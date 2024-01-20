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大寒注意！ 做足準備 BRUNO復古暖風機 時尚迎戰冷鋒

【明報專訊】今天是大寒，二十四節氣中最後一個節氣，代表着酷寒的日子。天文台已預報明日氣溫或急降至15℃，下周市區最低甚至僅8℃。想在寒冬下依然有一個溫暖的家，不少人添置暖風機，市面機款眾多，無論追求時尚或功能齊備，都能一一滿足；部分型號甚至身兼數職，讓你家中冬暖夏涼，空氣潔淨。

收納方便 色調柔和

買暖風機取暖，除要考慮製熱效能之外，很多人還會追求的骰尺寸，在冬天過後容易收納；最好外形也有一定賣相，以融入家居設計之中。日本品牌BRUNO最近便新推出「復古暖爐」（型號：BOE117），採用了懷舊設計，並配以藍灰、綠或米灰色的柔和色調，與不少現代化的家居設計十分匹配。機身體積只有約386×186×186毫米，重量約1公斤，無論是想隨時更改擺放位置，或是冬天過後收藏機體，都十分方便。

碳素管快速加熱兼省電

至於加熱效能方面，機體採用碳素管加熱技術，特點是既能快速加熱，兼能降低耗電量。用家可透過機頂的旋鈕調節熱力，提供350及560瓦特兩種熱力輸出選擇，都不算太高，較適合在房間或小蝸居使用。當氣溫不是太低時，可使用機體的兩小時自動關機功能，既可營造舒適的助眠環境，同時也能更節省能源。暖風機要不停發熱，安全功能當然不能少，這部復古暖爐設有傾側關機和過熱關機功能，讓用家安枕無憂。●

BRUNO復古暖爐規格

功率：350W、560W

電線長度：約1.8m

體積：386×186×186mm

重量：約1kg

售價：$568

網址：acehomehk.com

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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電郵: feature@mingpao.com

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