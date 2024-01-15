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吾生有杏：院長醫生周記（246）：龜兔賽跑

【明報專訊】「陳院長，我很喜歡閱讀你的文章！」一名中學生在最近一個學生活動上，主動前來向我問好。「真的嗎？其實我的文章寫得不好，你太過獎了！」我一邊沾沾自喜，另一邊連番向這名同學道謝。「你小時候的學業成績如此差勁，想不到今天有如此成就，你的故事對我的女兒真是打了一口強心針！」她身旁的媽媽忍不住插口。當時我的心情好像卡通人物般，額頭冒出一大滴汗，原來我做了反面教材！

不少人深信世界變了，以往只要你願意付出努力，總有出頭的日子，正所謂「英雄莫問出處」。但今天假若你輸在起跑線上，例如不是名校子弟，公開考試成績未如理想，或者是家境清貧，無論你怎樣發憤向上，都只是徒勞無功。

獲得賞識的共通點

無可否認，隨着大學教育普及化，即使拿着學士學位也沒有什麼了不起。可是出身名校或擁有多個學位，又能否保證平步青雲、高人一等呢？多年來我在工作崗位上見盡無數年輕一代，觀察所得，那些表現獲賞識的人往往沒有顯赫背景。他們有些共通點，就是肯捱肯搏、不斤斤計較、不推卸責任。為什麼？其實理由很簡單，當你沒有什麼可以輸的話，失敗就變得沒有什麼可怕，挫折都變成了學習機會。

很多人都認為香港的醫科生是天之驕子，正因這群年輕人的學習能力高，中學年代奪獎無數。可是過往成功往往成為他們的絆腳石，難以為社會作出更大的貢獻。所以我深信教育未來的領袖，是要鼓勵年輕人忘記以往在學業上的驕人成績，勇於面對自己的不足之處，給予他們機會跳出舒適圈，從挫折學習謙卑，成為更全面的人，以上也是我過去十年的醫學教育理念。

天賦本錢也可變絆腳石

挑戰自己是一種磨練。以寫作為例，也許今天有些讀者喜歡我的文章，以為我有一定程度的中文基礎。還記得若干年前，中大中文系邀請我與學生分享寫作經驗，這是令人意想不到的光榮！可是大家有所不知，當年我於公開試的中文科只是僅僅及格而已！當了院長後才重新學習寫作，既要堅拒「請槍」，但頻頻執筆忘字，又常常出現語病，那個漫長兼痛苦的學習過程真是有苦自己知，點滴在心頭！

其實我們最大的敵人並不是社會愈趨激烈的競爭，而是自己；那個逃避困難、害怕失敗的自己。所以我樂意與年輕人分享自己的失敗經歷，不止是那些「想當年」的獅子山下故事，還有今天所面對的種種挑戰與挫折。唯有終身學習、屢敗屢戰，才能夠成就心中夢想。

烏龜總是輸在起跑線上，但兔仔的天賦本錢卻成了牠的絆腳石，勝利最終都是靠堅毅不屈。

文：陳家亮（中大醫學院院長）

（教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事，隔周刊出）

[健康]

相關字詞﹕醫科 醫科生 中大醫學院長 中大醫學院 吾生有杏 院長醫生周記 陳家亮

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