秋拍回顧 《西廂待月》驚喜現身 繁花以外 細賞陳逸飛美學

在2023年一場秋拍中，陳逸飛寫實如攝影作品的《西廂待月》畫作亦曾驚喜現身，以現實主義技巧把人物心理、感情和神韻透過畫筆刻劃出來。這是陳逸飛稀有的「海上風情」系列較前期作品，展示陳氏「海上舊夢」美學經典。

每間拍賣行的專家都有各自的藏家網絡，保持友好的合作關係，能鼓勵藏家繼續「留守」在他們的平台，每年釋出好東西，故不難發現拍賣行每年都能徵集某些藝術家或某種特定門類的珍品。當藏家知道珍藏有價有市，自然有較高的意欲割愛，把珍寶釋出與同好分享。

保利香港拍賣現當代藝術部門聯席主管許維筑形容：「2023年我們感受到一個時代發展的趨勢與脈動，是中國美學意識自我崛起的關鍵時刻，無論現代或是當代板塊，這一年爆發式的國際能見度，來自過去的奠基和努力，也預視未來的趨勢。」在2023年秋拍中，拍賣行現當代藝術部以中國現當代藝術家為核心，推出一幅完整的中國現當代藝術板塊，以陳逸飛的作品《西廂待月》打頭陣。這是陳逸飛稀有的「海上風情」系列較前期作品，展示出陳氏「海上舊夢」美學經典，讓觀眾時光倒流領略民初上海風華。

以西方技法處理中國「仕女」

陳逸飛的藝術視野受中西文化影響，他在西方古典寫實主義及自身的東方海派詩意情愫中游走。他擅長現實主義技巧，作品有如攝影作品，把人物的心理、情感和神韻用畫筆逼真地呈現。但在其高超的西方油畫技藝背後有股動力，極力把當代觀眾拉到上世紀20至30年代的老上海，一睹當時西方觀眾欣賞東方浪漫醉人文化風情的視野。《西廂待月》是穿越時空的佳作，展示出稀有以西方技法處理中國「仕女」為題材的獨特創意。

看陳逸飛的畫作需了解其心路歷程。上世紀80年代末，他把肖像描繪對象從西方樂手，戲劇化地轉移到身穿清末民初服飾的中國女性。而較前期的作品，自然隱藏承前啟後的足迹。此作使用類似於西方古典主義戲劇舞台的閃亮黑色背景，考究光線、光感明暗對比強烈的光線繪畫技藝，把中國傳統美學仕女圖式的意境具體地展示。之前他也曾用類似手法畫西方樂手。他擅長西方古典寫實和照相寫實的精髓，着重色塊的平面構成，在寧靜畫面中滲透時代感，電影感強勁。陳逸飛筆下的中國女性恬靜中帶有堅定和韌性，但又不失傳統儒家推崇的理想女性的溫柔善良。陳逸飛對光線的獨特理解和電影語言的運用，令女性精緻華貴的絲織服飾在光感之下變得特別立體，無聲地滲透恬淡高雅的東方文化境界。

《太陽圖》創新山水畫 棄用毛筆

拍賣中另一幅焦點作品《太陽圖》是近年市場最大尺幅的劉國松巨作。他的筆觸與獨具一格的「太空」題材，展示一幅讓人神往的遼闊星空。作品精彩之處是融合西方抽象與中國水墨，展現被稱為現代水墨之父稱號的威力。作品使用他獨創的「劉國松紙」繪畫，描繪出氣勢恢宏的宇宙圖景。劉國松相信材質與技法的突破，對開闢中國水墨的新方向刻不容緩。他的信念是「模仿新的，不能代替模仿舊的；抄襲西洋的，不能代替抄襲中國的」，而此作便是他實踐的成果。他於1960年代提出放棄毛筆作畫的嶄新山水畫繪法觀點，並始創了「紙筋法」、「噴霧法」、「水拓法」等技法。

此作受1969年美國太空總署（NASA）阿波羅號拍攝的太空圖像啟發。橙紅色的圓日在畫面的上部正中，前景的黃綠色地球伸展出畫面邊框。觀眾有如置身太空俯瞰地球、遙望太陽。幾何圖形與獨創技法的結合強調宇宙的無窮魅力。高飽和度用色突顯太陽的宏偉，紅色反映畫家對未來和光明的信念。這兩幅焦點作品均融合了中西/新舊的作畫技術和藝術語言，突顯中國現當代藝術家的市場潛力。

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：朱建勳

電郵：friday@mingpao.com

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