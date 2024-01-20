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寵物友善專區：狗狗休閒天地 洗白白歎藥膳料理

【明報專訊】在香港要找一個可讓主人和狗狗一同用餐的室內場地並不容易，想不到西貢寵物友善酒店WM Hotel內，竟設有一間以狗狗為主角的一站式寵物美容、零售及餐飲場地Woof Magic，人寵一同到來，寵主頓時成了大配角。

西貢酒店3000呎美容零售餐飲熱點

Woof Magic佔地逾3000平方呎，大致分為寵物美容服務區、零售區及用餐區，美容服務需提前約1周預約，提供洗澡、修剪髮型、美甲護理等項目。收費以狗狗重量計算，最低$598起。臨近歲晚，在這裏幫狗狗洗邋遢的寵主就大可放心，因為天氣寒冷時，職員會使用紅外線暖燈，不用擔心狗狗着涼。

至於零售區及用餐區，全都容許狗狗在安全情况下「自由行」，不用圈着狗繩，寵主可以選購各款狗狗食物、保健藥粉及日用品，又可與狗狗在不同打卡位影靚相。餐廳則提供多款狗狗食品，包括淮山杞子鴨肉餅（$78）、陳皮山楂燒鴨髀（$138）等藥膳料理，以及雜菜慢煮雞胸肉、黑毛豬午餐肉等真空包裝寵物食品，甚至有不同口味的狗狗羊奶雪糕。主人點餐後，服務員會把真空食品加熱後給狗狗享用。這裏雖沒有提供人類食品，但大家可點選WM酒店內其餘兩間餐廳M Square及M.Thai的外賣食物，在用餐區一邊與狗狗玩樂，一邊慢慢享用。

這裏還可舉行寵物生日派對，主人可跟店舖預訂寵物生日蛋糕，選擇牠們喜歡的口味、裝飾及所需尺寸，便可以在狗狗生日當天帶牠們來打卡慶祝。

採訪當天，記者遇上3隻可愛的小唐狗在店內四處玩耍，牠們的頸項均掛上「Adopt Me」的頸圈，原來這裏會不定期與一些協助流浪動物的機構如浪浪協進會、保護動物慈善協會等合作，借出場地舉辦領養日。

不定期舉辦領養日

由於Woof Magic團隊中，有持犬隻訓練牌照的寵物行為訓練師，因此有些動物機構會把待領養的狗狗留下來給他們照顧和訓練，並讓牠們在這裏跟不同客人互動，以及學習與其他狗狗相處。如有客人來到覺得某狗狗「合眼緣」，他們亦會協助跟進領養事宜，為牠們找尋合適的家。●

Woof Magic

址址：西貢惠民路28號WM酒店地下商場C2B舖

查詢：9747 8349

狗狗模特兒：Merry & 烏冬

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