家庭有教：裝備孩子 強韌抗壓（五）

專門研究人際關係的Gary Chapman博士，曾提出「5種愛的語言」的概念，亦有效地應用在親子關係上。透過理解並運用這些語言，家長能夠更有效地滿足子女的情感需求，建立積極的親子連結。「5種愛的語言」分別為：

1.肯定語言（Words of Affirmation）

「爸爸欣賞你願意花時間去用心練習，彈好樂曲。」、「你真是一個細心的孩子，留意到媽媽口渴。」在與孩子的互動中，家長使用正面的言辭來表達讚美和鼓勵，至關重要，不僅肯定孩子的努力和成就，也增進他們的自尊心。同時，積極的口頭溝通，表達愛意、尊重和支持，將進一步強化親子之間的連結。

2.優質時間（Quality Time）

「媽媽陪你一同練琴。」家長給予孩子專注的陪伴，參與他們感興趣的活動，是建立深厚連結的有效途徑。父母不妨每周設定家庭時間，安排一些共同活動，不僅能促進家人之間的親密感，也能強化家庭的整體凝聚力。

3.施贈禮物（Giving Gifts）

「爸爸知道你想寫日記，送你一本日記簿。」家長毋須送孩子什麼昂貴的禮物，只需要小小的驚喜或手工製作的禮物，都能表達愛的心意。同樣地，家長尊重並珍惜孩子送上的禮物，也是一種對孩子愛的回應，有助於構建正面的親子互動。

4.服務行動（Acts of Service）

「跟媽媽一起煮早餐，好嗎？」、「爸爸幫你的單車安裝好射燈了。」家長與孩子一同參與家務，表現出關心和支持；同時當孩子需要協助的時候，提供實際的支持和指導，能夠強化親子之間的合作和理解。

5.身體接觸（Physical Touch）

倒數新一年來臨，一家人互相擁抱！家長抱抱孩子，以身體接觸表達愛意，傳達溫暖和安全感。即使是小小的身體觸碰，拍肩膀、握手等，一家人就已經傳達親子之間的深厚情感。

每名孩子的「愛的語言」可能各異，家長透過細緻觀察和理解，有助找到適當的方式表達愛和支持，建立一個充滿愛與理解的正面親子關係。親子平日有「高品質、強連結」的關係，即使間中面對矛盾、挫折甚至衝突，孩子也不會輕易倒下。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第484期]