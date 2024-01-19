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工作室開放日明天開展 火炭23年不熄 續演創作大匯演

【明報專訊】二十多年前，一班中大師生留意到火炭工廈匯聚了繪畫、書法、陶藝、雕塑、多媒體設計等藝術工作者，漸變成臥虎藏龍的藝術村，於是開始組織開放工作室活動，向大眾展示日常創作藝術的場所，分享成果。來到近年活動規模大減，但仍有一班有心人繼續留守，明天（1月20日）起一連兩個周末舉辦「火炭工作室開放日」，繼續打開大門，邀請公眾漫遊火炭的創作天地。

在2000年左右，火炭工廈的低廉租金吸引不少藝術家進駐設立工作室，人數多達數百人，形成了火炭藝術社區，多年來都在每年1月舉行工作室開放日。今年來到第23屆，共有14間工作室參與，由藝術家賴志剛（Alan）創立的工作室藝舍是其中之一，他亦擔任活動籌委多年。

曾獲政府資助 高峰期2萬訪客參觀

Alan曾是中學視藝教師，任教過香港浸會大學持續教育學院的學位課程，本身精通陶藝、雕刻、攝影、電腦繪畫等範疇，並曾透過VR舉行虛擬展覽會。他於2008年遷入火炭，翌年開始參與工作室開放日。他回想，當年活動以「伙炭」為名，獲得政府津貼舉辦活動，曾經成立伙炭有限公司來運作。「那幾年宣傳鋪天蓋地，當時（2013年）參觀人數至少有2萬人，可能是最多一年。」參與開放日的工作室，在高峰期亦有接近100間。惟伙炭有限公司於2015年解散，往後就由區內藝術家另組班底，重用「火炭」的名字籌集資金繼續舉辦活動。

難忘獲「欽點」 英女王面前示範陶藝

雖說近年參與工作室或是參觀人數都大減，但Alan並不氣餒，就算曾經大病兩場，他仍然不忘對藝術創作的熱誠。從港鐵沙田站乘搭小巴60K至華生工業大廈下車，左轉入黃竹洋街走約2分鐘；或在沙田市中心巴士總站乘搭巴士81K或80M至豐利工業中心，下車後向前走約1分鐘，便到達藝舍所在的嘉民沙田物流中心。

走入工作室的第一眼，只見滿牆林林總總的陶器，有五顏六色的杯子，長着手腳或是在耍太極的瓶子，還有各種千奇百趣的形狀，這些皆是Alan和學生的作品。轉過頭來，門邊掛着一幅黑白照片，相中人竟有英女王。Alan分享，照片拍攝於1986年英女王到訪香港理工學院（香港理工大學前身），當時他是學生，獲挑選示範製作陶藝，留下了這張「歷史時刻」。他笑言：「那時環境很嚴肅，旁邊有很多警察、保安，還有記者，至少20個人圍着我們，我一就位，感覺很大壓力，完全說不出話來。」

他續介紹自己的陶藝創作室，空間大是工廈的優勝之處。場內備有各式陶藝創作用具、設備及配釉物料，如20多台拉坏機、練土機、高溫乾燥櫃、電窯等，既方便他研究和創作，亦可供徒弟或學員借用。除了介紹陶藝及作品外，在開放日期間亦會舉辦一些體驗活動，讓參觀者親嘗陶藝創作。

（1）藝舍Arthome

地址：火炭黃竹洋街6號嘉民沙田物流中心第2期19樓

查詢：2690 1238

火炭工作室開放日2024

日期：1月20、21、27及28日

時間：下午2:00至晚上6:00

報名：bit.ly/47uTuah

網址：www.fotanstudios.org

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：黃振宇

電郵：friday@mingpao.com

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