映港式掙扎
誰人日記：廚藝
#012 金魚囝
家明雜感：裝飾別人的夢 《大叔夢中人》
影片簡評
星期日文學‧飈車橫越歷史荒漠的史賓斯汀——並談近來幾首本地獨立音樂作品
{清真食品達人}梁雪花 第三代穆斯林 營造本地清真vibe
讀食時光：以香味為記 西多士與茶餐廳
民間故宮：大坑西邨「逼遷」 Carpenters老歌應景
通識導賞：將軍澳廠投產 再拓新水源 窺探海水化淡點運作
打開垃圾：有罰則 無執法 公屋清潔工：亂拋垃圾無人正視
未來城市：鼓勵私有產權多參與 官商民攜手保育歷史建築
家明雜感：裝飾別人的夢 《大叔夢中人》
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【明報專訊】尼古拉斯基治終於告別濫拍及爛片時期了？最近上映他主演的《大叔夢中人》（Dream Scenario），大有回復當年勇之勢。
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星期日現場：後日生死戰 願港足贏波！ 直擊卡塔爾不止90分鐘的熱情
明瞭真心愛未泯
亞洲盃與港人身分的三世書
什麼人訪問什麼人：讓做出成果而用心的人被看見——《第八個嫌疑人》編導訪談錄
影像特區：寒冬中，我發明了唱歌
周日話題：玫瑰崗中學「爛尾」事件
阿貓阿狗：#219 畫龍
無名周記：派閥的最後派對？
圖文城市
放心寫作：#74 喝一杯穿越時空的咖啡
讀者來信：〈哀悼之路的漫長〉
平安祭：厭食症：最難醫的精神病
同場加映：卿卿如晤——致鄒幸彤
同場加映：不喜歡繁花——不會羞於啟齒的一句話
「UVA: Synchronicity」：字節跳動與霧中光影
movie chic, movie style：兩部女性戲反映港式掙扎
誰人日記：廚藝
#012 金魚囝
家明雜感：裝飾別人的夢 《大叔夢中人》
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星期日文學‧飈車橫越歷史荒漠的史賓斯汀——並談近來幾首本地獨立音樂作品
{清真食品達人}梁雪花 第三代穆斯林 營造本地清真vibe
讀食時光：以香味為記 西多士與茶餐廳
民間故宮：大坑西邨「逼遷」 Carpenters老歌應景
通識導賞：將軍澳廠投產 再拓新水源 窺探海水化淡點運作
打開垃圾：有罰則 無執法 公屋清潔工：亂拋垃圾無人正視
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打開垃圾：有罰則 無執法 公屋清潔工：亂拋垃圾無人正視
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