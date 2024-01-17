廚房說書人：俠客島上，菩提樹下，都吃臘八粥

我最先知道有臘八粥這回事，是看金庸小說《俠客行》。話說，江湖上每過十年，世外之地俠客島，都會派賞善罰惡二使前往武林各大門派，頒發賞善罰惡令，邀請各掌門前赴俠客島，吃碗臘八粥，拒絕赴約者要遭滅門之災。只可惜，赴約者卻個個有去無回，音信全無。久而久之，臘八粥便成了江湖一大謎團，甚至傳言是穿腸毒物。

後來小說講到主角石破天和武林群雄赴會，島主一舉手，群僕才端出熱粥，「只見熱粥蒸氣上冒，兀自有一個個氣泡從粥底鑽將上來，一碗粥盡作深綠之色，瞧上去說不出的詭異……粥中所和之物卻菜不像菜，草不像草，有些似是切成細粒的樹根，有些似是壓成扁片的木薯，藥氣極濃。群雄均知，毒物大都呈青綠之色，這一碗粥深綠如此，只映得人面俱碧，藥氣刺鼻……」

這時島主更道：「各位遠道光臨，敝島無以為敬。這碗臘八粥外邊倒還不易喝到，其中最主要的一味『斷腸蝕骨腐心草』，是本島特產，要開花之後效力方著。但這草隔十年才開一次花。我們總要等其開花之後，這才邀請江湖同道來此同享……」

看到這裏，讀者或許與小說中群雄一樣，已經聞之色變。不料故事橋段至此來個大反轉，原來臘八粥吃後竟可大增功力，乃「健康食品」﹗

棕黃色臘八粥 五穀雜糧豆類堅果

回到現實上的臘八粥，其實不是深綠色的，而是棕黃色，用五穀雜糧豆類堅果，如米、花生、燕麥片、蓮子、核桃、桂圓乾、杞子等，煮成濃稠的粥。一看食材，便知纖維與維他命豐富，縱然未必能讓功力大增，但有益身體。據中醫說，更可補脾、和胃、養血、清肺、益腎、利肝、消渴、明目、通便、安神。

粥不含肉類 起源與佛教有關

再細看，這碗粥不含肉類，是素食，原來起源又與佛教有關。話說本是淨飯王子的佛祖釋迦牟尼，成佛之前，苦行多年，餓得委靡不振，一個牧羊女見狀送了他一份乳糜，那就是用羊奶做的米糊。王子吃後，恢復精神，坐在一棵菩提樹下入定，於十二月八日得道。

佛教傳入中國後，後世便在這天紀念佛祖得道，各寺院誦經，並效法牧羊女煮粥供佛，也用來施粥濟世，這就是臘八粥的起源。後來，臘八粥，又進一步演變成七寶五味粥，以及我們如今較熟悉的八寶粥。臘八粥有個八字，八寶粥也有個八字，但前者指的是日子，後者指的則是食材數目，兩者不同，而吃八寶粥也不限於某個特定日子，而是全年均可吃。●

文：蔡子強​（隔周刊出）

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