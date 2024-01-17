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Watch News：精工100周年復刻版

【明報專訊】大家對Seiko（精工）這個日本鐘表名字應該不會陌生，它的緣起其實跟1923年關東大地震有密切關係。創辦人服部金太郎自1881年創立腕表公司，但一直未有在表盤上加入品牌名字。在那次地震中「精工舍」的工廠被毀，創辦人希望能在地震後重整旗鼓，於是在1924年推出了第一款表盤上出現Seiko字樣的腕表。

Seiko這個名字今年誕生100周年，品牌以Presage系列的新作Kintaro Hattori Limited Edition腕表拉開序幕，向歷史致敬。復刻表款直徑35毫米，每個細節均捕捉原始表款的特徵：12時位置的品牌字母讓人回想起那個時代獨特的字體；阿拉伯數字字體向原版致敬，融合粗細不一的線條營造大膽動感；藍色指針同樣呈現復古風格。新表跟1924年原款一樣採用琺瑯表盤，由大師級琺瑯工匠橫澤滿（Mitsuru Yokosawa）和團隊製作而成，其引人注目的白色外觀歷久不衰。

腕表搭載全新Calibre 6R5H機芯，6時位置設24小時盤，取代原版小秒盤的設計。表背和大表冠上刻有金太郎於1900年註冊的商標"S"，作為工廠標誌。新表表背上載有金太郎的名字和格言：ONE STEP AHEAD OF THE REST。腕表配備可移動表耳和拉穿式皮革表帶，隨附特別包裝盒上亦有相同的"S"字徽章，限量發售1000枚。●

查詢：2736 0235（通城）

文：張曉冬

[Watchout]

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