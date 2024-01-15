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健康

肝火、氣鬱、腎虛 招青光眼 調暢氣血 對抗視力小偷

【明報專訊】青光眼是常見致盲眼疾，由於起病隱匿，加上雙眼視野能夠互補，以致患者很難察覺早期視野缺失，視力就此一點一滴被「偷走」。中醫對青光眼的認識始於唐代，臨牀上肝火、氣鬱和腎虛是常見病機。患者可通過中醫治療配合養生，改善眼壓和眼底健康，以穩定病情，保住視力。

青光眼在中醫學可歸到「綠風內障」及「青風內障」的範疇，屬於瞳神疾病，好發於40歲以上，以女性多見，而且有遺傳傾向。綠風內障症見眼珠變硬、瞳神散大、瞳色淡綠、視力嚴重減退、惡心嘔吐，類似急性閉角型青光眼發作時眼壓急劇上升，視神經遭受破壞所出現的病徵。青風內障則病情發展緩慢，患者視力減退和視野縮窄都是漸進，眼壓可呈正常或逐漸增加，眼球逐漸變硬，瞳色慢慢變青，眼底檢查可發現視神經乳頭凹陷加深、顏色變淺，中央血管偏向鼻側，類似慢性閉角型青光眼的表現。

肝腎失調 破壞眼睛結構

無論是綠風內障或青風內障，根據中醫理解，均與肝臟和腎臟失調有關。中醫認為肝開竅於目，主疏泄，若肝臟疏泄功能失常，則導致氣機不和，影響氣血運行不暢。氣滯血鬱會妨礙眼球內房水循環，形成淤積，繼而破壞眼睛結構。肝火熾盛，或肝氣鬱結日久出現肝鬱化熱，火熱上攻頭目，可形成頭脹目赤，使眼壓上升，破壞眼內組織，令視力下降。

中醫認為腎藏精，為人體一切生命活動之根本。腎虛精虧既能使精神委靡、視物昏花，當腎陰耗損，會導致陰虛火旺，上炎於目。腎陰虛也能影響肝陽上亢失去制約，以致風陽上擾目竅。腎精不足亦會使瞳神失養，具體可影響眼底的血液循環與新陳代謝，令視神經逐步萎縮，視野逐漸喪失，隨着病情惡化最終失明。

暴怒、不當進補 肝膽火盛攻頭目

青光眼的中醫治療策略，需要根據臨牀診察辨證，主要有清熱瀉火、疏肝行氣、滋養肝腎三方面。針對肝膽火盛，風火攻目者，其發病急驟，可因暴怒、過量進食辛熱刺激食物、不當進補而誘發，常見症狀包括眼脹、眼白紅赤伴熱感、黑睛混濁、視力急降、劇烈頭痛、惡心、口苦、舌色紅、舌苔黃等，屬實證。在治療方面，此類患者宜及時清肝瀉火，常用中藥如水牛角、鈎藤、黃芩、菊花等。若患者平素痰多，脾胃運化欠佳，出現痰熱上犯頭目時，可配合清熱化痰，常用中藥如半夏、陳皮、竹茹、礞石等。患者需留意戒食辛辣煎炸食物，避免情緒激動，保持血壓穩定。

情志不舒氣鬱化火 目赤心煩口苦

證屬肝鬱氣滯、氣鬱化火者，多見於平日情志不舒、鬱鬱寡歡之人，由於肝失條達，氣機鬱滯，日漸影響氣血水液的運行。肝鬱者常見症狀包括持續頭目脹痛、胸悶、噯氣、食慾不振、經常嘆息、舌色暗紅等，在治療方面宜疏肝行氣，常用中藥如柴胡、白芍、香附等。肝鬱氣滯到達一定程度能引起氣鬱化火，此時患者會出現眼壓增加導致目脹目赤、心煩口苦，可配合有清熱平肝作用的中藥瀉火，如夏枯草、梔子、黃連等。患者需留意調暢情志、清淡飲食，以及養成多做運動的習慣，理順氣機。

腎虛精虧 多與年老、操勞有關

因腎虛精虧引致的青光眼，病情發展緩慢，多與年老、操勞過度有關，長期積勞（尤其是勞神）、休息不足會使腎精耗損。腎虛精虧者臨牀常見表現包括頭暈眼花、精神不振、耳鳴、腰膝痠痛。單純腎虛者眼壓未必會升高，但可見視野狹窄、視力模糊，眼底檢查可見視神經萎縮、眼底血管病變等。由於腎陰虛以致虛火上炎者，可見眼睛乾澀、口乾舌燥、失眠多夢、煩躁潮熱，這類患者在檢查時或眼壓偏高，反映陰虛陽亢，風陽上擾。治療方面，患者適宜補腎填精、滋陰降火，常用中藥包括有滋腎作用的熟地黃、枸杞子、阿膠等，以及有清虛熱作用的黃柏、知母、地骨皮等。患者需避免過度操勞，勞神用眼不宜過量，要確保有充足休息，以補益精髓。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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