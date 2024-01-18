local mode：精湛剪裁 神秘視效 浮誇魔鬼魚造型突顯個性

香港出生的時裝設計師Ian，畢業於倫敦時裝設計學校Istituto Marangoni，在那裏跟隨導師學習訂製服裝的剪裁，亦曾於Savile Row學習裁剪西裝，因而擅長將他鍾情的街頭風格結合西裝裁剪元素，創造出誇張而有力的設計。

靈感源自魔鬼魚 象徵力量

Ian在完成2022年倫敦時裝周的畢業展後，創立了自己的品牌IVISION，名字代表Ian's vision的意思。「我希望把自己的設計概念和創作精神與他人分享，亦希望建立一個屬於自己的社群，並持續啟發和影響我的圈子。」品牌的標誌以一條黑色魔鬼魚當主角，Ian解釋：「這源於一次去巴塞隆拿旅行，在水族館裏目睹了無畏的魔鬼魚勇敢地撲向鯊魚的畫面。自此魔鬼魚成為我的創作靈感與理念。」

「牠們象徵力量，意味着永不放棄，這亦是品牌的核心價值，正好提醒我們處身不同時勢，也要保持信心和決心面對所有挑戰，並擁有前進的勇氣和毅力。」在創立品牌過程中，Ian經常提醒自己保持初心——為什麼選擇魔鬼魚作為品牌元素？他更為自己改了綽號Mantaboy（即魔鬼魚男孩），為的是提醒自己跟隨內心設計，以及影響身邊的人。「勇敢和忠於自己，亦一直是我自從涉足時裝行業以來，牢記在心的座右銘。」

捕捉深海流動形態

Ian筆下的絕大部分服飾都用上巨型誇張的廓形（圖），予人強烈視覺效果。「魔鬼魚的觸角也是我設計元素之一，溫柔而巨型的身軀特徵，代表一股善良的力量，我同時運用魔鬼魚的角色設定，創作出一些浮誇的設計。」Oversized是品牌的另一關鍵詞。他解釋：「超大號服裝的概念，表達出我的設計手法，這些形狀和輪廓對每個人來說，都是表現獨特自我的元素。」他認為誇張的輪廓帶有一種態度，能為穿者增強個性，同時賜予他們一種力量。以品牌2023秋冬系列Gigantic Manta Rays為例子，「設計概念源於鼓勵他人勇敢面對自己，以不留遺憾的態度面對世界和障礙」。超寬大的肩膀與誇張的比例，則源自魔鬼魚的形態，「牠們優雅地轉身，從海洋深處浮現的動作，啟發了我的創作，那些不對稱的設計，捕捉着魔鬼魚的流動形態。」

在系列中，最「吸睛」的莫過於一款呈透明的硬身袋款Manta Glass Bag（圖），看起來前衛又充滿玩味。「這個玻璃魔鬼魚手袋由3D打印製作，特點是兩個標誌的『魔鬼角』，代表堅不可摧。」他補充：「製作過程中，透過加熱和扭曲工序，在玻璃質地上做出漸變顏色效果，反映魔鬼魚從海洋深處出現時的流動感，帶點未來主義元素，亦為系列增添神秘和誘惑。」好的時裝設計應該看起來時尚又不失實穿度，Ian亦希望他的設計能夠在streetwear和tailoring之間取得平衡：「我鼓勵顧客能夠擁抱自己的身分，在不同場合穿著獨特美感的衣服，不但舒適，而且還可以增強自信。」●

品牌名稱：IVISION

成立日期：2022年12月

品牌概念：Street Glam / Oversize / Manta Universe

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 年齡：□15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：□實體店 ■網店 □IG store □直播 □市集 □其他：

生產地：■香港 □內地 ■其他 備註：部分生產於倫敦及日本

查詢：Instagram@ivision_official

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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