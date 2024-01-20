e新品：HP 23.8吋易攜桌腦 靈活走位

內置4小時電池

Envy Move 24配備23.8吋IPS觸控屏幕，2560×1440 QHD解像度，三邊窄邊框，並採用屏幕和主機一體化的設計，十分慳位。與一般桌面電腦最大分別，在於機內設有83Wh充電式電池，即使拔除電源插頭之後，電腦仍能繼續運作4小時，要移位時毋須熄機開機。廠方又特別在機背上方設有手挽，機背下方則有鍵盤口袋，可用來收納跟機附送的藍牙鍵盤連觸控板，方便隨時移動。

雖然Envy Move 24重量達4.1公斤，不宜帶出街使用，但適合放在家中不同位置，讓飯桌隨時變身辦公桌。機底特設自動伸縮腳座，擺放電腦於平面時會自動展開，不用手動調校，為家居空間不大的WFH用家，帶來十分靈活的操作體驗。

至於效能方面，Envy Move 24內置第13代Intel Core i5-1335U 10核心處理器、16GB LPDDR5記憶體及1TB PCle NVMe M.2 SSD硬碟；更設有AI影像處理晶片，提升處理多媒體工作時的效能。此外，機體也設有Wide Vision 5MP IR視像鏡頭連私隱鏡頭保護窗，內置抑制影像雜訊、auto frame自動追蹤拍攝、人工智能降噪等功能，無論開視像會議或是與外國親友見面，都能提供清晰、流暢的畫質。值得留意的是機身設有HDMI插槽，可連接家用遊戲機，物盡其用。

眼睛太近熒幕 自動模糊畫面

另外，Envy Move 24也有一些貼心而實用的功能。例如用家可設定屏幕距離提示，當電腦偵測到用家眼睛與屏幕距離太近，會自動模糊畫面，以提示用家保持適當的觀看距離。另外，視像鏡頭內置感光功能，會因應四周環境自動調校亮度。而當用家離開電腦時，屏幕會自動關閉，直至用家靠近時又會自動亮起。●

HP Envy Move 24規格

作業系統：Windows 11家用版

屏幕：23.8吋QHD觸控屏

處理器：第13代Intel Core i5-1335U 10核心

記憶體／儲存容量：16GB／1TB SSD

電池：83Wh（4小時使用時間）

體積：552.3×366.6×148.6mm

重量：4.1kg

售價：$10,999

查詢：8100 3081（HP）

[E潮]