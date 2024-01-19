2011年，女川町受到高達17米的海嘯侵襲，全町約七成面積被夷為平地。當年日本新聞對女川町皆使用「壊滅状態」來形容。經歷過這種程度的災難，換作是我，大概這輩子都不想再見到海了。然而在周遭城市築起7至8米高的防波堤時，女川町卻反其道而行將整個城市「升起」。

2012年秋天，即震災後僅一年半，鄰近海岸線的海魚儲藏庫MASKAR竣工，是當時女川町唯一起好的建築物。3層高的大樓，1樓為魚獲處理場，2樓為可儲存6000噸海魚的冷藏庫，3樓是避難所。萬一海嘯來襲，1樓的牆壁會在海嘯的壓力下直接冲掉，從而減輕水壓，保護承重的柱和冷藏庫，也確保可作避難所的大樓不會倒塌，是非常厲害的海嘯對策。為什麼要趕着建好它呢？女川魚市場買賣聯合協會如此答道：「如果遲遲沒有重建的象徵，大家可能會離開女川町。這座大樓能成為大家的精神支柱，傳遞『女川已經沒事了』的信息。」憑藉希望漁業復興的熱情，建成了這座能對應自然災害的冷凍庫。

一個市鎮七成面積全毁，代表有許多人無家可歸。東北大地震後有1285戶人須遷到臨時設施，為了讓災民盡快回復日常生活，女川町公營住宅在災後3年竣工；截至2018年3月，已有99%受災家庭從臨時房屋搬到公營住宅，連區長一家也搬到此居住。公營住宅並非「求其」建造，單位大部分為2LDK（2房+Living Dining Kitchen），露台能看到海。最令我感到暖心的設計是，每個單位面向樓層走廊的牆建有磨砂窗戶，方便鄰里在高齡化加劇的住宅大樓，透過燈光確認老人的居住情况。

在震災中全毁的女川駅，是JR石卷線「能看見大海的終點站」。新站建在距離舊址200米、加高7至9米的內陸。車站外形設計為女川町的標誌——海鷗，蘊含向未來展翅高飛的美好願望。將木材彎曲組合成網狀結構建成的天花板，表現出海鷗翅膀的弧度，單是這種建築已需要十分高超的技術。車站外有免費的足浴池，站內設有溫泉設施。以前女川駅旁有一家溫泉，作為重建的象徵，建築師坂茂把車站和溫泉結合，希望令被震災打散的鄰里關係重生。3樓的展望台能看到車站前面海的商店街，正中央盡頭處是一片海。因為把整個城市建高而非設立防波堤，每天從車站看到海上的日出日落便成為女川的延伸。這個設計理念源自想讓居民看到元旦的日出，為大家帶來力量。

在看採訪災後7年女川町的節目中，聽到最多的居民聲音是他們喜歡海的氣息，喜歡看到海的地方。重建災後生活雖是漫漫長路，但假若市民、政府和設計都能以人為本，這條路未至於太絕望。日本這國名解作日之本源（日出処），女川町的重建例子確實好好體現了日本的民族性。

「海嘯雖然危險，但大家還是熱愛着這片海，有想和海共生的想法。」借用節目的結語作結，希望今年元旦的地震死者安息，受災地能早日回復日常生活。

作者簡介：東京浪人生活中的三次元宅。著有繪本touch和漫畫《地獄行》

文：Papaya Fung

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