星期日現場：後日生死戰 願港足贏波！ 直擊卡塔爾不止90分鐘的熱情

「喺荔枝角追慣啦,追!」

——賽前難以想像的是,2024年1月14日在卡塔爾多哈哈利法國際體育場聽到最難忘的,會是這兩句說話。

文首所說的巴士,是亞洲盃足球賽港隊首戰過後,載着職球員離場返回住宿地方的大巴。數十港足球迷響應通訊群組的號召,跟着幾名場內場外帶頭打氣的「忠粉」,由球場對出狂奔約1公里到公路迴旋處守候,只為港隊大巴路過時揮手致意數秒—— 一如場內場外不止90分鐘的熱情。

1.賽前

今屆亞洲盃決賽周,在香港職球員——包括代表隊成員及其他持份者——和球迷心目中,都是既新鮮又重要的事。港足前隊長黃洋曾言,今屆亞洲盃就是「香港球迷的世界盃」;征戰綠茵十多年的現任隊長葉鴻輝,也說在多哈感受的大賽規格前所未見;平素沒有睇波的朋友,也說得出這是逾半世紀以來,港隊首度出戰這項「可能是世上最受歡迎的團隊運動」之區內最重要賽事。由各地遠赴重洋(香港有之、英國有之、加拿大有之)抵多哈打氣的數以百計球迷,不僅和電視或電腦屏幕前的港人一道見證,也在參與和書寫歷史。

誠如射入亞洲盃史上第1000球的港隊中場陳肇鈞所言,港人請假特別難。有幸請到兩周大假、睇足3場波的我,實在佩服不惜速去速回者的決心。港隊首戰前兩天(12日)傍晚,在香港機場出發時,遇上一個只能觀看第一場分組賽的球迷,他因機票價格(買4張約六七千元,比只買2張便宜約1萬元)先遊了一轉「香港→多哈→A市→多哈」的「飛機河」,香港時間13日中午(當地早上)才步出多哈機場。當地14日晚首仗過後在多哈地鐵重遇,他又趕往機場乘飛機返港。從閒談及通訊群組等得知,也有不少球迷只看後兩場或其中一場港隊分組賽,甚至買兩次機票看第一及三場,中間還要開工。

看到同班往多哈機上素未謀面卻志同道合的球迷,不禁感恩港足上下的努力和付出,讓「我和我們」有機會為心繫的地方、支持的球隊吶喊一聲、出力一分。時間距離不遠,且與是次大賽最為相關的,是2022年6月港隊赴印度征戰3場亞洲盃外圍賽,正值新冠疫情,賽前賽後多名職球員確診,陳肇鈞受訪時說:「那幾天,其實病到行路都有問題。我們已經自己帶樽裝水去飲,但食物方面不適合(絕大部分是咖喱),感覺是病上加病,死頂下去……頭痛腳痛都好,大家投入完再痛,那3場比賽大家都全情投入……」(註1)復常日久,回看疫下,球圈和社會一樣經歷數之不盡的不易,港隊職球員百二分努力加上一點幸運,換來更高舞台、更大挑戰——還有球迷以行動證明的更多支持。

2.賽日

1月14日,港隊首場對陣阿聯酋的分組賽在當地下午5時半開波。球迷組織別出心裁,選擇下午2時起在球場外四五百米的大型購物廣場集結,3時許響鼓出發時,「紅衫軍」已有半百之眾,引人注目。十多分鐘「大鑼大鼓」,背後是有心球迷數以月計的準備,還要承受賽會未必及時批准打氣用具等不確定因素,殊非易事(註2)。5日後次仗對伊朗,對手更強,港迷打氣也高一丈—— 提早在幾個車站前集結,一齊浩浩蕩蕩佔據一列地鐵傲赴哈利法。搞手們由賽前號召,過安檢前要再三檢查用品齊備與否,進球場後馬上張羅橫幅擺置,叫喚買了其他區(觀賽角度或較佳)門票的球迷集合到打氣區,以至在帶頭打氣時要背對草地,未必可以觀賽,我所見的只是他們一直努力的冰山尖角。

