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副刊
Happy PaMa 教得樂 第484期

Happy Pa Ma

特色校園：主張生活體驗 推動全港環保教育 「無牆」小學 大膽實踐回饋社區

【明報專訊】2024/25學年小一「統一派位」（俗稱大抽獎）下周一起接受申請，家長與其只着眼於學校是否屬於「一線」，不如多考慮學校的教學模式，是否適合自己的小朋友。除傳統學術型學校，或上期介紹過的愉快學習型學校，其實各區亦有不少提倡體驗式服務學習的學校。像今期屬東區16校網的愛秩序灣官立小學（下稱愛官），便是一間經常帶學生跑出課室，走進社區，推動無牆教室，主張要在實際生活場景學習、應用並回饋社區的學校，難怪該校的孩子，特別大膽又富熱忱！

善用東區特色 跟課程掛鈎

如果單從課堂秩序管理角度來看，讓學生乖乖坐在課室裏聽書，回家做作業，這種安排是最穩妥保險的。不過，愛官校長崔家祥，卻勇於向難度挑戰，銳意推動無牆教室，「愛官很強調『從體驗中學習』，而體驗學習是不能夠在課室發生的，一定要去真實的場景」。

既立心拆牆鬆綁，崔家祥便以「小學校．大社區」作理念，用社區做教材，豐富學生所學。「我相信每個社區都有它的特色，例如學校所處的東區筲箕灣，這裏不單有海防博物館，也是昔日的漁村，有不少廟宇，亦有很多小店，而這區長者比例很高、人口老化等，這些特色，統統都可以跟課程掛鈎，化成體驗學習活動。」

STEAM跨科學習 北上觀摩

學校每學年都有2至3星期「From School To Society」的STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）跨科學習，讓各級學生走出課室，透過戶外參觀、考察、參與體驗活動等，研習不同的主題。舉例，今年五年級學生，便將到訪一間專門推動樂齡科技發展的科研機構，又會參觀創新科技署的「標準及校正實驗所」；六年級學生，更會跳出香港，到深圳觀摩「智慧城市」的建構。

然而，學生並非「齋睇」，他們都帶着任務在身，「『From school 』是跨科老師在學校輔助同學蒐集、預備、整理相關的資訊；『To Society』除了是利用社區資源學習之外，更重要的，是要孩子回饋社區」。崔家祥說，今年會讓小五生嘗試借助科技，設計一些物品，去幫助長者改善生活；小六生則會從市民的需要作出發點，設計智慧城市。他更期望，最終能把當中優秀的設計概念，製成實物原型，使之成為一件可以真正改善社區、造福人群的產品。

製作生態熱點VR 服務公眾

學校所提倡的「小學校．大社區」理念，實際上是分作兩個層次的，其一是由該校學生服務社區；其二是伙拍學界同路人，形成一股更強大的力量，再一起服務教育界、整個社會，以至全世界。

以環境教育為例，崔家祥是一個很重視環保的校長，學校在他掌舵之下，師生都累積不少本地以至海外包括在加拿大、新加坡、澳洲等考察生態、氣候變化的經驗，「說到關注氣候變化、環境保育這些議題，若只得愛官學生關心，其他孩子卻無動於中的話，又有什麼用呢？」於是學校先後在2022及2023年，突破疫情的阻礙，跟環保機構合作，牽頭與來自18區的小學，在學界舉辦「全港小學野外大搜查」比賽，藉着線上線下多元化的活動，包括網上專家講座、虛擬實境（VR）與實地結合的考察、網上問答比賽、親子自然生態攝影比賽等，向超過180間小學、逾700名師生散播環保概念的種子。

與此同時，學校亦是港大教育學院「環保基金香港環保小先鋒：虛擬實境創客計劃」的協辦單位之一，並與11間學校攜手，借助大學研發的VR創作平台，為公眾製作6大生態熱點的VR，提升學生保育意識之餘，亦強化他們的公民責任感。

唱民歌學英文 聯繫社區

崔家祥除了挺環保，生於1970年代的他，也酷愛民歌，「民歌曲簡意賅，也蘊含很多正面價值觀」。學校自2017年，便推動「唱民歌學英文」計劃，透過英文科與音樂科合作，把民歌活化成有趣的學習材料，在疫情停課期間，校方更錄製了12集教學影片，「當時邀請了多名民歌歌手為我們演繹12首經典英文民歌，讓學生可藉着樂曲，輕鬆學習英語」。他補充，這些影片和教材，也是全部免費開放予學界使用，貫徹「小學校．大社區」的精神。

這個民歌教育計劃，也成為學校聯繫社區的橋樑，「我們由最初不到10人的民歌小組，慢慢感染到愈來愈多學生，甚至家長，成為民歌『發燒友』，還成立親子民歌隊，應邀擔任多個音樂活動的表演嘉賓」。在2019年，學校更反客為主，主辦了該校首個民歌匯演，向200多名家長、區內長者及友校學生，展示英文民歌的價值。「同年12月，在東區區議會撥款資助下，我們又與香港青年協會合作，一連兩日，分別在愛官及東區文化廣場，舉行大型民歌活動；在2022年，也參與協辦『民歌馬拉松』，以音樂跟社區深度交流。」

邀趙增熹做導師 教作曲編曲

學校不單以音樂陶冶學生的性情，更用來啟迪學生的創意。學校近年找來著名音樂家趙增熹做星級顧問導師，指導孩子如何利用平板電腦及音樂創作程式去作曲及編曲。有見成效不錯，學校也不吝嗇在學界分享經驗，並吸引了一些同路人加入，在2023年5月，學校與4間來自不同辦學團體的友校，舉行了一個聯校音樂節，有逾200名學生落力演出，齊齊展示他們的音樂創作成果。

一半畢業生升band 1中學

綜觀體驗式服務學習型的學校，的確跟傳統學術型學校的教學模式有很大分別，但假如升中派位是一間小學的終極成績表的話，兩者的「成績」又存在差異嗎？「愛官近年約有一半畢業生，是升上band 1中學的！」崔家祥相信這都是歸功於體驗式服務學習，讓學生從小就跳出課程的框框，透過多元化的學習活動，發展出不同的共通能力，包括有很強的自主學習能力、解難能力、表達和溝通能力等，這些既有助吸收知識，亦有利升中面試。

■INFO

愛秩序灣官立小學

類別︰資助男女校 辦學團體︰政府

宗教︰無

校網︰16

地址︰筲箕灣愛禮街1號

電話︰2561 1118

網址︰www.abgps.edu.hk

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第484期]

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