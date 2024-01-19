明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化特別版

《繁花》至盛 憶上海往昔 王家衛鏡頭浮現「浪奔浪流」1990s

【明報專訊】近日，由王家衛導演、監製，改編自金宇澄原著的同名電視劇《繁花》在內地熱播，引起網絡熱烈討論。1月9日，這部劇集迎來大結局，觀眾隨主人公阿寶，共同經歷了一場1990年代起承轉合的新貴發家史；亦在那機遇蓬勃的年代，看盡了上海灘的市井與喧囂。

《繁花》是王家衛執導的首部電視劇作品，全劇採用滬語與國語配音雙版本播出。相比金宇澄筆下無數小人物的並線敘事，王家衛摒棄了原著另外兩個男主角——滬生與小毛，集中展現胡歌所飾演的阿寶，一路成長為「寶總」的人生故事。加上氣定神閒的幕後軍師「爺叔」（游本昌飾），3名性格迥異的女角——外貿公司從業員汪小姐（唐嫣飾）、留日歸國開小飯店的玲子（馬伊琍飾），以及黃河路「至真園」酒家女老闆李李（辛芷蕾飾），還有一眾各具特色、活靈活現的配角，組成了一幅1990年代上海灘群芳譜。

非典型「上海年華」

許多看過《繁花》原著的人，最初對王家衛的電視劇版並不買帳。金宇澄書中的《繁花》，是細碎雞毛的家長里短，是鄰里街巷的市井百態；而到了電視劇裏，主角彷彿個個捲入商戰，人人爾虞我詐，浪漫光影下浮華盡顯。於是我們看到的，是王家衛想要呈現的上海。裏面有政商權貴紛湧的美食街黃河路，有爺叔指定長包的和平飯店英國套房，還有位處「上只角」（意指上海地段繁華生活優渥區域）的進賢路等。初初觀劇，不像在看1990年代的上海，倒似是1930年代的十里洋場。

《繁花》劇中，在寶總與李李並肩信步的雨夜，在玲子落寞獨坐的屋頂，在汪小姐氤氳曖昧的後窗，《阿飛正傳》、《花樣年華》、《2046》及《重慶森林》等王家衛經典電影的鏡頭一一浮現，與劇中的上海光影恍惚之間重疊。或許那便是王家衛版《繁花》「漸欲迷人眼」的魅力，他用獨有的鏡頭語言與光影美學，刻劃一幕幕非典型卻浪漫極致的「上海年華」。這是王家衛5歲隨父母離家，在香港看到的上海，也正構成他電影美學的一部分。

俚語 食物 衣飾 細節交足

雖然與原著風格有出入，隨着劇情推演，電視劇《繁花》的口碑逐漸變得正面，很快獲得上海乃至全國觀眾的好評。尤其是滬語版，熟悉的字眼、正宗的俚語，還有劇組用心還原的一粥一飯和滬語腔調的原汁原味，生活中的記憶樁樁件件與劇中細節對上了號：做生意的人，隨身攜帶「大哥大」（移動電話），最不濟也要「call機」（BB機）傍身；鄰居裏身形肥胖的，總有一個綽號叫「大塊頭」；夢特嬌（Montagut）的T恤、金利來（Goldlion）的皮帶、皮爾卡丹（Pierre Cardin）的西裝，還有如「至真園」領班潘經理梳起的「反翹」髮型，都是當時追趕時髦的象徵。

正是這些，組成相映成趣的生動細節。觀眾看到王導交足的功課，也記起曾經的時代風潮。2020年，《繁花》劇組亦透過「阿寶先生」，於上海《新民晚報》刊登尋物啟事，向全社會徵集90年代上海相關的舊物件，包括原著作者金宇澄、導演王家衛與「阿寶」的扮演者胡歌等，紛紛獻出家中珍藏。可以說，劇版《繁花》是王家衛的《繁花》，它與原著關係不大，但也確是上海的《繁花》。

「寶總泡飯」喚味覺記憶

除了一條黃河路一條進賢路，《繁花》也令一碗「寶總泡飯」人盡皆知。在那個物質生活普遍尚不富足的年代，到黃河路吃飯是「扎台型」（滬語，意為出風頭），而一碗「泡飯」，才是日常生活裏的「小樂惠」（滬語，意為輕鬆愜意，快樂又實惠）。

不同於粥，一般而言上海人的「泡飯」為前一晚剩下的冷飯，淋上開水搗開泡軟後的「隨便食物」。講究點的人家，加水後還會上爐復煮；再進一步，昨晚如有剩菜剩湯，一股腦倒在一起，便是一碗稀裏糊塗的「菜泡飯」。儘管難登大雅，但最能喚回上海人的味覺記憶。

泡飯雖然稀鬆平常，但每家每戶各有講究和偏好。《繁花》中的「寶總」套餐，一盅泡飯加6碟配菜，顯得精緻有餘。但細數上海人家中配菜常備，榨菜、醬瓜、腐乳、鹹蛋、黃泥螺、豬肉鬆、鹹菜毛豆、蘿蔔乾，林林總總的還真不止6件。「糟魚要吃七寶的，雞爪要吃川沙的，還有朱家角的醬菜，崇明的糕」，劇裏玲子描繪的飲食習慣，既是劇中各人對專屬食物的挑剔，也是家家戶戶對生活的細緻追求。

穿插港台流行歌 回溯「時代眼淚」

除了對食物的共同記憶，90年代的上海，人們也深受香港和台灣的文化影響。王家衛在《繁花》中大量運用了那個年代流行的港台音樂——徐小鳳金曲《夜風中》、王菲的《執迷不悔》、趙傳的《我是一隻小小鳥》等配樂貫穿其中，為人物添彩。他也在情節中回溯許多來自香港的「時代眼淚」，比如給「至真園」開業站台的，是當時因《我本善良》而於內地爆紅的溫兆倫；「再就業」的廚神，是曾經演《金玉滿堂》的「B哥」鍾鎮濤；電視裏循環播放的廣告，是汪明荃代言的萬家樂熱水器；還有「識聽唔識講」的粵語口語……林林總總，不勝枚舉。

這些過往，如同一碗「泡飯」，喚醒經歷者的記憶。身處時代變革的浪潮下，上海人追歐美洋貨，聽港台音樂，眼睛裏看到的是蓬勃發展與無數機遇。如劇裏鄭愷飾演的魏宏慶所說：「大部分的人都和我們一樣，有點困難，沒什麼鈔票」，但掙幾百元工資的普通人，願意花上千元買polo恤，也會豪擲幾萬買入「大哥大」。只因那個機遇與挑戰並存的時代，一筆生意，或許真的就全賺了回來。

王家衛拍的《繁花》，是90年代上海的一個側寫。或許部分略有失真，但亦有火紅炙熱的年代裏，不可複製的往昔。正如阿寶獨白所言：「我是在思南路長大的，附近的皋蘭路、香山路，以前都是以作家命名，一個擅長寫喜劇，一個擅長寫悲劇，各有底色，我從小就是在悲喜之間進進出出。桃江路的底色是普希金，我對他印象最深刻的是他的一句話：一切都終將過去，而那過去了的，都會成為美好的回憶。」那是王家衛心心念念的上海繁花，也是上海人回不去的「花樣年華」。

後記

黃河路的故事似乎又在續寫：劇集去年底開播後，「至真園」原型苔聖園酒家宣布，除夕年夜飯約滿，籲客官勿撲空。老字號「鮮得來」的排骨年糕，也重新火爆上海。

只是不知，《繁花》過境，今夕何夕，下一股「上海風潮」能將吹向何方。

文：雅路子

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化特別版]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