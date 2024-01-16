郵輪空降鹽田半山 飄浮甲板雲海打卡

讀者或許疑惑，怎麼看似科幻小說？這個位於深圳鹽田的景點，確是充滿超現實氛圍。周末來個半山郵輪之旅，同場加映躺草地野餐、繞水庫健行，不論你愛打卡還是親近大自然都不會失望。

這艘奇幻「郵輪」，自2023年起停泊在鹽田區半山公園帶綠道、海拔380米高的雲海公園上。半山公園帶是近年深圳備受關注的綜合景區，長約69公里，以健步道為紐帶，沿途連通綠道、登山道，貫穿多個海拔約150米以上的景點。其中雲海公園背靠梅沙尖和三洲塘水庫，直面大鵬灣，風光無限好自不必說，還設雲海專線巴士，從鹽田市區直達雲海公園及附近景點，方便遊人。港人若經蓮塘口岸過關，可乘坐深圳地鐵2號（8號）線，到達鹽田港西站或鹽田路站，再轉乘雲海專線巴士。從蓮塘口岸至雲海公園，車程約1.5小時。

全景玻璃眺望台 如置身天空之城

記者約在下午1時來到雲海公園入口，免費入場。在藍天白雲、綠坡草地及山脈襯托下，3層高的全白色巨型「郵輪」——雲海森林服務站，更顯夢幻吸睛。遊人的第一個「指定動作」，就是坐到草地上打卡，這裏是拍攝「郵輪」全貌的絕佳地點。雲海森林服務站總建築面積880平方米，高度15.1米，周圍有4000平方米草地；由於置身群山之間，坐擁雲霧繚繞，盡賞鹽田秀麗山水，故取名雲海森林服務站。以郵輪為設計靈感的服務站，外形簡約，沒有直角位，最大亮點是全景玻璃眺望台，透明地板讓遊人恍如「浮」在天空之城。

一踏入服務站，地面層的公眾廁所已教人眼前一亮，入口處的圓形金屬玄關，恍似走進了飛碟；廁內洗水盆的水喉，是吊下來的金屬條，玩味十足，差點讓人不懂洗手。

驚見小朋友「飄浮」打招呼

沿樓梯走上第2層，室外前後是甲板及船邊走廊；中空位置的樓梯級可供遊人坐下休息；而後方船尾位置設玻璃屋，內有小食吧及椅子。記者沿着走廊走了一圈，船身左方可飽覽三洲塘水庫翠湖環抱景色，船身右方則可欣賞鹽田港口風光。再到船頭甲板，左右湖海山色兼收；低頭看見遊人在綠坡草地野餐，舉頭忽見小童伏在「天花板」跟我打招呼，大吃一驚！

原來第3層船頭正是最受矚目的全景玻璃眺望台，甲板採用透明玻璃，樓上遊人在玻璃上顫顫巍巍打卡，大膽小童則俯伏在玻璃地板上，向樓下的遊人打招呼，畫面有趣。

親身走上3樓的全景玻璃眺望台，腳下是透明玻璃地板，前方圍欄也是透明玻璃，整個人如「浮」在半空，觀賞前方的鹽田港全景，感覺又驚又喜，難怪成為遊人爭相打卡的熱點。不過，提醒大家，踏上玻璃眺望台打卡，除了膽子要夠大，衣服也要穿對，避免「走光」風險，想穿裙子的話務必做足打底工夫。

咖啡店結合圖書館 翠綠草地野餐

3樓吸客的景點除了全景玻璃眺望台，還有咖啡店及圖書館，遊人可以一邊喝咖啡一邊看書，倦了就可遠眺窗外山海景色養養神。咖啡店提供爆谷、牛角包等小食，一份16元（人民幣，下同）；咖啡則有美式咖啡、焦糖生椰拿鐵等選擇，每杯價錢由28至38元不等。

除了「郵輪」，雲海公園的翠綠草地也是一大亮點，吸引大批遊人席地而坐野餐或聊天。草地上亦設有小食攤檔。

水庫健行賞天空之鏡

吃得飽足，不妨散步消耗一下熱量。一場來到半山公園帶，遊水庫是不容錯過的行程。其中服務站旁的三洲塘水庫公園，共有五大景觀——起雲台、夢澤飛鷺、奇石山林、小鯤山、青雲橋，全長1.5公里綠道貫穿其中。依山傍水，滿目翠林，還可眺望大鵬灣及鹽田港景色。漫步水庫一周，只需約50分鐘。

意猶未盡，離開三洲塘水庫公園後，沿綠道上山步行約半句鐘，可抵達另一水庫——紅花瀝水庫（亦可選乘雲海專線到達）。此水庫共設五大景觀點，包括燕嬉石灘、花海、紅花溪、清風台及碧海連天等。走在水庫堤壩，目光遠及大鵬灣，景色較三洲塘水庫公園更廣闊。提提大家，切勿錯過站在大門觀景台，欣賞森林倒影形成天空之鏡的漂亮景觀。

3月可賞夢幻櫻花林

更上一層，可步行或乘搭雲海專線到山頂海拔520米高的小三洲水庫。在水庫欣賞湖光山色，遠觀深圳第三高峰、海拔752米高的梅沙尖。特別一提，若在3月花季到訪，小三洲水庫前的櫻花林，可看到如夢似幻的粉紅花海，非常浪漫。●

文：蔡朗清

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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