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狗狗加入齊做式子 Doga瑜伽 人寵增默契

【明報專訊】Doga是近年狗狗界的流行詞，即結合dog與yoga的狗狗瑜伽，但可別誤會要訓練狗仔做出不同瑜伽動作，其實做瑜伽的是寵主，狗狗相伴在旁，又或者人寵一起完成瑜伽式子，而非要狗狗單獨做高難度動作。Doga據說有助建立人寵之間的連繫，培養默契，從而提升狗狗對主人的信任，增加其安全感及減少焦慮。周末不妨在戶外玩doga，再帶狗狗到專屬cafe chill一下，齊齊享受愉快假期。

瑜伽導師Tina Chan擁有8年授課經驗，4年前開始教doga。從小養寵物的她，現時有3隻狗狗，Tina的丈夫是獸醫，二人對動物都非常喜愛。談到教doga的緣起，Tina說發生得十分自然，「平日我在家練習瑜伽時，狗狗都會踏上瑜伽墊八卦或騷擾我，於是我很自然地跟牠們一起試試做。最初只是當玩玩，後來先生的姊姊在澳洲買了一本關於doga的書給我，提到doga對狗狗和主人有很多好處，令我開始認真對待這件事，努力上網和看書研習」。

Tina表示很感謝丈夫支持她成為doga導師，二人還一同研習狗狗如何安全地跟主人完成各種瑜伽動作，甚至在課堂中幫狗狗做些穴位按摩作日常保健。她又指香港並沒有專為doga導師而設的認可資格，所以建議寵主找有一定經驗及資格的瑜伽導師，而導師最好有飼養狗狗經驗，熟悉牠們的性格和能力，才能確保課堂可安全地進行。

香港室內場地有限制 多戶外開班

Doga早於約20年前在美國出現，隨後在英國和澳洲也十分流行，惟香港起步較遲。Tina認為本地難題之一是難尋合適地方，「因為很多平日訓練瑜伽的室內場地，會因衛生或大廈公契原因而不容許寵物出入，所以我一般會到一些可容許狗狗進入的戶外場地開班，又或在不同商場和機構邀請下，才能到一些特別的地方教doga」。

Tina近年亦曾跟不少慈善團體及商業機構合作，如Hong Kong Dog Rescue（救狗之家）與FoodSport（膳動衡）的籌款活動、香港瑰麗酒店工作坊等，讓本地寵主對doga加深了認識。她表示，doga只需準備一張瑜伽墊便可隨時練習，有時她亦會在一些寵物主題活動中舉辦doga課程。●

文：顏燕雯

狗狗模特兒：忌廉 & Mochi

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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