首日起行前,有中年型佬向年輕球迷介紹手上「香港隊勁揪」頸巾的典故:1985年世界盃外圍賽,港隊作客北京凱旋而歸,有球迷拉起「香港隊勁揪」橫額,自此傳承。帶頭球迷問有多少人瞞着妻兒家人而來——此刻同行的數對情侶大抵最感幸福吧!次仗賽前更見男士扶掖腳傷女伴同行。前往球場路上,又見有長者跟後生同行,問道方知打氣也有父子兵。此次雖無親友同行,但想起在港有時攜同少有入場的雙親睇港隊,亞冠盃以至本地賽,聽家母品評球員不夠快,人愈大愈覺需珍惜這些機會。

哈利法國際體育場可容約4.5萬觀眾,原有田徑跑道,草地跟觀眾席距離較遠,港隊首仗上座率三成多,次仗則達約八成。香港球迷首仗集結在319區,次仗在302區,皆為「角球旗位」,兩仗賽前熱身時港隊球員特意上前「射波」到觀眾席上,引來陣陣歡呼。由賽前大半小時起,香港球迷便此起彼落叫喊歌唱「香港隊勁揪!香港隊勁揪!……去!去!去!去!去!去!」、「Sha-la-la-la……We are the Hong Kong boys」、「Let's go Hong Kong Let's go」,亦少不了表現亮眼球員的名字,眼見爭議判決或對港不利的VAR介入時,噓聲甚至髒話也「不在話下」。就算失波落後,懊惱之情也旋即轉化為聲聲「We are Hong Kong」。比起在港觀戰,在偌大球場裏只佔少數的我們更為落力,不輸遍佈多區的阿聯酋及伊朗支持者。

叫喊聲去到極致,當數首仗港隊一度扳平的入球——49分鐘艾華頓右路傳中,伏兵遠柱的陳肇鈞快腳接應射入。看台上的我握拳狂呼,眼眶不禁濕潤,好一陣子還覺難以置信。誠如當天同在場內「流馬尿」的李峻嶸兄所言,十幾廿年前開始入場睇波時,「你唔會幻想到有一日,你捧嘅球隊會踢到亞洲盃決賽周,就好似你真係擁有到呢個限量版嘅模型」(註3)。入球後不少香港球迷跳起「波茲南舞」(肩搭肩背對球場,上竄下跳),獲得直播鏡頭捕捉,說出令人讚歎香港故事背後,也有球迷組織多年來努力推廣及實踐之功。

港隊雖然吞下兩敗,但球員踢來毫不怯場,貫徹主帥安達臣壓迫打法。球員未到最後1分鐘不言棄,球迷在完場後亦報以響亮堅定的「We are Hong Kong」打氣聲。職球員再臨看台前感謝球迷支持,我們也非散場就算,而是如文首所言送車,目測最少七八十人(次仗計)一字排開,撐港隊同時我們也support as a team。

3.扣連

飛到老遠睇波打氣固然興奮,但文首兩句話把我的思緒從多哈帶回約6000公里外的香港,從激動人心的比賽帶到一些日常人事。當下記低,也實在需一番思量,惟覺有此必要。要申明的是:作為港足球迷,固然明白國家或地區代表隊承載着非一般意義,但也不希望運動員、職球員承擔太多因社會波動或政治因素衍生的壓力。這些壓力可能來自社會上持不同信念或想法的陣營。數年前香港隊跟中國隊在世界盃外圍賽鬥得難分難解,正值「陸港矛盾」熾熱之際,有關心港足的朋友感嘆:港足對一些人來說,是否只有「對抗特定地區」的意義,而在其他時候不值一提?至於2021年東京奧運期間,一名當刻政壇新貴如何彈指之間影響球類港將作賽,讀者應該記憶猶新。想指出的是:即使體育持份者不去「招惹」,社會政治因素也可能走進運動場,而在討論潛在或實質已發生的影響時,權力差異不容忽視。

