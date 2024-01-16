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Happy PaMa 教得樂 第484期

Happy Pa Ma

親子百分百：讚賞——最慳錢的教育

【明報專訊】香港幼兒教育的工作如火如荼，其實需要調教的不是小孩，而是小孩的父母。孩子是一張白紙，這張白紙連文字也不會，如何教育呢？白紙般的小孩，不懂禮數，容易得罪人是肯定的，我們也年輕過，不也是從小就給人不斷罵罵罵嗎？

「棒下出孝子，嚴師出高徒」確是華人社會常提的育兒理念，如果融合現代價值，改善傳統的親子教學，就能事半功倍。

自律做功課 換取玩樂時間

《晨光第一線》──「親子百分百」早前請來慈慧幼苗中心教育主任（資深註冊社工）黃家嘉分享教養孩童的訣要，其中談到「讚賞」的價值，我也剛好遇到可應用的場景上。

大兒子今年三年班，每天放學回家都跟其他小朋友一樣要趕功課，但是他愛到附近的遊樂場玩耍放鬆。為了讓孩子學習責任感，培養「先工作再玩樂」的良好習慣，我也拿起「嚴父」的面具，要求他必須先完成功課。

後來一次和他談及時間的概念，我建議他在小息時，無論如何先完成最簡單的功課，好讓回家後能更快完成所有作業。有一天，他回家時突然和我說：「爸爸！今日我小息做晒功課，係咪可以去公園玩？」

我看着他驕傲的笑容，看看作業，雖有錯漏，但的確完成。我笑着回應：「做得好好！雖然有啲錯，但係我哋𠵱家一齊去公園踢波吧！」如是者，他懂得利用小息時間去做功課，遇到難題懂得問老師。他的目的是課後能去公園，而我的目的是他學會自律，就這樣簡單地開始，他就在讚賞中尋求自律後的甘甜。

當你遇到進退兩難時，不妨也試一下讚賞孩子。我們傳統的育兒方法是嚴明，多是透過懲罰來讓小孩學得精乖，經常有句說話「讚壞啲細路」，似乎在科技昌明的現今世代，這句說話也漸漸落伍，跟不上我們的步伐。

一家人去公園是無價禮物

從剛才的例子中，我沒有用過一分一毫，當然有時也會送禮物作為讚賞，但我理解讚賞的層次實在有太多，可以是單純的一句說話、一次遊玩的機會，也可以是用金錢換取的禮物。而最有價值且能令孩子性格增值的禮物，就是父母的陪伴。

家長在社會經歷多年，禮物的價值容易和金錢掛鈎，但小朋友渴望快樂的禮物，有時絕對比我們想像的更簡單。緊記禮物並不需用金錢換取，而是可以用時間和體驗，一家人去一趟公園也相當不錯。

懂得中國人的節儉，你更應該靈活使用讚賞。

《晨光第一線》──「親子百分百」每集請來育兒及教育界專家，分享教養孩子與建立良好溝通的秘訣。環節逢周一早上6至10時於港台第二台（FM94.8-96.9）播出。Radio2.rthk.hk

文：白原顥

作者簡介：資深傳媒工作者，現為香港電台第二台《晨光第一線》及《Teen空海闊》主持人。身兼媒體創作及活動司儀，同時擔任多個地方旅遊大使及食品代言人，現育有2名兒子。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第484期]

相關字詞﹕親子筆陣 白原顥 親子百分百

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