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副刊
Happy PaMa 教得樂 第484期

Happy Pa Ma

故事拼盤：世上真有免費午餐？

【明報專訊】初來英國的一兩個月，為了認識所住的小鎮，我曾認真地用散步形式，由家出發，以一小步、一小步的速度，探索我家方圓十里內的風土人情。如此出走，對超市、藥房、油站等生活必需之地有了清晰的路線圖，走着走着，更知道原來離家不遠有一間小小的社區中心；再遠一點，有一個落在民居中的食物銀行派發站，毫不起眼的，由義工自發組織，專門將各大超市到期或剛過期的食物收集回來，然後免費派發給公眾；再走遠一點，原來還有一座平房式的社區會堂，平時開辦各式康樂活動，給鎮內不同年齡人士參與，而每逢星期一中午，這兒的禮堂更會變作社區飯堂。

禮堂逢周一變社區飯堂

社區飯堂這服務在香港並不陌生，受惠者以長者或基層人士居多。那麼，英國的社區飯堂會是什麼樣呢？我腦海充滿問號的同時，閃過了在美國繪本《市場街最後一站》故事末段出現的一幅暖心畫面——男孩小杰和奶奶在社區飯堂當義工，服務社區內形形色色的人。這個「英式社區飯堂」會不會也是如此關愛共融？

我帶着好奇，往那社區會堂的臉書專頁找找看，結果找到相關宣傳帖文，當中寫着「No booking required. All welcome. Pay as you feel. Don't forget your containers to take food home with you.」，任何人都可以免費參加，還可以「又食又拎」，世上真的「有咁大隻蛤乸隨街跳」？

某個星期一中午，當我以「任何人」身分走進那飯堂時，我感動了。原為禮堂變飯堂，筵開四大席，每桌鋪上白色塑膠桌布，桌面又放上插有鮮花的小花瓶，看出心思。凡進來的不用被查問身分，不用出示入息證明，同枱食飯，無分階級；來作服務的義工亦沒戴上有色眼鏡，只帶友善的微笑來服務每一個不同膚色、年紀、背景的大小朋友。

果腹事小 滿足心靈事大

飯餐不是兩餸飯，而是西湯、麵包、主菜，還有甜品，完全是讓人吃得飽的full course，胃口好可再添吃。食材全靠義工們從本地超市賣剩或到期的食品蒐集回來，加工處理，然後弄出賣相好、味道佳的菜式，讓吃的嘗到愛。席上好些人，尤其是老者，果腹事小，來滿足心靈事大。在英國的小鎮，多見樹木少見人，像這樣每周「圍爐」，同一屋簷下閒聊家常，說說笑笑又半天。我可想像，那份歡愉足以滋潤整個星期的心情。

那頓免費午餐，最終我沒有親嘗便離開了，心想該將美好的資源留給真正有需要的人；而我帶走的，是一份記存，存的正如《市場街最後一站》繪本故事裏那個溫暖飯堂的畫面（圖）——彼此服事、彼此連結——這是我在英國遇見最美的風景之一。

文：CanCanMa

作者簡介：ungoogoo故事館創辦人、香港繪本作者，著有繪本《我不想唱歌》。曾任編劇、編輯及兒童節目說書人。原為跟女兒伴讀，後來體悟繪本的力量，愛上說故事；也因繪本，發現更多生命的寶藏。

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[Happy PaMa 教得樂 第484期]

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