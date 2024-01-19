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大銀幕重溫導演多變風格 喪屍到葉問 葉偉信爆裂創意

【明報專訊】政府推動「香港夜繽紛」搞旺經濟，但見坊間諸多死場尚未轉旺，不禁想起港產cult片《生化壽屍》反借死場搞新意，拍了一部喪屍片。幕後的跳脫創意出自編導葉偉信，但電影並沒有將他定型，《葉問》也由他執導。早期電影跟後期商業電影風格迥異，於1990年代中初執導筒的他，當時恰恰面對跟現今同樣冷淡的電影市道，激發電影人的搞鬼創意，重看當年今日，有何啓示？

「好像這些球那樣。」葉偉信指隙夾着一個橙球，然後嚷着「一個、一個」，夾着的橙球霎眼由一個變成三個，手指靈活表情鬼馬，叫人絲毫不覺他去年「登六」。

「突然出現多一個（球），那一剎那是很有趣。」頭髮斑駁的他說起小時候與魔術相遇的故事仍津津樂道，話間手中橙球由三合一，信手又變了一根魔術棒。橙球出現又消失，他說就似人與人的相遇，新作《誰變走了大佛》放入他對魔術和人生的體悟，相隔多年再拍自己寫的故事，似乎有種返璞歸真的意味。新戲上映前，先有葉偉信電影回顧展，重看他不同類型電影展現的不同創意。

近十多年，葉偉信這名字與商業片掛鈎，《葉問》系列、《殺破狼》系列，片中武打巨星打得出色，票房同樣賣得出色，但他早期電影別樹一幟的黑色幽默漸漸被淡忘。1995年，葉偉信第一部擔正執導的電影是鬼片《夜半1點鐘》，當時電影市道不景，每部電影預算有限，《夜半1點鐘》每段故事只能在5日內拍成。但是鬼片這種類型有一定票房保證，所以願意起用新導演，「這是機會，至於你怎樣拍鬼片，我就在（鬼片框架）裏面表達我自己」。

《誤人子弟》幽默諷刺反思教育

1997年的《誤人子弟》以學校為背景，但另闢蹊徑——不拍青春校園，反而拍兩個教師；也不拍教師春風化雨，反而拍教師「誤人子弟」。故事原來取材親身經歷，他讀書時常被罰企，偶然看到兩個教師鬥快吸煙，回想起來仍心有不忿：「你讀書多過我，但不代表你的人品好過我。」

他續解釋，「其實不代表他們（教師）不好，只不過我想說其實他們都是人嘛」。為人師表也有軟弱一面，《誤人子弟》幽默地顯露教師的陰暗面，搞笑背後在想的還是教育問題：「什麼叫做作育英才呢？我沒有探討那麼深，但對我來講是很簡單的，有些教師的品德或者值得我尊敬，其實很影響學生的生命。我已經不講教學方法，就算他教得多好，我不是一個很努力的學生也學不到。」

1998年他拍了港產片中的鳳毛麟角——喪屍片《生化壽屍》。故事源於他看到西片場景中總有一個大商場，於是想像香港若有喪屍，他第一時間就會躲進超市，生活用品既齊全又有充足糧食，「這個是我想拍的原因，即是你要爭位，大家一起在商場遇到喪屍，出不來又要食，我肯定是霸超市」。喪屍來襲看似恐怖，但他反問：「我們爭位爭地方的人恐怖，還是喪屍進來恐怖？」

電影着墨人的緣分和關係

拍過的電影各式各樣，葉偉信表示人的緣分和關係始終是他電影裏最大着墨點。即使2000年代中轉向商業片行列，他仍然嘗試在動作片加入人的描寫——記得《葉問》中一個打十個，或許還憶起葉問的家庭點滴。

綜觀將近30年導演生涯，有莊有諧，他指最能表達自己的是愛情電影《朱麗葉與梁山伯》；而拍攝商業片的時光佔據過半導演生涯，但早期電影的黑色幽默更貼近個人特質：「在最悲的時候，我會看一些很無聊、令我笑的東西。在人家最開心的時候，我又覺得為什麼要這麼開心呢？其實就是很多危機都在背後嘛。」

那麼香港電影現况是喜是悲？「（電影業）是有少少夕陽，它真的黃昏了，你不可以馬上要它出番日頭。」他坦言大眾娛樂模式改變已是老生常談，電影不再是唯一娛樂，只能等待電影業慢慢變化。然而他留意到，電影老闆意識到巨星已不等於賣座，似乎再沒有票房大賣的方程式，反而更願意起用新人，而且起用新導演有機會獲政府資助，分散投資風險。

只拍自己最認識的東西

另一方面，整體電影市場大不如前，電影老闆未必再預期票房大賣，反而讓新導演拍電影的票房壓力較細，葉偉信認為起碼讓新導演真正展現自己，也讓香港電影從頭來過。但是針無兩頭利，新導演的第一部戲通常極低預算，第二部戲預算或可叫價更高，但若第二部戲票房失利，他不諱言就是要「從頭來過」。

電影業曙光若隱若現，部分觀眾投訴近年香港電影總是社會電影，葉偉信卻說：「其實我們（導演）能夠拍到什麼片，是跟社會很大關係的。」他舉例1980至1990年代最多娛樂片亦非刻意而為，「我們做導演的，只拍自己最認識的東西」。另外預算有限，新導演拍攝社會電影也是「無可厚非」。他提到港產片最輝煌時反倒有一群觀眾責罵「又是那些娛樂片，可不可以拍些認真一點的」？他回應得直白，若觀眾不喜歡就不要看，「我拍你想看的，你都未必睇啦，浪費力氣，我覺得應該支持他們（新導演）用心拍電影（就夠）」。他指自己不擅長拍社會電影，反而擅長拍諷刺時弊、揭露荒誕的處境喜劇。問他能否拍回從前那種電影，他直說很難：「難不是在於想不到，而是有沒有關心的東西。其實成長會影響我去想那些東西，始終變了，有些客觀的東西會影響我。」

社會進步 拍戲限制更多

他表示環境上已不能寫某些角色，例如能否再寫《誤人子弟》中違反師德的教師呢？在香港拍電影也多了限制，拍攝《爆裂刑警》時未經申請就衝入輕鐵路軌，他認為今日沒可能再拍同一場景，就算申請亦未必借出，「除非是某種電影的關係，表揚着他（角色）的正義，接着用特效又好安全，不影響任何事物，那當然可以」。《生化壽屍》裏的生化藥水道具是某品牌飲料，道具選擇透過生活感來營造笑點，但現在再用這飲料就可能被人控告，「這些其實是現在拍戲多種限制之一，當然也是社會進步」。

「想拍死城夜繽紛」

葉偉信過往十多年拍攝商業大片，儘管自信能夠拍回低成本電影，但是電影老闆也許會質疑他，可能寧願試用新導演。若有機會，他還想拍多一兩部戲，最想拍喪屍片，因為災難之中最易顯露人性。網民亦建議他再拍死場，但他認為商場文化並非新一代的成長回憶，觀眾共鳴不大，於是他反建議：「如果你給我拍，我拍死城。」他馬上想到戲名叫做《死城夜繽紛》，「死城，但夜繽紛，你說多有張力，單是戲名都值『三嚿水』」。他愈說愈起勁，還即席編起故事大綱，「你以為我拍教師，你以為我拍喪屍，其實不是，其實是拍夜繽紛」。

爆裂小念頭——葉偉信電影回顧展

日期：1月20日（明日）至2月4日

票價：$95

詳情：bit.ly/48N8RvO

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：朱建勳

電郵：friday@mingpao.com

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