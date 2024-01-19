今期我們邀來文化評論人李照興，選出對照《繁花》、上海與香港雙城「對倒」的畫面，由兩城的相互映照中，窺見時代輪迴。他聯想到的是近期上映的《金手指》：飽滿金黃色調下物質豐裕的浮華世態、衣香鬢影的新興富裕階層、傾談千萬生意的銷金窩。李照興指出，這種鏡像未必是「一對一的倒影」，某些程度上相似，亦有不同：它們同是在炒股為新鮮事物的年代，幕後「玩家」初試啼聲靠股票致富，呼風喚雨般操控資本的故事，但在《金手指》裏上世紀七八十年代的香港，一幫玩家靠的是家族企業起家的old money累積的商業經驗和智慧，而在《繁花》中，上海的「寶總」即使有軍師「爺叔」的幕後協助，卻仍是以個體的力量在叢林法則中，摸索適應新時代的商業智慧和生存之道。

90年代的上海，股市是最新的起點，為新冒險家提供成功機會和苦果。「市場永遠是對的，錯的只有自己」、「頭頂在肩膀上，腳長在自己身上，只要保護好自己，機會永遠比風險大」，《繁花》中寶總的金句，某程度上印證着李照興對劇集及《金手指》中遍地機會年代的形容：「整個時代給人一種繁榮、正面又帶有些盲目樂觀之感」。

《阿飛正傳》、《花樣年華》、《2046》中不斷描繪、已經消逝不能重來的時代，在《繁花》中亦有了新的鏡像。李照興說道：「在王家衛電影裏，南下的上海人懷着30至40年前上海的舊，同時又喻指九七前後的香港人，懷着香港逝去黃金時代的舊。今時今日，對應到《繁花》裏，大家懷念着30年前，90年代的那種繁榮。」他認為，一部作品完成之後，意義的產生基於作品、文本和觀者之間的交涉。《繁花》的結局邀請大家對照當下，自行解讀。

霓虹黯色中，人與城市命運共浮沉。離開的，沒有離開的，又續寫着何種時代流變中的故事？

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：何詩韻

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