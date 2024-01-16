網樂天地：親子睇網球賽啟發良多

文靜女兒變「問題兒童」

有一晚我在家中觀看賽事精華時，大女在我身邊走過，看到精彩的賽事後說想到現場觀摩。我想了一想，大女自從跟我學打網球以來，都停留在初學階段，今次主動說想去觀看高水平的網球賽事，我當然求之不得，於是周末便帶她到維園，參與這項香港體壇盛事。

當日是八強賽事，一到埗她便在閘口外做出不同的鬼馬動作，要我幫她影相，平時比較文靜的女兒此刻亦難掩興奮心情。一進入主場館後，她搖身一變成為「問題兒童」，先是問計分方法，當見到有球手透過電腦「鷹眼」挑戰球證判決時，又問球手下次會在何時再用「鷹眼」，因為她喜歡在等待電腦分析結果時觀眾拍手的緊張氣氛；然後又問她何時可以像場上球手一樣，打得那麼漂亮。身為網球教練的我嘴上沒有笑，但是在心裏面笑；於是我便有耐性地一一向她解釋，結果在整場賽事中，我搖身一變成為她的私家網球評述專員。另一方面，比賽主場館外圍設有美食和嘉年華攤位，讓孩子享受豐富美食之餘，又可以輕鬆玩一些關於網球運動的小遊戲，女兒對各樣項目都樂在其中。

激發興趣和熱情 教導價值觀

當父母在孩子身邊旁述精彩的賽事時，可以幫助孩子更好地了解這個運動。透過旁述，父母可以向孩子解釋比賽規則、戰術及運動員的技巧。這樣的解說可以幫助孩子更深入地了解比賽的背後，並培養他們對這項運動的興趣和理解。此外，互動式的解說也可以促進家庭成員之間的對話和交流，有助促進親子關係。

當孩子觀賞到精彩的比賽時，通常會感到興奮和激動，這可能對他們產生一定的影響。觀賞比賽可以激發孩子的興趣和熱情，或會激發他們對運動或其他領域的興趣。此外，比賽也可以教導孩子關於團隊合作、奮鬥和勝利的價值觀，這些都可以對他們的成長帶來影響。當然，也要確保孩子在觀賞比賽時能夠理解比賽的意義，並且保持良好行為和態度。

文：謝昫光

作者簡介：專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

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[Happy PaMa 教得樂 第484期]