seasonal picks：手袋迎quiet luxury潮流 簡約造型 流露高貴氣質

可調節「水桶」

當身形較嬌小的亞洲女性拿起大型手袋，也許會顯得較笨重，然而優良的袋款設計可以讓大型手袋顯得利落輕盈。Loewe推出的Pebble水桶袋，將簡約線條與獨特設計風格融為一體，配以可調節長度的肩帶，讓用家輕鬆將手袋放在手臂上或肩膀上，既實用又能提升你的整體造型。●

輕便小籠包

小手袋既輕便又易於攜帶，同時亦因為空間有限，避免了將不必要的物品裝進手袋而造成雜亂，減低為用家帶來額外負擔。Loewe的Flamenco Purse Mini手袋，形狀如一顆小籠包，以柔軟納帕皮革製作，配以精緻的褶縐手工，簡潔考究，正好呼應簡約優雅的造型。●

低調「方包」

Quiet luxury的其一關鍵詞在於「低調」，穿上一身淡色系服飾之餘，配搭小手袋比起大型手袋更顯得內斂。Loro Piana的迷你小牛皮Bale Bag，用上小巧立方體形狀，並採用小牛皮製成，質地極為柔軟。迷你版本更體現出極簡主義，集時尚與優雅於一身。●

精細編織工藝

對於需要攜帶大量物品的人而言，大型手袋顯然實用又方便。Bottega Veneta推出的Hop系列以柔美金字塔輪廓體現出永恆工藝，其設計可從多個角度欣賞，舒適貼合用家的體型。袋款採用了品牌標誌Intrecciato編織工藝，精細無縫的結構，工匠需要花兩天時間完成。●

溫暖毛絨面料

在乍暖還寒的天氣選擇毛絨面料手袋，可以增添溫暖感覺。Delvaux的Pin Mini Bucket備有拼羊毛氈面料的版本，與經典的小牛皮碰撞出優雅格調，設計亦注入百搭的配襯功能。另外為塑造出袋款的流暢線條，品牌將女帽製造工藝的高溫塑形和模塑處理用於手袋之上，另襯上縫線點綴，更顯奢華講究。●

優質精緻皮革

要數Hermès的「超經典」袋款，當然離不開Birkin與Kelly，極少的產量令炒價一再被推高，即使手袋變得破舊，仍然是傳給下一代的「家傳之寶」。事實上，品牌是quiet luxury的先駒，以優質耐用皮革產品而見稱，近年不少品味之士傾向尋找品牌其他獨特精緻的袋款，比起手拿7位數字價格的手袋，既能避免予人炫富感覺，亦能增添造型看頭。●

查詢： Bottega Veneta 2234 7078（ifc店）

COS 3580 7938（中環店）

Delvaux 3583 1223（K11 MUSEA店）

Loewe 2522 0996（置地廣場店）

Loro Piana 2918 1620（太古廣場店）

Hermès 2525 5900（置地廣場店）

文：劉詩言

模特兒：Nicky（We Management）

化妝及髮型：Kennis Leung、Chris Lam

編輯：陳淑安

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