作為「休班新聞工作者」,我帶往多哈的行裝中有一張1月12日《明報》體育版,頭條為〈亞洲盃開戰 港足隔半世紀再出擊〉,途中細讀外也在球場內打卡。同一天印在同一張紙的,還有這宗港聞:〈前U20女足成員 認理大外暴動囚28月〉。另一家媒體報道時,記述「被告求情指自己深愛香港,即使身處海外受訓仍沒想過潛逃,並希望為港爭光」(註4)。畫公仔畫出腸,提及此事絕無煽動成分,而是因為香港足球對人生原來可以有這麼深刻的影響。

4.影響

再談日常。香港足球的「大環境」未必比得上鄰近地區,曾外流的港將方栢倫在疫下離開職業足球投身送外賣,直言「香港足球過去20年陷入惡性循環:投資者不多無法提升球員薪金,身兼多職令練波和比賽交不到好表現,比賽對抗性和水準低無法吸引球迷入場,繼而亦令球隊難以營運」(註5),值得有能力推動足運者正視。在種種艱困中,仍有許多有心人,包括球員、教練、青訓、球隊管理者,以至媒體、著書人和球迷(註6),默默耕耘及支持。是什麼推動大家一路走到現在?100個人有100個答案。有心人會諗如何「推而廣之」,即使這更多是足總或球會的責任。

有個朋友說:「遇到興趣總有種『是它自己找上門來』的感覺,但又有沒有故意追逐的興趣呢?或是其實就算是故意的,那一個念頭出現之前,其實已經鋪墊了千絲萬縷,只是沒有察覺。」(註7)我在另一個朋友身上看到這點:她關心在港不同族裔人士處境,志業也與此相關。機緣下「入坑」數月,許多球員如何一步步克困、改進甚或悔悟,從而踢出一番天地的故事,例如今屆港隊成員:昔日壞孩子「fat gor」林衍廷(註8)、深信得上帝一路指引的入籍兵史提芬彭利拿(註9)……她很想了解,過程中漸成港足堅實支持者。

700萬人的城市,絲縷興許上億。在多哈的我們向亞洲、向世界「說(出一個)好香港故事」,對打氣文化、足運發展等等有何長遠影響待時日驗證,此刻最希望的,定是各地港人「生客」、「熟客」不分軒輊,1月23日晚香港時間11時支持港隊寫歷史——也是次仗賽後我們給球員的祝願:「贏波!」

註1:〈《我們的港隊》:陳肇鈞——巴西學法「強心」,盼乘亞洲盃為香港「插旗」〉(tinyurl.com/mv8ubfhx)

註2:〈可能很多人不知道,我們擁有值得香港人自豪的球迷〉(tinyurl.com/49v9pkr3)

註3:〈亞洲盃:學者偕父卡塔爾睇港隊 現場目睹陳肇鈞入球後感動落淚〉(tinyurl.com/z8z8jj59)

註4:〈U20女足代表認暴動囚28個月 求情指於海外受訓仍沒想過潛逃、冀為港爭光〉(tinyurl.com/mrvbj85j)

註5:〈方栢倫:送外賣的小志強〉(tinyurl.com/2tzmwfzc)

註6:〈撐港足達人:吳家祺、一毫子 賀殺入亞洲盃決賽周 兩鐵粉出書為港足打氣〉(tinyurl.com/3hzn3ynj)、〈港足最強第12人遠征卡塔爾 亞洲盃周六開鑼 死忠盼黏合熱誠球迷作後盾〉(tinyurl.com/2s3b2ueu)

註7:〈你有什麼興趣?〉(tinyurl.com/mr45f7bz)

註8:〈亞洲盃專訪:從壞孩子前程盡毀到入選港足 林衍廷:向好嘅方向做緊〉(tinyurl.com/395x547a)

註9:〈史提芬彭利拿:要相信一切是最好的安排〉(tinyurl.com/5n7sn8du)

文、圖˙孫志超

編輯•朱建勳

