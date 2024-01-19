《繁花》至盛 憶上海往昔 王家衛鏡頭浮現「浪奔浪流」1990s

《繁花》是王家衛執導的首部電視劇作品，全劇採用滬語與國語配音雙版本播出。相比金宇澄筆下無數小人物的並線敘事，王家衛摒棄了原著另外兩個男主角——滬生與小毛，集中展現胡歌所飾演的阿寶，一路成長為「寶總」的人生故事。加上氣定神閒的幕後軍師「爺叔」（游本昌飾），3名性格迥異的女角——外貿公司從業員汪小姐（唐嫣飾）、留日歸國開小飯店的玲子（馬伊琍飾），以及黃河路「至真園」酒家女老闆李李（辛芷蕾飾），還有一眾各具特色、活靈活現的配角，組成了一幅1990年代上海灘群芳譜。

非典型「上海年華」

許多看過《繁花》原著的人，最初對王家衛的電視劇版並不買帳。金宇澄書中的《繁花》，是細碎雞毛的家長里短，是鄰里街巷的市井百態；而到了電視劇裏，主角彷彿個個捲入商戰，人人爾虞我詐，浪漫光影下浮華盡顯。於是我們看到的，是王家衛想要呈現的上海。裏面有政商權貴紛湧的美食街黃河路，有爺叔指定長包的和平飯店英國套房，還有位處「上只角」（意指上海地段繁華生活優渥區域）的進賢路等。初初觀劇，不像在看1990年代的上海，倒似是1930年代的十里洋場。

《繁花》劇中，在寶總與李李並肩信步的雨夜，在玲子落寞獨坐的屋頂，在汪小姐氤氳曖昧的後窗，《阿飛正傳》、《花樣年華》、《2046》及《重慶森林》等王家衛經典電影的鏡頭一一浮現，與劇中的上海光影恍惚之間重疊。或許那便是王家衛版《繁花》「漸欲迷人眼」的魅力，他用獨有的鏡頭語言與光影美學，刻劃一幕幕非典型卻浪漫極致的「上海年華」。這是王家衛5歲隨父母離家，在香港看到的上海，也正構成他電影美學的一部分。

俚語 食物 衣飾 細節交足

雖然與原著風格有出入，隨着劇情推演，電視劇《繁花》的口碑逐漸變得正面，很快獲得上海乃至全國觀眾的好評。尤其是滬語版，熟悉的字眼、正宗的俚語，還有劇組用心還原的一粥一飯和滬語腔調的原汁原味，生活中的記憶樁樁件件與劇中細節對上了號：做生意的人，隨身攜帶「大哥大」（移動電話），最不濟也要「call機」（BB機）傍身；鄰居裏身形肥胖的，總有一個綽號叫「大塊頭」；夢特嬌（Montagut）的T恤、金利來（Goldlion）的皮帶、皮爾卡丹（Pierre Cardin）的西裝，還有如「至真園」領班潘經理梳起的「反翹」髮型，都是當時追趕時髦的象徵。

正是這些，組成相映成趣的生動細節。觀眾看到王導交足的功課，也記起曾經的時代風潮。2020年，《繁花》劇組亦透過「阿寶先生」，於上海《新民晚報》刊登尋物啟事，向全社會徵集90年代上海相關的舊物件，包括原著作者金宇澄、導演王家衛與「阿寶」的扮演者胡歌等，紛紛獻出家中珍藏。可以說，劇版《繁花》是王家衛的《繁花》，它與原著關係不大，但也確是上海的《繁花》。

「寶總泡飯」喚味覺記憶

除了一條黃河路一條進賢路，《繁花》也令一碗「寶總泡飯」人盡皆知。在那個物質生活普遍尚不富足的年代，到黃河路吃飯是「扎台型」（滬語，意為出風頭），而一碗「泡飯」，才是日常生活裏的「小樂惠」（滬語，意為輕鬆愜意，快樂又實惠）。

不同於粥，一般而言上海人的「泡飯」為前一晚剩下的冷飯，淋上開水搗開泡軟後的「隨便食物」。講究點的人家，加水後還會上爐復煮；再進一步，昨晚如有剩菜剩湯，一股腦倒在一起，便是一碗稀裏糊塗的「菜泡飯」。儘管難登大雅，但最能喚回上海人的味覺記憶。

泡飯雖然稀鬆平常，但每家每戶各有講究和偏好。《繁花》中的「寶總」套餐，一盅泡飯加6碟配菜，顯得精緻有餘。但細數上海人家中配菜常備，榨菜、醬瓜、腐乳、鹹蛋、黃泥螺、豬肉鬆、鹹菜毛豆、蘿蔔乾，林林總總的還真不止6件。「糟魚要吃七寶的，雞爪要吃川沙的，還有朱家角的醬菜，崇明的糕」，劇裏玲子描繪的飲食習慣，既是劇中各人對專屬食物的挑剔，也是家家戶戶對生活的細緻追求。

穿插港台流行歌 回溯「時代眼淚」

除了對食物的共同記憶，90年代的上海，人們也深受香港和台灣的文化影響。王家衛在《繁花》中大量運用了那個年代流行的港台音樂——徐小鳳金曲《夜風中》、王菲的《執迷不悔》、趙傳的《我是一隻小小鳥》等配樂貫穿其中，為人物添彩。他也在情節中回溯許多來自香港的「時代眼淚」，比如給「至真園」開業站台的，是當時因《我本善良》而於內地爆紅的溫兆倫；「再就業」的廚神，是曾經演《金玉滿堂》的「B哥」鍾鎮濤；電視裏循環播放的廣告，是汪明荃代言的萬家樂熱水器；還有「識聽唔識講」的粵語口語……林林總總，不勝枚舉。

這些過往，如同一碗「泡飯」，喚醒經歷者的記憶。身處時代變革的浪潮下，上海人追歐美洋貨，聽港台音樂，眼睛裏看到的是蓬勃發展與無數機遇。如劇裏鄭愷飾演的魏宏慶所說：「大部分的人都和我們一樣，有點困難，沒什麼鈔票」，但掙幾百元工資的普通人，願意花上千元買polo恤，也會豪擲幾萬買入「大哥大」。只因那個機遇與挑戰並存的時代，一筆生意，或許真的就全賺了回來。

王家衛拍的《繁花》，是90年代上海的一個側寫。或許部分略有失真，但亦有火紅炙熱的年代裏，不可複製的往昔。正如阿寶獨白所言：「我是在思南路長大的，附近的皋蘭路、香山路，以前都是以作家命名，一個擅長寫喜劇，一個擅長寫悲劇，各有底色，我從小就是在悲喜之間進進出出。桃江路的底色是普希金，我對他印象最深刻的是他的一句話：一切都終將過去，而那過去了的，都會成為美好的回憶。」那是王家衛心心念念的上海繁花，也是上海人回不去的「花樣年華」。

後記

黃河路的故事似乎又在續寫：劇集去年底開播後，「至真園」原型苔聖園酒家宣布，除夕年夜飯約滿，籲客官勿撲空。老字號「鮮得來」的排骨年糕，也重新火爆上海。

只是不知，《繁花》過境，今夕何夕，下一股「上海風潮」能將吹向何方。

文：雅路子

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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