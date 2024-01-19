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策展人：早期作品黑色幽默最有特色

【明報專訊】無論是葉偉信早期電影《生化壽屍》、《爆裂刑警》，抑或後來《葉問》、《殺破狼》商業電影系列，他的電影不時在電視重播，受觀眾歡迎。然而「葉偉信電影回顧展」策展人曾肇弘發現，葉偉信的早期電影更具個人風格，但甚少在大銀幕上重演。

《生化壽屍》癲喪搞笑，《葉問》卻沉着穩重，到底葉偉信的風格是什麼？曾肇弘認為葉偉信個人最大特色是黑色幽默，但在後期商業片受限於老闆和巨星演員，譬如《殺破狼》系列就只剩「黑色」，並無太多幽默。「他（葉偉信）那種黑色幽默不是周星馳的無厘頭，因為他那些是有些offbeat，笑到最後其實是有一些沉鬱。」他舉例《誤人子弟》講及學校，但不講青春校園，反而透過兩個教師的黑暗面，幽默地批判香港教育。

1990年代市道低迷 逼出創意

曾肇弘留意到，葉偉信早期電影屬於1990年代，當時電影市道低沉，劇組獲得的拍攝資金少，反而逼出新導演的創意，同一時間存在各種題材古靈精怪的電影。即使現今電影市道與當時相似，但曾肇弘認為社會環境不同，令到新導演的題材都偏向沉重。

自2003年兩地簽署CEPA，2005年左右開始有大規模的合拍片，讓港產片暫時鬆一口氣。從2005年的《殺破狼》起，葉偉信也踏入商業大片的行列。曾肇弘表示，葉偉信後期商業電影在華語地區票房都取得成功，「令到他真真正正成為一個大導演」；另一方面，功夫片的代表人物黃飛鴻系列「拍到爛」之際，《葉問》系列建立了功夫片新一個代表人物。

[開眼 文化力場]

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