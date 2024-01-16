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副刊
Happy PaMa 教得樂 第484期

Happy Pa Ma

童繪遊樂場：再談繪畫主題

【明報專訊】曾遇過一些家長，在孩子到來上課前，已預先按照自己的「意願」，為孩子準備好繪畫主題，還非常有系統地把參考資料、繪畫素材、作品要求等一一詳列，更甚者會在上課時在孩子身旁指導（其實上課時，家長不能留在課堂）。只差一步，只要我同意的話，這名家長幾乎就成為了代課導師……

畫Pokémon涉不同技巧

看到孩子一臉不情願，再看看這個預設的繪畫主題，已遠超他的認知範圍和興趣，當然與相應的繪畫能力亦存在着距離。先不說漠視了導師的存在和尊重，試問孩子還能夠享受「繪畫的樂趣」嗎？

我一直認為，在繪畫過程中，讓孩子暫且拋開繁重的功課和學習壓力，輕鬆享受繪畫樂趣便是最好。有了興趣作為恆常支持，逐步學習不同繪畫技巧，自能逐漸提升視藝的表現能力。「勉強為之」使學習變得枯燥乏味，反之讓孩子自行選擇喜愛的繪畫主題和素材，愉快學習，進步亦可期。

大家還記得早前的Pokémon熱潮嗎？在街上看到人們拿着手機捉精靈的情景，既誇張又熱鬧，參與者投入，旁觀者也看得開心。現今熱潮雖然已過，但這些各具特色、充滿趣味的精靈造型，在繪畫主題上帶來很大的推動力，所以目前仍然是小朋友常見的繪畫主題之一，我這個大朋友也很樂意去示範。其實要將這些造型表現得好，也涉及不同繪畫技巧，家長勿小覷是「孩童玩意」，你大可拿起畫筆試試，便會明白當中需要的繪畫技巧，才能將造型表現出來。

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第484期]

相關字詞﹕視藝 視藝科 精靈 寶可夢 親子筆陣 名人KOL 童繪遊樂場

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