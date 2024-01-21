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什麼人訪問什麼人：讓做出成果而用心的人被看見——《第八個嫌疑人》編導訪談錄

【明報專訊】緣起——

上星期交了稿，論及電影《第八個嫌疑人》，是2023年不可多得的作品，竟然大部分傳媒和評論都忽略了，又提及編導組合，應邀到演藝學院作映後分享時，談了足足3小時。編輯來鴻說不如來個訪談，即跟電影公司聯繫，幸好剛在編劇周汶儒離港前一天約定，那天香港電影評論學會亦公布了得獎名單，導演李子俊榮獲「最佳導演」獎項，算是把這部佳作重新推回大眾視線的開始。

這次訪問用了1小時，補遺上次沒論及的議題，讓攝影師有更多時間拍攝理想的照片，而這篇訪談錄，會依電影製作的流程作為主軸結構，適當地補回上周談及的某些內容。

■問：四維出世

■答：導演 李子俊（俊）、編劇 周汶儒（儒）

前事不忘——

問：李導演是紅褲子出身，由場記、副導，直到導演，你提到你做某個崗位時，會看看高一層崗位的人在做什麼，你在做第一副導的時候，自然會看看導演在做什麼工作。是什麼驅使你去拍首部作品《狂獸》呢？

俊：當副手時一路是幫導演拍動作片，我覺得自己可以拿揑得到動作片，自己第一部戲，當然是有信心的，才可以做到。

問：會不會當時跟開鄭保瑞，就會想做比較類似的戲種？

俊：其實我跟開所有導演，例如劉偉強、麥兆輝等，都是做開動作片的，基礎本身就是這種類型，我自己的底蘊都是商業片，所以選擇了動作片。

問：創作的流程是如何的？編劇李春暉是什麼時候加入劇組？

俊：李春暉我早在《狗咬狗》的年代已認識，想做導演時，我一路都找他談有什麼故事可拍，到最後監製黃柏高收到一個劇本叫《狂獸戰》交給我，我覺得自己未必適合拍，再同鄭保瑞傾，不如用這個故事再改，所以李春暉便埋位着手改，到最後是換轉了另一個故事。

問：監製黃柏高會時常收到劇本？

俊：我當時簽了太陽娛樂，柏高會時常給我看很多劇本，看看我是否適合拍。製作公司已買了劇本的開發權，所以可以再改，而《狂》片到最後的故事已非原本那個，所以原著者亦沒有credit。

問：拍完首部長片，票房不大理想，是否經過反思，才轉出第二部截然不同的作品？

俊：是有反思，好多人說『你的動作很燦爛，可是你的故事，好像不太完善，沒有實質的底，人物設定不理想』，於是我便找了周汶儒，說想拍一部文戲，證明自己可以拍文戲。

成軍 ——

問：好的工作伙伴當然是十分重要，你們怎樣相識？

俊：有個朋友叫Chris，《狂獸》是找他做海報，他在《風林火山》（周汶儒當時的劇組）做劇照，所以介紹我們相識。我們初次見面，很多東西可以分享，可說是一見如故。

問：你是紅褲子，周在大學是主修文學的，一拍即合，一定談到很多電影，大家都很有同感吧？

俊：也不一定是談電影，反而是談我們成長的階段，有幾反叛，我們是同一世代，經歷差不多。

儒：當時是分享在中學時期有朋友逃亡的經歷，我當時想，以後永遠都可能不再相見，正如戲裏所寫的情感。所以當初談這個故事時，逃亡是可以發揮的素材，很多電影都將逃亡用蒙太奇交代，我跟他說想寫多些逃亡的心理狀態，人會不會懷疑自己呢？戲中的堂兄弟便各走極端。

問：有什麼電影導演和作品影響你們？

俊：我跟他分享譬如是賈彰柯的作品，不同的文藝片，如《白日焰火》、Hell or High Water （《非常械劫案》）、Wind River（《風河谷謀殺案》）等，思想非常同步。

劇本——

問：開拍第二部戲，創作流程是如何的？

俊：當時有投資方，是我在太陽娛樂時期已認識，有一次在機場遇上，他說有幾個題目，可以給我看看，所以我就選了這個題材。我的想法是，這兩個人物，過了21年，究竟逃亡的過程，經歷了什麼？然後回港，先找李春暉，本來想寫一班劫匪，投資者說這故事是不能經過審批的。後來結識了周汶儒，他說要加一個公安的角色（林家棟飾），然後便寫了故事大綱。

