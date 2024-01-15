人生下半場：「我要走得舒服」 預設照顧安度晚年

香港政府現正就《維持生命治療的預作決定條例草案》立法，我們如何借鑑台灣、新加坡和深圳的經驗，在安寧照顧發展道路上再向前邁進一步呢？

按個人興趣安排音樂治療

在賽馬會安寧頌計劃社工協調下，Vicky媽媽與醫生共同商議，簽訂了「預設照顧計劃」，選擇了「不插喉和小心人手餵食」，與此同時，團隊了解到媽媽很喜歡聽音樂，也享受與別人互動，因此安排了義工及音樂治療師上門作音樂治療活動。除了提供一些聽覺上的刺激，也讓她感受到身邊有人陪伴與關心，讓她們全家共度美好時光。預設照顧計劃讓媽媽選擇符合自己意願和價值觀的照顧方式，患病的晚期仍然生活得舒服有尊嚴，也減輕了Vicky的負擔和焦慮，實現了「去者善終，留者善別」。

根據醫院管理局定義，預設照顧計劃是指患有嚴重疾病的病人、家屬與醫護人員透過溝通，考慮到疾病預後、治療利弊、病人價值觀和意願等因素，商討日後病危時的醫療及個人照顧計劃。在臨牀經驗中，若未訂立預設照顧計劃，醫療團隊和照顧者可能無法準確了解病人的願望、價值觀和意向，導致醫療和照顧決策不符合病人期望。再者，家人參與醫療和照顧決策時，可能引發家庭內部分歧或衝突。目前香港情况是，重症病人到了晚期，才由主診醫生決定適合的時間討論預設照顧計劃，在討論後簽署預設醫療指示。

台諮詢紀錄與病歷同保存

參考台灣和新加坡等鄰近地區的經驗，或許可以獲得不同的啟發。

台灣於2019年實施《病人自主權利法》，並配合2000年通過《安寧緩和醫療條例》，強調「知情、選擇、決定和同意」，並以尊重病人醫療自主，保障病人善終權益，促進醫病關係和諧等為重點。根據《衰弱老人安寧緩和醫療照護指引》提供的評估工具，判別有需要人士何時開始適合接受安寧緩和療護。病人可訂立「醫療照護諮詢」，向醫院諮詢團隊及病人家屬溝通，以交代自己的臨終意願，整個諮詢紀錄與醫院病歷一同保存。

新加坡培訓協調及推廣員

新加坡政府衛生部則在2011年推廣ACP Living Matters運動，向公立急救醫院、社區醫院和養老院實踐預訂照顧，並同時培訓數千名醫療保健專業人員為「ACP對話協調員」及「社區ACP推廣員」，建立3層商議「預先護理計劃」制度，分別針對一般市民或有長期疾病人士、有多重慢性疾病人士，以及末期病人，提供不同程度的介入諮詢服務。

內地方面，深圳市於去年實施新修訂的《深圳經濟特區醫療條例》，規定當醫療機構收到病人或其近親屬提供病人的「生前預囑」，在「不可治癒的傷病末期或者臨終時」實施的醫療措施，應當尊重病人生前預囑的意願。

文：馮廣榮

（香港大學賽馬會安寧頌計劃講師）