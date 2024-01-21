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影像特區：寒冬中，我發明了唱歌

【明報專訊】喂！你的信我收到了，叫我開心了一整天。你說很久沒看到我在「星期日生活」出現，正在紐約交流的我嗱嗱臨向編輯跪求一個影像小版面，希望和你分享我近年對唱歌的嚮往。我記得我們最後在險些被殺的博物館前相遇過，還給你抄了牌，但沒回音，我還記得你最後like我的fb post是關於叫人最少留一首歌陪伴自己。當時也沒想到自己一年後會去地鐵當清潔工，也沒想到大嗱嗱50歲竟才發現自己對唱歌的需要。

記得第一天返清潔，科文叫我用毛巾消毒自動扶手電梯的扶手。就是企定定把毛巾按在扶手上，讓扶手運行等時間過。為確保能完整消毒一個圈，科文叫我每次抹時要由1慢慢數到100才合格……大佬呀！每日要抹10條電梯，每條抹兩邊，即是最少數20次沒意義的數字，人都癲！

返工唱歌收警告信

為了證明／提醒自己是人，我發明了唱歌，每次唱兩小段「Do you hear the people sing……」就剛好抹完，除了消毒，還把電梯變成音樂扶手裝置，這是諾貝爾永遠不會知的發明。然後又有一次，因想支持地鐵車長站員加薪，把屯馬線金曲《屯馬開通真的很興奮》改編成爭取加薪歌詞，無粒字啱音都叫做試做一個創作歌手，放上lG，竟然有人cover我首歌，開心死，就被誤導以為自己有啲才華，點知公司不欣賞，出了警告信給我，指我返工時唱歌……就這樣，我每晚工作就堅持唱歌，捍衛清潔工有工作唱歌的權利，也想試試自己會否成為第一個因唱歌被炒的清潔工。結果我的歌大概感動了全世界（FF），老細就把我留下。

清潔工的工作好多重複納悶的程序，我找到以唱歌成為臨時出口，大圍站天花的燈有紅館feel，大堂又有很多戀人依依不捨道別，唱80年代情歌就啱晒feel……我以FF自己是大圍站大堂打碟DJ來支撐自己繼續做下去，一做就兩年了。你知嗎？這兩年我每次post唱歌片到lG，還是會有幾十至近百個人unfollow我呢，《綠豆》訪問我時，還夠膽播了全首……來到紐約將交流半年，天氣下雪特別凍，我的溫度還是留在香港，這星期看到香港的消息都是叫人愁緒無奈，有內在互缺信任爭吵的氣氛，有外在不尋常無理的政策。而我這既遠且近的狀態，想起關正傑的《雪中情》，我在fb post了那句「你看見雪花飄時」，然後叫人接下去，就有了這首我最新的派台歌，我知道內容可能對你有啲殘忍，但一齊無聊唱吓，又或你也試填吓。

《雪中情》

（詞：盧國沾，Roger大師兄，林兆榮）

你看見雪花飄時（盧）

我這雪菜落米粉（Roger）

西多加3蚊，切開兩份（榮）

濃~茶青檸暖意在心（Roger）

（你可能不知怎唱，問吓啲成熟啲嘅人就會知） 一齊唱下去！

文、圖˙程展緯

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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