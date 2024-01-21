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明瞭真心愛未泯

【明報專訊】小編阿超月前已預告1月放假去卡塔爾，當時有一秒疑惑，目的地那麼獨特？後來才知，原來他是要親身去觀看球賽，為港足打氣，於是抓緊機會，跟他約稿。星期四他自動自覺報到，思慮到多哈慢香港5個鐘，預先提醒要等到昨日凌晨、待看完第二場港隊比賽才有稿。

到了周六早上，睡醒打開電話，即見阿超連珠炮發，隔着電話仍可感受到球賽給他帶來的亢奮。他的現場特寫更是鉅細無遺地捕捉眾多遠赴當地應援的球迷熱情，看完心裏面接龍程展緯，哼出一句「明瞭真心～愛未泯～」。先前謙稱不熟港足的馬嶽，乘着港足相隔幾十年再次打入亞洲盃，翻開足球「三世書」，標記足球與港人身分認同的起承轉合，讀到尾亦是十分熱血。

關於唱歌，意猶未盡可讀潘拔，今期他由歐西流行曲寫起。四維出世上期剛寫完《第八嫌疑人》影評，電影便宣告獲本地電影評論學會「最佳導演」獎，今期有編導二人的訪問。今期另有關於如何準備招呼更多中東朋友，關於垃圾徵費如何影響清潔工人，關於愛，以及關於教育。

問題天天都多，不如先唞唞，看看港足如何在球場上搏盡。錯過了頭兩場賽事不打緊，後晚一起來見證，今場不用捱眼瞓。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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