故事拼盤：世上真有免費午餐？

禮堂逢周一變社區飯堂

社區飯堂這服務在香港並不陌生,受惠者以長者或基層人士居多。那麼,英國的社區飯堂會是什麼樣呢?我腦海充滿問號的同時,閃過了在美國繪本《市場街最後一站》故事末段出現的一幅暖心畫面——男孩小杰和奶奶在社區飯堂當義工,服務社區內形形色色的人。這個「英式社區飯堂」會不會也是如此關愛共融?

我帶着好奇,往那社區會堂的臉書專頁找找看,結果找到相關宣傳帖文,當中寫着「No booking required. All welcome. Pay as you feel. Don't forget your containers to take food home with you.」,任何人都可以免費參加,還可以「又食又拎」,世上真的「有咁大隻蛤乸隨街跳」?

某個星期一中午,當我以「任何人」身分走進那飯堂時,我感動了。原為禮堂變飯堂,筵開四大席,每桌鋪上白色塑膠桌布,桌面又放上插有鮮花的小花瓶,看出心思。凡進來的不用被查問身分,不用出示入息證明,同枱食飯,無分階級;來作服務的義工亦沒戴上有色眼鏡,只帶友善的微笑來服務每一個不同膚色、年紀、背景的大小朋友。

果腹事小 滿足心靈事大

飯餐不是兩餸飯,而是西湯、麵包、主菜,還有甜品,完全是讓人吃得飽的full course,胃口好可再添吃。食材全靠義工們從本地超市賣剩或到期的食品蒐集回來,加工處理,然後弄出賣相好、味道佳的菜式,讓吃的嘗到愛。席上好些人,尤其是老者,果腹事小,來滿足心靈事大。在英國的小鎮,多見樹木少見人,像這樣每周「圍爐」,同一屋簷下閒聊家常,說說笑笑又半天。我可想像,那份歡愉足以滋潤整個星期的心情。

那頓免費午餐,最終我沒有親嘗便離開了,心想該將美好的資源留給真正有需要的人;而我帶走的,是一份記存,存的正如《市場街最後一站》繪本故事裏那個溫暖飯堂的畫面(圖)——彼此服事、彼此連結——這是我在英國遇見最美的風景之一。

文:CanCanMa

作者簡介:ungoogoo故事館創辦人、香港繪本作者,著有繪本《我不想唱歌》。曾任編劇、編輯及兒童節目說書人。原為跟女兒伴讀,後來體悟繪本的力量,愛上說故事;也因繪本,發現更多生命的寶藏。

