童繪遊樂場：再談繪畫主題

畫Pokémon涉不同技巧

看到孩子一臉不情願，再看看這個預設的繪畫主題，已遠超他的認知範圍和興趣，當然與相應的繪畫能力亦存在着距離。先不說漠視了導師的存在和尊重，試問孩子還能夠享受「繪畫的樂趣」嗎？

我一直認為，在繪畫過程中，讓孩子暫且拋開繁重的功課和學習壓力，輕鬆享受繪畫樂趣便是最好。有了興趣作為恆常支持，逐步學習不同繪畫技巧，自能逐漸提升視藝的表現能力。「勉強為之」使學習變得枯燥乏味，反之讓孩子自行選擇喜愛的繪畫主題和素材，愉快學習，進步亦可期。

大家還記得早前的Pokémon熱潮嗎？在街上看到人們拿着手機捉精靈的情景，既誇張又熱鬧，參與者投入，旁觀者也看得開心。現今熱潮雖然已過，但這些各具特色、充滿趣味的精靈造型，在繪畫主題上帶來很大的推動力，所以目前仍然是小朋友常見的繪畫主題之一，我這個大朋友也很樂意去示範。其實要將這些造型表現得好，也涉及不同繪畫技巧，家長勿小覷是「孩童玩意」，你大可拿起畫筆試試，便會明白當中需要的繪畫技巧，才能將造型表現出來。

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第484期]