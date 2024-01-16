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飲食

印度小食上大枱 薯仔脆籃「百感交集」

【明報專訊】亞洲菜系中，印度菜別具特色，近期一間印度餐廳於銅鑼灣利園三期開業，名為Leela，由曾為印度餐廳chaat贏得米芝蓮一星的Manav Tuli創辦兼掌廚，為香港人帶來一次別開生面的印度美食之旅。

Manav指，印度菜非常多樣化，在印度任何一個地區都可發掘不同菜餚，「即使在今天，我仍然覺得自己只觸及了表面，還有很多東西有待發現」。他又指，「印度菜並非只有咖喱和油膩、讓人感覺難以消化的食物，如果來我家吃晚飯或午餐，你會驚訝於油和香料的使用非常少，甚至我的父母幾乎不使用辣椒，所以印度菜也不止辣，而且會注重健康」。

有了這樣的理念，Manav在餐廳內呈現的是融合了創新風格的傳統印度美食。其中招牌菜之一的lucknowi tokri chaat，是在印度當地非常受歡迎的小食。他甚至直接與創造這菜式的Hardayal Maurya會面，並參考他的食譜來改良創作。菜式以馬鈴薯製成的脆籃來盛載鷹嘴豆、扁豆及一系列酸甜醬，並加入石榴籽以增添口感及味道，帶來清新感覺。他建議吃時要弄碎馬鈴薯脆籃，混合所有配料一啖吃下去，「當你吃它的那一刻，幾乎所有想要的口味及質感都有，甜的、辣的、脆的、濕的、乾的……這是一道非常複雜的菜式」。

酥皮牛骨髓香飯 一口接一口

眾多菜式中，最能代表總廚的一道菜就是bone marrow biryani，盆中間放着一節牛骨髓，再蓋上一層酥皮，酥皮下是加入了牛頰肉的印度香飯biryani。Manav分享，他在英國曾住過一段時間，一直很喜歡牛骨髓，總是想要以某種方式將其加入菜式中，今次創作菜式時，他嘗試把牛骨髓加入biryani。他指直接加入骨髓會令菜式變得非常油膩，所以將骨連骨髓垂直放在中間，並在旁邊加入了牛頰肉的biryani。吃時用小湯匙把骨髓舀出，加入米飯中，油香與加入了洋葱、番茄和香料的biryani混合，味道層次豐富，牛頰肉香嫩，讓人停不了口。●

Leela

地址：銅鑼灣新寧道1號利園三期301-310舖

查詢：2882 5316

[飲食]

相關字詞﹕牛骨髓 印度餐廳 銅鑼灣 印度菜

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