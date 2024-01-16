親子筆陣．荒失失在加家：不要養成「課金」習慣

要為一名步入青少年的男孩準備生日禮物，對於身邊的朋友來說的確有一定難度，主要原因是他們大部分都只有女兒，而且不少都是10歲以下，他們並不了解青少年喜好，所以得知小兒愛玩某平台的網上遊戲後，便覺得以這個平台的點數卡作為生日禮物，是最好選擇。

我一向都沒有禁止兒子玩網上遊戲，因本人都是「game迷」，更重要是他身邊不少同學都愛玩這網上遊戲平台內的不同遊戲，他會和同學一起打機，作為學校以外的另類社交，只要不太沉迷，我也不會反對；加上這個網上遊戲平台的遊戲主題及玩家年齡大多偏向於青少年以下，也不用太擔心會遇上不良分子，對於父母來說比較放心。

不過，玩遊戲歸玩遊戲，說到「課金」行為，我並不贊同。在小兒生日之前，我們也曾討論過課金問題。事緣他想入手遊戲中一件比較罕有的道具，而這件道具需要花費不少時間才能取得，但若課金便可立即得到，他想用做家務取得的零用錢入手這件道具。此時，作為有數十年「game齡」的本人，便和他分享了一點課金的經驗。

課金易成習慣 千金散盡難復來

還記得智能手機剛盛行時，我對其中一款以日本知名機械人動畫作主題的online策略遊戲頗為着迷，更有不少同事和我一起玩這款遊戲，而遊戲其中一個任務是需要每個星期不停打相同幾個關卡取得零件組裝新機體，或是課金抽取相關新機體。由於新機體有利下一個新關卡通關，因此我們每星期也耗費4、5天時間來完成新機體。但始終花費時間太多，因此我亦開始有了課金念頭，覺得既然是一款免費遊戲，課一點金支持開發商並不過分，加上過往玩家用遊戲時都會買遊戲卡帶，自問亦算是自制能力強的人，便覺得課金是一種相對合理的行為。

但我後來發現不知不覺已在這款遊戲花費近千元，遠比以前買一款家用遊戲多，同時亦只玩大約半年便「棄坑」。而online遊戲與家用遊戲最大分別，在於後者能二手出售取回部分金錢，但前者能取回「成本」的手段並不多。而且當你一旦試過課金甜頭後，便會將課金行為合理化，例如「每個月限制花費金額便不算過分」、「今個月花多了，下個月花少一點便可」等，這種心理不知不覺將課金行為變為習慣，也不知不覺把金額慢慢提升，但當不再玩這款遊戲後，卻可能沒有任何回報。

買道具炫耀 = 用錢買優越感

自此之後，我便堅持不會再在online遊戲課金，這亦是我教導兒子玩遊戲的其中一個基本原則。課金取得的道具能讓玩家向朋友炫耀，令自己更有成功及優越感，但這種用錢買回來的優越感，我並不想在沒有經濟獨立的青少年身上出現，始終他們的自控能力不及成年人，沉迷這種用錢換來的快感，並不是一件好事。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第484期]