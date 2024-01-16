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副刊
Happy PaMa 教得樂 第484期

Happy Pa Ma

多元導航：孩子迷電玩是得是失？

【明報專訊】「社工，昨晚我兒子又通宵玩電子遊戲，還告訴我要成為電競選手，該怎麼辦？」筆者作為學校社工，經常遇到家長因孩子沉迷電子遊戲而求助。近年來，香港的電競發展逐漸受到重視，政府在2017年的《財政預算案》中，將電子競技定性為具有經濟發展潛力的新興領域，同時電競亦列入了2023年杭州亞運會的正式項目。可是，普遍香港家長認為電競等於沉迷電子遊戲，對於他們來說，如何從尊重子女的選擇及規劃孩子未來之間取得平衡，成為一大難題。

家長重新思考電競價值

讓我們從家長對電競的傳統印象開始談起。許多家長擔心孩子會過度沉迷於遊戲中，忽視了學業和其他生活方面的重要。我曾經遇到一名家長，他的孩子迷上電競，為了限制他的遊戲時間，家長甚至斷了家中的網絡。然而，這樣的做法只是治標不治本，甚至可能導致家庭的不和諧及爭執。

作為家長，我們應該以開放的心態來接納和理解子女的興趣和需求。我曾經觀察學生們參加電競比賽，發現平日表現得漫不經心的他們，竟然在緊張的比賽中展現出極高的專注力和決心。他們透過團隊合作和策略思考，在遊戲中追求勝利，這讓我重新思考電競的價值。我開始意識到，電競不僅是一種娛樂活動，它還可以提高玩家的智力和反應能力；同時，通過在網絡上與其他玩家互動，學生們更有機會認識到許多海外朋友，進一步提升他們的英語交流能力。這些經驗讓我反思，電競的確會對孩子成長帶來正面影響，也許我們應該改變對電競的看法，給予孩子更多支持和理解。

持開放態度 成為同行者

當然，有些孩子可能只是將電子遊戲視為娛樂的一部分，並沉迷其中，這讓不少家長憂心。根據心理社會發展理論學者Erik Erikson的「人生八階段」理論，孩子在成長過程中不斷探索和尋找自我認同是必經階段。家長在這個過程中扮演着重要角色，我們可以通過建立開放和良好的溝通渠道與孩子作有意義的對話，了解他們的需求和擔憂，鼓勵他們將遊戲中學到的知識與現實生活結合。同時，我們也不能忽視網絡沉迷可能帶來的負面影響。過度沉迷於網絡和遊戲可能導致學習成績下降，出現社交及健康問題等。因此，我們需要提供相應的教育和支持，與孩子一起制訂學習目標和計劃，建立健康的網絡使用習慣。透過家長積極的參與和支持，讓子女感受到父母的關心和鼓勵，進一步激發他們的學習動力，找到平衡學業、娛樂和生活的方法。

總結來說，面對子女迷上電子遊戲，我們應該以開放的態度去理解和接納他們的興趣和需求，成為孩子的同行者，與他們一起探索和發展他們的興趣與潛能；同時提供適當的引導和支持，適度平衡遊戲與學習。這樣的方式能夠在尊重孩子選擇的同時，也維護家庭和諧，幫助他們在網絡世界中找到平衡和成長。

文：劉子銘（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第484期]

相關字詞﹕電競 電子遊戲 劉子銘 親子筆陣 多元導航

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