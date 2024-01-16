特教樂與路：多關懷照顧者

重度自閉兒情緒失控

一名舊生的家長傳來信息，把我和社工都嚇倒，但幸好沒有出什麼大意外。媽媽的大女兒和小兒子都在特殊學校畢業了好幾年；因為種種原因的考慮及限制，媽媽放棄了他倆畢業出路的安排。兩個子女的起居生活主要由媽媽照顧。兒子有重度自閉症，跟別人溝通障礙甚大，而且他的情緒大起大落，當他發脾氣時，會扔爛家中的東西，家人勸阻時，他會動手。由於已是成年人，個子高大，媽媽根本擋不住他。

媽媽曾經告訴我，兒子小時候要看牙醫或醫生，她一定戰戰兢兢，因為兒子一進入醫院或診所，會極度害怕，拉着門的把手，怎拖也拖不進去。每次都需要兩個大人合力抱他進診所大門，他使勁地掙扎及尖叫，呼天搶地的哭聲往往讓她極為尷尬，而且非常無奈。到了兒子進入青春期，他開始發覺自己能用力氣去表達不滿，扔東西，最後就是動手。情緒失控，誰不會這樣做？只是理智的我們，知道後果，懂得控制。

這夜她兒子不知道受了什麼刺激，情緒突然失控。女兒一看到此情况，已熟練地快快躲進房間，把門鎖上。姊姊知道如果弟弟走進來，一定會咬她的，每次都是這樣。媽媽躲進廚房，關上門，不敢作聲。兒子在客廳亂扔東西，媽媽不敢阻攔，因為上次的經驗，媽媽被他打斷了肋骨。於是，媽媽焦急得不知如何是好，突然想起最近一段新聞，關於照顧者壓力的悲劇，報道中記者找到東華三院照顧者支援熱線。媽媽立即致電求助，那通電話把媽媽的危機暫時解決了。

苦忍多年 幸及時求助

後來，我跟友人聚會，席間有朋友原來是擔任這條電話支援熱線的社工，她的同僚當晚就是接到這名媽媽的求助電話。過程中，媽媽十分擔心及焦慮，不知所措；幸好社工在過程中安慰她，提供支援方法，最後媽媽決定報警求助，兒子送院治理。現在兒子接受醫生的診斷及照顧，找到治療的方案，同時有醫院社工幫忙跟進情况，難題未必即時解決，但這個難關跨過了，讓媽媽有一個喘息的機會，思考未來。

媽媽告訴我，她從來不會告知別人自己有一對有特殊需要的子女，連親朋好友都不知情，因她很介意別人的眼光，又怕麻煩別人，總覺得自己可以扛起來。後來，子女長大了，隨着自己老去，氣力不繼，她才發現自己根本解決不到問題，極度需要支援。我慶幸她能發現問題，主動求助。其實很多照顧者都抱着類似心態，因此，若我們能給予多點關懷及問候，悲劇一定可以避免。

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介：從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第484期]