儒：其後投資方要我們見見大鵬（董成鵬），本來我們以為只是上去聊聊，因為我們只是得個大綱，估計他只是想了解深一些而已，怎知大鵬當場就說肯接這個角色，且開出了條件給我們，有大鵬這條鑰匙，便知道這部戲一定會開，且成本也可以高很多。我們回來後，叫助手勾勒分場，粗略打一打成本，然後才寫劇本，寫了第一稿就開始拍，完全不是正常操作。

問：劇本寫了多少時間？

儒：兩個月吧，到最後拍攝是第六稿，可是有九成以上都是第一稿的東西，改動都是為了遷就拍攝而微調，例如公安說某些字眼他們不會用的，又或者刪減了某一角色而抽走某一條線。

問：電影真人真事改編，改編上有什麼困難？有什麼東西需要重新創作？

儒：基本上除了傳媒報道的資料外，是你知幾多，我們亦知幾多。公安在很多實質查案上的內容，都不會透露，只能在已知和現實的根基上，加以想像和創作。

問：近年有些趨勢，好些電影會把故事尾聲的高潮戲，吸引眼球的畫面放進片首，《第八》由2016年的夢境開始，到家棟遇上大鵬，便一次過回閃至1995年開始線性敘事至結尾，你們是否鍾情直線敘事？

儒：我們很喜歡直線說故事，劇本的版本本來是順開的，不過剪片的時候，考慮到現今世代受社交媒體短片文化的影響，專注力下降，才把2016年的一段剪到前段來開局。

問：直線敘事，當然會見到大鵬的變化，現在的版本，有另一種效果，第一幕中段時，觀眾見到微胖的大鵬在酒樓發言，對比之下，會十分好奇，是否同一個演員？其後自然會正襟危坐，一直看到尾。

儒：順開跟倒敘的觀影感覺很不一樣，有好些地方，要調節處理。

監製——

問：鄭保瑞作為監製，參與程度多少？

俊：他會睇故事大綱，看看他對這題材和故事，有什麼意見，基本上看《第八》時故事時，他沒有什麼大意見，他認為周的故事，已經寫得好好，到分場和正式劇本的階段，會有微調的建議，到拍攝時，會在資金、單位對口、稅務等的問題上，作為調和角色。到現場拍攝的時候，會來三五日，看看我們怎樣拍，然後提出具體問題，和改善的方法。他也會看毛片，提出實質建議。

儒：例如拍攝初期的鏡頭，可能會過分浪漫，不夠寫實等等，他會問這些是否創作的初衷，着我們跟攝影師溝通和調節。

問：他當然會管開支和預算，此片有沒有超支？

俊：沒有，在「筆直」之下完成。

儒：他作為監製，會有自己的特色，在《第八》他給予我們很大自由度，他從來不會教你怎樣做，甚至不會給你參考的電影，但他會好介意，作為導演，你有沒有自己的想法，如果你真的很清楚，他會放手。他會支持你去做你自己相信的事情，他會幫你排除萬難。

俊：他自己也是導演，也曾受人監製，他會覺得，只要你不會太過在框框之外，他就不會阻止你。

儒：他見你們兩個都不打架，他便離開現場了。（笑）

選角 ——

問：選角方面，大鵬是投資方選的，林家棟並不監製，選他是為了遷就香港市場？

俊：也不是，《狂獸》時已認識他，也十分喜歡家棟的演出，他很少演出比較正派一些的警察角色。

儒：當時有小小「曳」的心態，大鵬都可以講廣東話，反正我們拍的是廣東公安，為什麼不可以找香港演員說普通話呢？當然對他而言，是很大的挑戰。而且當時在大陸，要找廣東演員亦十分困難，他們做電視劇居多。然後跟監製商量，擺一個我們熟悉的的香港演員，跟大陸演員對碰。

俊：同時我們自己的底蘊，亦好想保留廣東話。

問：為什麼找孫陽？

俊：孫陽是因為我們睇《過春天》時，監製覺得他幾charm，可以找他傾傾。我們有些進念的朋友認識他，於是拿了他的電話，但當時他經濟上不太穩定（按：《孤注一擲》之前），好像沒有交電話費，電話留言飛線去家裏，他弟弟告訴他，才聯絡上。本來我們設計的角色是年紀稍長的，一路溝通下來，我自己也需要一些時間，才可以調節過來。

問：張頌文呢，是因為《狂飆》？

俊：也不是，當時《狂飆》未上，我記得他是投資方介紹，我們看了《風中有朵雨做的雲》，十分喜歡他非常自然的演出（按：《風》片也是用王傑的《一場遊戲一場夢》作為片尾曲），因為他是韶關人，他十分之熟悉這件案件，所以他說，我們一定要找他演。

