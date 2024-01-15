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副刊

健康

癌治準繩：生酮抗癌 營養失衡得不償失

【明報專訊】近年愈來愈多人提及「生酮飲食」，這種飲食模式跟平日建議的標準飲食有很大分別。

標準飲食建議是將脂肪吸收限制在每日所需熱量30%，碳水化合物佔約一半或更多。但生酮飲食則是一種高脂肪（55%至60%）、中度蛋白質（20%至35%）、低碳水化合物（5%至10%）的飲食計劃。

強迫消耗脂肪 短時間內減重

生酮飲食有什麼好處？

生酮飲食的原理是強迫身體消耗脂肪來作為能量來源，而不是將糖作燃料。當碳水化合物攝入量顯著減少時，身體會轉向燃燒脂肪，這是一個產生酮體（ketone）的過程。 因此，生酮飲食可在短時間內減輕體重。

有研究也指出生酮飲食可減低腦癇症發作，並對柏金遜症和自閉症病人有幫助。

研究生酮跟癌關係 結果未確立

生酮飲食是否可以餓死癌細胞？

現時有不同生物研究探討生酮飲食跟癌症的關係，但結果尚未確立。

有些研究理論指癌細胞需要依賴碳水化合物來生長和分裂，如果每天飲食只有極小量碳水化合物，肝臟就會生產酮體。正常細胞可以改用酮體作為替代燃料；但癌症細胞生長不能利用酮體作燃料，這樣便可以遏止癌細胞的成長和轉移。

另外，癌細胞若要生長，需要新血管生出來以支援腫瘤。在實驗室的腦癌膠質瘤老鼠模型中，酮體可減少血管生長。

均衡飲食 攝多種營養

癌症病人適合生酮飲食嗎？

生酮飲食在癌症預防或治療中所發揮的作用，現時仍只停留在研究階段，答案尚未清晰。

但我們日常標準飲食，多菜少肉、多吃水果和多纖維的食物，避免吃加工食物，許多研究已證實可減低患上癌症。

另外，癌症患者需要吸收多種營養，尤其是正在治療的病人，若用一個極偏向的飲食方案，有可能令自己缺乏某些重要營養素，得不償失。所以還是建議均衡飲食，不用刻意戒口。

文：陳穎樂

（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授）

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