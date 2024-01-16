冷門樂器：小笛子易上手 用鼻吹都得

◆卡祖笛（kazoo）

卡祖笛被稱為「最簡單的樂器」。它不止結構簡單，潛水艇般的外形沒有任何按孔，只得一片笛膜和長管，連演奏方法都非常容易。通利琴行市場推廣主任陳澤銘指，卡祖笛靠聲帶震動與笛膜產生共鳴而發聲，與演奏其他笛類不同，不是向笛內吹氣，而是直接哼唱，就能發出有如色士風的嘶啞聲音。不同材質的卡祖笛音色略有不同，「塑膠製通常音色較柔和，與原音結他較相襯，而金屬製的卡祖笛，音色更貼近色士風，一些玩實驗音樂的人，若不懂演奏色士風，以卡祖笛模仿都是不錯的選擇」。

鄉村音樂常結合結他演奏

卡祖笛小小一件，方便隨身攜帶，在外國不少演奏鄉村音樂、民謠的音樂家會嘴巴含着卡祖笛，雙手彈奏結他，同時演奏兩款樂器，為表演增添層次。

◆滑哨笛（slide whistle）

「滑哨笛的外形令人聯想起長號，其實它們的原理都很接近。」陳澤銘表示，滑哨笛透過吹氣入內，產生共鳴發出聲響，然後拉動滑哨笛尾部的拉管來控制高低音。

快速拉動發出滑稽聲效

拉管與管身內的活塞相連，拉管向外伸得愈長愈低音，縮得愈短愈高音。逐下拉動拉管吹奏時，滑哨笛的音色與牧童笛相近，但當快速拉動，就會發出馬戲團或魔術表演時常聽到的滑稽聲效，一聽就讓人笑出來，難怪深受小朋友歡迎！

◆鼻笛（nose flute）

用鼻都可以吹笛？你沒有看錯，而且世上還不止一款鼻笛。鼻笛顧名思義即是用鼻吹奏的樂器，這款外表有如小型飛機的鼻笛，結構簡單，吹奏時只要將鞍形吹孔貼實鼻孔，呼出空氣，同時張開嘴巴，就能發出清脆的聲音；如果想吹出高低音，就需改變口腔空間大小，口腔空間愈大愈高音，空間愈小愈低音。

台灣原住民用於慶典祭祀

除了這款，台灣原住民還有另一款同是以鼻吹奏的樂器，他們的鼻笛外形與一般笛子較接近，有單管或雙管之分，笛上有按孔改變高低音，多用於慶典祭祀等場合。