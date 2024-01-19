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開眼 藝述速遞

張貝芝挑戰跨樂種 「創」漁歌爵士音樂會

【明報專訊】「唉誒親乎啊我爹啦，爹啦佢山外攞魚唉……」昔日漁民在船上和岸邊嘆唱水上人的捕魚生活，頌揚父母的辛勞。獨特的漁歌依靠口耳相傳一代接一代，漸隨漁業沒落，那裊裊餘音已難以聽見。受香港藝術發展局邀請，爵士鋼琴家張貝芝（Joyce）正在策劃漁歌文化主題的爵士音樂會《創》。即使Joyce試過各類型的跨樂種合作，她為漁歌重新編曲時也不禁叫喊：「超難，哈哈！」爽朗笑聲之下，她表示接受挑戰。

藝發局黃竹坑新址去年7月啟用，繼開幕展覽《南區旁注》後，今年陸續推出演出節目，《創》是其中之一。Joyce將會聯同歌唱家張國穎（Margaret）、歐陽豐彥（Freddy）、爵士樂鼓手陳衍光和低音結他手曾浩威一同表演。與Margaret和Freddy開會時，他們回想起小時候學習音樂的經歷，例如Joyce每晚臨睡前，她的公公都會唱歌哄她入睡，那是她最初對音樂的認知；Margaret媽媽就每天要她學一首歌，然後在睡前唱一次。他們認為這種接觸音樂的途徑與漁歌傳播、流傳的方式相似，因此他們決定表演除了講香港仔和漁歌文化，也將生活回憶片段與觀眾分享。音樂會一共演出8首歌，包括兩首漁歌《嘆生禮嘆阿爹》和《攞魚歌》。Joyce在編曲時已覺得很好玩，笑言想像不到年輕人會怎樣演繹《攞魚歌》。

同具「變奏」精神

Joyce自小學習古典音樂，後來到美國及西班牙研習現代作曲及爵士演出，對漁歌可謂毫無認識，她說《創》是其中一個最具考驗的音樂會。漁歌光靠口頭流傳於水上人家，沒有紙筆或樂譜記載，也沒有樂器伴奏，沒有固定的歌詞，唱的內容時不時重複，再加上拍子不穩定，音域窄到只得一個八度音階，與平常人學音樂接觸到的範疇截然不同。如何在有限材料內，炮製出兼具漁歌及自己拿手的爵士樂風味，Joyce花了很多心思拿揑兩者之間的平衡。「某些音我要轉一轉，令到那首歌有起伏，亦都可能要將它的拍子改變，令它有格式，即是別人會跟到，分到這個是A段，這個是B段。還有一樣東西好得意的就是會有鄉音在裏面。」她希望重新編曲後，除了融入她的音樂元素，觀眾也能清楚聽得出漁歌表達的情緒，留心歌詞，而不是轉移過多注意力在音樂之上。與此同時，正因為漁歌的不規律，Joyce發現了漁歌和爵士音樂的共通點。漁歌經口耳相傳，多年來一直都有變化，漁民亦會因應心情或天氣，改變漁歌歌詞和節奏，恰好就如爵士即興彈奏的狀態。兩個原以為差天共地的音樂類型，背後的精神也可以很類近。

「我是一個不甘於寂寞的人，即是如果要我練死同一個genre（類型），或者同一首歌的話我應該一早放棄了。」Joyce很享受每一次的跨界音樂合作，縱然與新的音樂人合作，或做新的表演，對她來說都是挑戰，但她已經預視到完成演出後的滿足，包括見證自己和音樂家成長，並讓大家看見音樂會隨着時代變遷，或不同人去玩而有不一樣的演繹，「要觀眾get（理解）到Jazz這件事可能沒那麼快，但是至少你知道這是一個開始。我想觀眾看完這個表演會有heartwarming（暖心）的感覺」。

《創》

日期及時間：1月27日晚上8:00至10:00

1月28日下午5:00至7:00、晚上8:00至10:00

地點：香港藝術發展局展藝館（黃竹坑業勤街39號地下高層）

門票：$200

詳情：shorturl.at/yF569

文：何詩韻

[開眼 藝述速遞]

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