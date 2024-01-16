明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第484期

Happy Pa Ma

家庭有教：裝備孩子 強韌抗壓（五）

【明報專訊】電影《年少日記》中的主角父母，非常滿意弟弟的學術表現和音樂造詣，常常稱讚他，又不時送玩具、給予更多零用錢等去獎賞他，但對哥哥則鮮見讚賞。筆者相信，絕大部分家長均非常愛惜孩子，但未必懂得如何表現出那份愛。同時，不同的孩子亦可能對不同的關愛方式，有不同的接受程度。

專門研究人際關係的Gary Chapman博士，曾提出「5種愛的語言」的概念，亦有效地應用在親子關係上。透過理解並運用這些語言，家長能夠更有效地滿足子女的情感需求，建立積極的親子連結。「5種愛的語言」分別為：

1.肯定語言（Words of Affirmation）

「爸爸欣賞你願意花時間去用心練習，彈好樂曲。」、「你真是一個細心的孩子，留意到媽媽口渴。」在與孩子的互動中，家長使用正面的言辭來表達讚美和鼓勵，至關重要，不僅肯定孩子的努力和成就，也增進他們的自尊心。同時，積極的口頭溝通，表達愛意、尊重和支持，將進一步強化親子之間的連結。

2.優質時間（Quality Time）

「媽媽陪你一同練琴。」家長給予孩子專注的陪伴，參與他們感興趣的活動，是建立深厚連結的有效途徑。父母不妨每周設定家庭時間，安排一些共同活動，不僅能促進家人之間的親密感，也能強化家庭的整體凝聚力。

3.施贈禮物（Giving Gifts）

「爸爸知道你想寫日記，送你一本日記簿。」家長毋須送孩子什麼昂貴的禮物，只需要小小的驚喜或手工製作的禮物，都能表達愛的心意。同樣地，家長尊重並珍惜孩子送上的禮物，也是一種對孩子愛的回應，有助於構建正面的親子互動。

4.服務行動（Acts of Service）

「跟媽媽一起煮早餐，好嗎？」、「爸爸幫你的單車安裝好射燈了。」家長與孩子一同參與家務，表現出關心和支持；同時當孩子需要協助的時候，提供實際的支持和指導，能夠強化親子之間的合作和理解。

5.身體接觸（Physical Touch）

倒數新一年來臨，一家人互相擁抱！家長抱抱孩子，以身體接觸表達愛意，傳達溫暖和安全感。即使是小小的身體觸碰，拍肩膀、握手等，一家人就已經傳達親子之間的深厚情感。

每名孩子的「愛的語言」可能各異，家長透過細緻觀察和理解，有助找到適當的方式表達愛和支持，建立一個充滿愛與理解的正面親子關係。親子平日有「高品質、強連結」的關係，即使間中面對矛盾、挫折甚至衝突，孩子也不會輕易倒下。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第484期]

相關字詞﹕年少日記 香港教育大學兒童與家庭科學中心 香港教育大學 張溢明 林俊彬 親子筆陣 名人KOL 家庭有教

上 / 下一篇新聞