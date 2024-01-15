求助途徑：手機App傾心事 不怕無面

【明報專訊】「再闖男天」計劃去年推出Men's Space手機應用程式，內有精神健康資訊，提升男士對情緒健康的關注，還可以在平台上預約社工或臨牀心理學家安排線上輔導。註冊社工陳國溪表示，要男士主動致電求助，他們或覺得沒面子，動機較低；透過手機App不但方便快捷接觸到所需服務和資訊，而且透過文字溝通，看不到樣貌、聽不到聲音，無法辨識身分，能讓當事人放心傾訴。「當同事發覺他的情况不太理想，甚至有危機，便會邀請面談。」「再闖男天」亦不時舉辦各種運動、興趣小組，如跑步訓練班、靜觀咖啡工作坊、情緒管理課程，費用全免，希望參加者放鬆地與其他男士相處、傾訴。