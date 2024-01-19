青森雪景創作泉源 訪奈良美智「老家」

一別10年後，奈良美智重回家鄉青森縣，以「The Beginning Place」為題，於青森縣立美術館舉行個展，分成5個章節來回顧他過去12年來的創作，講述他的人生故事，以至藝術的立足點。從展覽品延伸至館外廣闊的雪景，一同感受他的藝術情感起源，以及青森縣的精神風貌。

今次是奈良美智第2次在青森縣立美術館舉行個展，熟悉該空間特質的他表示，能夠以一種非常放鬆的方式規劃展覽，沒有感受到任何壓力，歡迎觀眾來到他的「家」。他又表示，家鄉的雪景是他想像力的泉源，因此展覽特別挑選在雪季舉行。

起點：搖滾咖啡館 畫畫對抗炮彈

要介紹奈良美智創作的起點，可先從一間咖啡館說起。JAIL HOUSE 33⅓是他高中時經常光顧的搖滾咖啡館，展覽策展人高橋重美介紹，咖啡館由公寓大樓的車庫改建而成，從外到內的牆壁、桌椅、吧台等都是人手搭建，奈良美智也參與其中。咖啡館開業後，他幾乎每天放學後都去兼職洗碗，或在DJ台上播放他最喜歡的美國搖滾和民謠唱片。漸漸他認識到很多朋友，一起去賞櫻、野餐和郊遊，形成了一個以JAIL HOUSE 33⅓為中心的社區，亦成為奈良美智後來創作實踐的核心。咖啡館已在1980年代拆除，今次展覽特別根據奈良美智的回憶，以及咖啡館的文件，重建了JAIL HOUSE 33⅓展示室。參觀者一邊聽着奈良美智精選的歌曲，如Bob Dylan的The Times They Are A-Changin'和The Beatles的Rain，一邊游走藝術家創作過程的起點。

透過音樂，奈良美智更了解到世界的現實，歌曲深深影響着他，歌詞亦不時出現在他的繪畫，或在作品中表達反戰、反核、和平等議題。高橋說，在越戰最激烈的時期，Bob Dylan和Neil Young向奈良美智展示了音樂的力量，他們以搖滾音樂的雷鳴聲和引人入勝的歌詞來對抗炸彈和大炮的噪音。No Nukes（1998）就是其中一幅奈良美智年輕時受音樂薰陶而繪畫的作品，具有政治意識。在2011年日本311地震和福島第一核電廠事故後，它被賦予特殊意義。2012年，經奈良美智批准，No Nukes圖像被示威者用作抗議核電廠重啟的標語牌。Miss Spring（2012）也在同年一次大型反核集會的舞台上，當作大橫幅展示。

轉捩點：311地震 「女孩」展力量

日本311大地震可謂奈良美智創作的轉捩點，他經常回望過去，檢視自己的藝術立足點，曾說：「震災後比起如何創作，我想的是自己能做點什麼？不是身為一個藝術家，我腦子裏的全部都是身為一個人可以做的事情。」他的作品自此出現了前所未有的新風格。在展覽亦可追溯奈良美智作品的演變，探索畫作中經常出現的房屋、動物、女孩等主題的意義。高橋舉為人熟悉的女孩畫作為例，「少女半身像是藝術家喜歡畫的題材，但隨着時間推移，這些作品的尺寸逐漸變大，構圖也像證件照一樣被截斷。在西方傳統繪畫中，女孩雄偉的正面常常被用來表現『上帝的肖像』。儘管少女最初給人的印象是可愛的，但似乎卻以一種不協調的強制力逼近了觀眾」。此外，奈良美智近年對線條和色彩的處理方式也有轉變，畫上的輪廓線消失了，保留了畫筆的粗糙感，使主體輪廓變得模糊，試圖以最大限度發揮色彩的力量。轉變可見於Hazy Humid Day（2021）和Midnight Tears（2023）等大型繪畫。

自311地震過去，奈良美智還製作了許多雕塑。是次展覽就展出了兩件原型為拳頭大小的黏土，但尺寸放大至超過2米高的鋁製雕塑作品：Peace Head（2021）和Ennui Head（2022）。其中，雪白的Peace Head有着純真孩子的面孔，背後刻上「Peace」和反戰符號，奈良美智的作品始終如一地傳遞祈求和平的理念。高橋認為，他在傾聽弱者聲音的同時創造出藝術世界，因此創作總是將注意力轉向最小和最弱的事物，從而賦予大眾力量。奈良美智相信，從根本上改變世界的力量並非來自有權勢的人，而是源自那些沒有權力的人，就像畫中女孩所流露的堅定目光。

奈良美智：The Beginning Place

日期：即日至2月25日

時間：早上9:30至下午5:00

地址：青森市安田字近野185青森縣立美術館

門票：1500日圓（約81港元）

網址：shorturl.at/enwD2

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：林曉慧

電郵：friday@mingpao.com

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