儒：現在要找他演，都十分困難。（笑）

問：齊溪出場不多，但十分耀眼，是如何選上她的？

俊：我自己看一些大陸的電視劇和電影發現她，十分喜歡她的表現，於是便找她演出。

拍攝 ——

問：拍了多少日？

俊：拍了50多天，因為我們要跨地域拍攝，我們要在廣東省佛山有個基地，周邊要有2個小時之內要去得到的地方，作為目標場景，最後半段拍攝，還要跨去雲南（如石礦場）。

問：製作費相對於本土電影，當然是相當富裕，在合拍片而言，卻是低成本製作，費用主要是用在跨地域？

俊：對。因為始終是文戲，我們需要很多時間給演員磨合，加上美術、服裝的設計，都需要這筆資金。

儒：同時也因為是年代戲，我們找那車站，找了很久，現在戲中所見的，首先要符合上世紀90年代外貌，第二又要肯借給你，第三咁啱又要有那一種火車。廣東現在的變化很大，90年代餘下的東西很少，例如街景某一段相似，隔籬的街道，已經不像，就算一間茶樓都找了很久。

俊：第一次打劫那儲蓄所是真銀行，撤退後，美術組進場改裝和陳設，還原到那個程度，需要是時間和金錢。

問：動作指導是黃偉亮，你們早前說，打劫那場戲，你們已詳細設計了，那他的工作範圍是什麼呢？

俊：他會給予很多意見，例如安全、演員走位，又或者槍擊玻璃時怎樣爆，他在現場拍攝時，會構思連串動作的邏輯。

後製 ——

問：電影剪接了40多稿，剪了多久？

儒：約兩三年，因疫情關係，沒有確定的上映日程，也因種種原因，我們擺低了，監製甚至跟我們說，當沒有拍過，中間有1年完全沒有再看過，突然之間話可以上映，我們再回去剪，忽然之間有種豁然開朗的感覺。

俊：可能其間做過很多其他工作，又傾過很多故事，我們再看時，有另外一番睇法。

問：我上網見到有首主題曲，是由大鵬跟寶石Gem合唱的《走到黑》，但你們選了《一場遊戲一場夢》作為片尾曲。到頭來沒有用到，是什麼原因？

儒：那種是宣傳的主題曲，他們有很多種主題曲，不同階段會有不同的歌曲放出來。

俊：宣傳的時候，不斷推歌出來吸引觀眾。但在後製創作的階段，我們只有《一場遊戲一場夢》這首歌。

問：配樂很特別，你們現在用了二胡和大、小提琴，碰撞出來的聲軌，很有現代感和實驗感。與配樂區樂恆和廖穎琛是怎樣溝通的？

俊：起初我沒有給他們參考的樂曲，只是想要特別的音樂，溝通了很久，後來他們給我片頭殺人的那段音樂，我一聽便十分喜歡，覺得很合用，於是其他的，便由此發展出來。

問：現在結尾放煙花之後，用的士那一場來收結，可是並沒有打劫，為什麼會有這樣的安排？

俊：如果給你再行多一次這條路的機會，你會怎樣選擇呢？去到結尾，他們很開心地離去，我覺得都要給觀眾一個希望。

迴響 ——

問：電影票房理想，亦肯定是一部佳作，為什麼網上的評分不太高？

儒：因為發行公司用了懸疑電影的發行套路，首周上映時，把很多觀眾推了進場，觀眾會期望看到橋段扭上扭，反上反，期望自然會有落差。

問：大鵬以一個反面人物的角色，拿了上海國際電影節的最佳男演員（按：跟《不虛此行》的胡歌同獲此獎，評審團主席是大導演 Jerzy Skolimowski），實在是十分破格的事情，在內地有什麼迴響？

儒：他們也開始討論及反思，其實主旋律電影，也是叫人不要以身試法，現在實踐了一個案例，可以用另一種方式，也會有相類的效果。

後記 ——

訪問的後段，來了攝影師馮凱鍵，十分忙碌地在觀察場地，準備為編導組合拍照。馮的本科在演藝學院讀電影，有緣亦感恩曾經作為他的老師，他畢業後的專業為攝影記者，奪過不少獎項，很用心對待自己的工作。他建議編導們到工作室樓下的後巷拍攝，因燈光反差不夠，需要補光，我也樂得作為燈光助手給他打燈。

套一句戲裏大鵬的對白：「冇以前嘅路，又點會有𠵱家行嘅路呢。」一切皆因果。用心而不得其法，未必能做出成果；能做出成果，自然必須用心。作為評論者、公共知識分子，讓做出成果而用心的人被看見，是應有之義。

訪問、整理˙四維出世

圖˙馮凱鍵

編輯•朱建勳

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