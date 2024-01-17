東京酒吧hopping 走進森林探威士忌酒廠

白州蒸餾所設免費穿梭巴

如果你是日本威士忌愛好者，除了三得利旗下的山崎及響威士忌之外，一定有聽過或者飲過白州威士忌，它亦是另一三得利旗下的得獎佳釀及搶手貨。「白州蒸餾所」位於山梨縣北杜市白州町，由新宿坐JR到小淵沢（Kobuchizawa) ，最快班次約兩個多小時，之後轉乘小淵沢火車站外的「白州蒸餾所」免費穿梭巴士，大約20分鐘便可到達。建議大家到酒廠官網看免費穿梭巴士時間表，再因應時間預約火車班次。

被譽為森林中的威士忌蒸餾所，蒸餾所廠址的確與別不同，位於日本北山梨縣甲斐駒山，始於1973年，比山崎蒸餾所遲約半個世紀。繼山崎蒸餾所之後，三得利希望開拓第二間風格截然不同的蒸餾所。水是威士忌非常重要的原材料，於是便在日本各個地方找尋最好水源，來到白州時發現來自這山脈的天然水相當適合，於是選址在森林裏興建威士忌蒸餾廠，非常少見。

威士忌清新爽口 帶優雅果香

白州單一麥芽威士忌使用酒廠附近的南阿爾卑斯山脈的日本「名水百選」之尾白川，屬軟水，含豐富礦物質，順滑細緻。白州威士忌清新爽口，帶優雅果香、青翠森林氣息，散發淡淡煙熏味。煙熏味來自蘇格蘭的泥煤麥芽，以不同大小蒸餾器蒸餾成原酒，並放在不同大小的橡木桶中陳釀，在茂密森林中的儲藏室靜靜地熟成，過程中慢慢帶出多層次的香氣。

導賞團品嘗釀酒天然水

參觀蒸餾需要在官網預約，有免費的參觀體驗，亦有需付款的導賞體驗。我今次參加了免費參觀蒸餾所及天然水導賞團體驗。穿梭巴士下車後便是接待處，首先和接待員確認預約，然後他會給你入場證及資料。由接待處到威士忌博物館，需經過一段山林，步行大約5至8分鐘便到，沿途一片茂密樹木，感覺心曠神怡。威士忌博物館有不同區域，先是介紹威士忌製作過程，也介紹建在南阿爾卑斯山下海拔700米森林中的白州蒸餾所資料，以及白州威士忌的不同年份及獨特之處。然後便進入日本威士忌歷史，在這裏可看到不同年代的三得利威士忌酒瓶，十分珍貴。

至於天然水導賞團部分，需跟隨導賞員坐旅遊巴士上山到工場。據導賞員講解，由於這山脈主要由花崗岩組成，從甲斐駒山頂流下的雪融水，經過約3000米高的花崗岩山體天然過濾後形成此天然水，儲存量比一般山脈豐富，就像大自然的瑰寶。水廠亦致力保育天然環境，以確保水源生態健康。之後參觀水廠生產過程以及品嘗天然水，白州威士忌便是以這天然水釀造。

最後來到試酒室，有多款威士忌可單點，亦有不同的whisky flight及威士忌配對組合選擇。先在自助機落單及付款，工作人員會叫你的號碼去取酒。這裏喝威士忌真的很抵，記得預留足夠時間品酒，一定不要錯過！我點了一款白州威士忌配對組合（包淨威士忌、威士忌Highball及威士忌加水配三款小吃，1500日圓，約81港元）、白州25年單一麥芽威士忌（4000日圓，約215港元）、山崎25年單一麥芽威士忌（4000日圓）及響30年調和威士忌（4000日圓）。在東京酒吧喝一杯白州25年威士忌要35,000日圓（約1885港元），你可想像我在這裏喝得有多高興，而且現在亦買不起或買不到這些年份日本威士忌，所以這裏絕對是威士忌愛好者的天堂！

森林景試酒室 嘗30年威士忌

試酒室有片很大的落地玻璃，對住美麗的森林景致喝威士忌，別有詩意。白州25年帶微煙熏、乾梅、薰衣草、焦糖、焗蘋果、礦物及柏樹等味道，優雅順滑，餘韻悠長。山崎25年則相對甜美，帶多點雪莉桶味道，同時也有水楢桶的木香、乾梅、果仁、熟柿、乾杏脯、提子乾、焦糖、香料及生薑等味道，餘韻悠長。響30年非常柔和而具層次，帶蜜糖、蜜棗、提子乾、合桃、焦糖、橡木、乾無花果、乾杏脯、雪松木、香料及薑餅等味道，餘韻極悠長。手信店在試酒室外面，每人限購一瓶威士忌，可以買無年份白州威士忌或白州蒸餾所版無年份威士忌。另外亦有其他精品如杯墊、威士忌杯或朱古力等選擇。一場來到，當然買些手信留念。

東京特色酒吧「由農田到酒杯」

如果時間不夠來回一日遊的話，其實晚上亦可以探索東京的酒吧，為旅程帶來新鮮感。其中一間分享酒吧是2023年亞洲50大酒吧（Asia's 50 Best Bars 2023）第4位的 Bar Benfiddich。由於人氣太勁，而酒吧只有少於20個座位，建議在網上預約。進入酒吧感覺像到了魔法藥房，入面充滿多瓶不同自家調製烈酒，好像一瓶瓶魔法藥水。另外亦有不同香料、香草、鮮花、蔬果等，很多原材料也來自自家的農莊，提供「由農田到酒杯」的體驗。酒吧沒有餐單，調酒師會問你喜歡什麼類型的雞尾酒，然後調杯度身訂做的給你。

另一間推介是2023年亞洲50大酒吧第14位的The SG Club，混合日式及美式的調酒風格，可於網上預約。我沒有預約，在門口排隊，分派到地面那層喝酒，而它還有其他樓層，風格各異。到訪時是聖誕佳節，它們將酒單轉為聖誕主題，充滿節日氣氛。試了數款雞尾酒，相當清新而具層次，值得下次再去試其他雞尾酒。如想試以日本酒為主打的雞尾酒？推介Folklore酒吧，以日本清酒、燒酎及泡盛為主的雞尾酒，非常有新鮮感，配上日本小食很夾。去東京時記得試試，Cheers！●

黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳校尉勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書及清酒證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com