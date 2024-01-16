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雙手緊握 掌心變共鳴箱 以手作笛 吹奏天籟之音

【明報專訊】伸出雙手，眼前看見什麼？對不少人而言，就是一雙普通不過的手，但在這班年輕人眼中，這是一件樂器。他們將雙手緊握，貼近嘴唇，一個音、兩個音從手中蹦出，慢慢形成一段樂曲，宮崎駿電影《天空之城》同名樂曲、聖誕歌Silent Night、林家謙《在空中的這一秒》……手心就像藏着已上鏈的音樂盒，接連不斷地流淌出空靈樂聲。

是魔術？是掩眼法？香港手笛協會共同創辦人梁曦賢介紹：「這是手笛，最原始的音樂。」

要不是親眼看見梁曦賢和其他成員吹奏手笛，記者大抵會與其他初接觸手笛的人一樣懷疑，他們手心是否藏有小型樂器，或者是否以手作掩護偷偷哼歌？曦賢笑指他們舉辦手笛工作坊，參加者到來後第一句就問：「笛呢？」連協會的設計師Enya最初都以為他們是詐騙集團，後來瀏覽協會的社交平台，看過他們拍攝的手笛演奏片段，漸漸從懷疑轉為驚訝：「之前聽過acapella、吹口哨，但沒有想過靠一雙手都可吹到音樂，很神奇，那一下震撼我的內心！」

說起笛類樂器，不少人第一時間想起小學時必學、常常吹至走音的牧童笛，再數下去有長笛、陶笛、竹笛等，比較之下，手笛則陌生得多。有別於其他笛類樂器，不見長管、沒有按孔，手笛顧名思義就是以手作笛，將雙手微曲，掌心空間形成共鳴箱，然後將拇指靠攏並向兩指關節之間的洞孔吹氣，空氣在共鳴箱內震動就會發出聲音。之後再透過控制掌心空間的大小，吹出高低音。當共鳴箱的空間愈大，就愈低音；相反空間愈小，就能吹出愈高音。

音域如牧童笛 聲如鳥鳴

手笛音色與陶笛相近，仔細聽，還帶有幾分鳥鳴的影子。相傳古時獵人狩獵，會以手吹出聲音，模仿鳥鳴。別小覷這件「樂器」，曦賢指手笛吹出的音域與一支牧童笛差不多，都有接近兩個八度，其實已能吹奏出不少歌曲，流行曲、爵士樂、中樂等都不成問題，但一些音域較廣、和弦較複雜的樂曲，或會超出手笛可演奏的範圍。「撇除音域上的限制，手笛是一項最自由的樂器」，協會成員紛紛數出手笛優點：毋須組裝、不用保養、隨時隨地可演奏等，還有，學習門檻低。

接觸門檻低 可與其他樂器合奏

在香港學音樂，未論及各種音樂考級、比賽等的過程，要擁有一件樂器，對來自低收入家庭的小朋友本已不是易事，「他們未必能負擔起一件樂器，以長笛、小提琴等為例，普通型號可能已需過千元，但是手笛，毋須花費一分一毫，已有樂器在手，大大降低接觸音樂的門檻。」他們曾與NGO、本地音樂義教組織合作，舉辦手笛義教工作坊，教小朋友吹奏手笛，「很多小朋友即場已能吹響，他們非常開心，整間課室非常嘈吵、熱鬧」，小朋友的歡聲笑語，感染在場每一個大人。

手笛既沒有亮麗外表，又沒有複雜的音色或華麗的演奏技巧，可算是世上最樸實無華的樂器之一，但曦賢他們都強調手笛的可塑度很豐富。除了可與其他樂器如結他、古箏、拇指琴等合奏，擦出不同火花，更有成員能同時表演beatbox和手笛，他們亦曾試驗將其他樂器的演奏技巧融入手笛，如吹單簧管的成員可將循環換氣的技巧應用在手笛上，就像毋須換氣，可持續吹到很長的樂段，而曦賢亦即席以手笛示範小號的演奏技巧「三重吐音」，清晰而快捷地連續吐出音符，讓人嘖嘖稱奇。

自學鑽研 與知音人成立協會

今年24歲的曦賢，年紀輕輕，吹手笛的年資已有20年，3、4歲時已開始接觸，「小時候見到爸爸用手就能發出嗚嗚聲，覺得很神奇，要他教我，那時第一印象覺得很奇妙」。他的爸爸只懂吹一個音，他自己再慢慢鑽研，自學吹出不同高音低音，再將一個個音符連成樂曲，小學時已能吹出不少歌曲，還曾在升中面試時拿出這門拿手絕活，成功進身名校。20年來身邊沒什麼人如他一樣能吹奏手笛，直至2、3年前在社交媒體找到同好Ivan，猶如找到失散多年的朋友，一拍即合。

自言手笛是自我身分一部分的曦賢，對手笛的態度自不是玩玩而已，兩人和兩名前輩去年成立香港手笛協會，將這門冷門技藝推廣開去。為了讓更多人認識手笛，這班稱「用愛發電」的年輕人積極在社交媒體拍片、影相宣傳，又與不同音樂團體合奏，舉辦工作坊和音樂會，花上不少時間精神與不同團體往來、籌備活動、拍片剪片等。喜歡一樣樂器，未必有人與他們一樣，將心力花在與興趣無關、無法即時獲得滿足感的行政工作，曦賢毫不猶豫地說：「如果你發現世界上有一件事情只有你會做，你會不會做？對我們而言，沒有人做（推廣手笛），我們做，本身就是（這件事的）價值所在。」獨樂樂不如眾樂樂，他們希望手笛可以從一門小眾興趣，慢慢推廣至更多人認識，將他們玩手笛時的快樂，傳揚開去。●

Info

香港手笛協會

Instagram：handflute_association

文：張淑媚

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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