明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

未來城市：北上睇牙價錢平免輪候 港牙醫監管嚴謹守住質素

【明報專訊】北上消費成風，港人不止掃街掃超市，連牙科診所亦是熱門到訪之處。香港牙醫學會透露自通關以來，個別牙醫的營業額錄得跌幅。有市民讚賞內地服務平靚正，然而北上睇牙不乏消費陷阱的先例。面對內地同業競爭，香港還有何優勢？坦然迎接融合，是否大勢所趨？

試勻兩岸三地 「價錢最重要」

「講嘢最緊要有牙力，睇牙梗係要揀有實力。」藝人朱咪咪為內地牙科集團拍攝電視廣告，早在十多年前紅遍香港。其實到內地睇牙並非新鮮事，香港牙醫學會會長陳超余指出，「北上南落」向來存在，反方向亦有人從北京、上海來港治理牙患。只不過自疫後通關以來，光顧內地牙科診所的人數確實增加了。香港牙醫學會接獲會員反映，本地個別診所的營業額下跌兩三成，普遍來說診所位置愈近內地，影響愈大。

港牙醫：短期衝擊難避免

「這個短期的衝擊，我們很難避免，因為政府都在大力推動大灣區融合。」撇除利用不良廣告招徠的診所，他歡迎兩地牙科服務公平競爭，「他（病人）試了，唔啱嘅就回來，啱嘅就繼續再上去，無問題的。我們都是各自各做，一向本地的競爭都有。」

大潮流下試用內地牙科服務的包括25歲的李小姐（化名），她自中學起受智慧齒腫痛困擾，先後在香港、台北和深圳向牙醫求助。在港期間，她考慮到價格，一直未有決定剝智慧齒。2019年她在台灣交流，有一天起牀牙痛難堪，趕緊向住所附近診所求助。即使她沒有全民健康保險，牙醫為她作清潔和開藥，正價亦只需大約二三百港元。

李小姐家住在上水，去年8月第一次北上睇牙。先前她媽媽在深圳一間牙醫集團旗下診所植牙，體驗不俗，且價錢比香港報價便宜一半。李於是前往同一間診所洗牙補牙，首次享有新客戶優惠，洗牙只需98元人民幣（約110港元）。至於補牙，診所列出從100多至900多元人民幣（約110至1000多港元）的多種材料，她最終挑選327元人民幣（約365港元）的一款，此外並無額外收費。

前後到訪3次，她記得其中一個醫生服務優良，譬如會指導她如何處理蛀牙，問及補牙時亦沒有一味推銷，而是按牙齒實際狀况給予建議。「我覺得體驗來講（三地）是真的差不多，沒有覺得哪裏的醫生手勢很超班。」作為病人或消費者，價格是很重要的考慮，「如果服務體驗差不多的話，為什麼我要給一個更加高的價值，去睇同樣的東西呢？」北上睇牙之前，李小姐並沒有定期洗牙的習慣。除了公眾教育不足，對她而言，更重要的因素依然是錢。

港業界成本高 自律贏口碑

工聯會曾經比較中山、深圳和廣州的私營牙科診所的收費水平，一般只是香港一半甚至三分之一。以拔牙為例，香港約為600元起，內地私營診所則約300元人民幣起（約335港元起）。工聯會收到不少會員查詢北上睇牙事宜，立法會議員黃國說：「有些以前定期上去看牙的，因為封關之後可能上不了去，牙有些不舒服，可能都忍着的，希望通關之後上去做。」他歸納北上睇牙的吸引力，除了價錢便宜，過去一段時間內地牙科的口碑有明顯提升，再加上毋須輪候，「（在香港）有些人說牙痛也要預約，可能過幾天才能夠剝到牙。很多急起上來，返深圳即日來回，即時都可以解決到。牙痛慘過大病呀嘛」。

為何香港睇牙特別貴？陳超余如此解話：「公平來說，內地的成本一定便宜過香港，無論租金、人工。材料就算用入口的也好，主要是香港的租和人工都是偏貴。」不過，他同時指出香港牙科收費差異大，坊間許多牙醫願以較低價錢服務基層市民，甚至與內地收費水平相比，或許也具競爭力。有指本地牙醫輪候時間長，陳則認為是以偏蓋全，因為部分地舖診所根本毋須預約，「你要走去預約（等）1個月那些，那我引進多一些醫生進來都無用的」。在自由市場下，他說大眾各有各選擇，價格與人手自然會調節，「等得耐自然會走去另一處，你覺得貴，就會找一個便宜的地方」。

香港牙科服務從價格上或許較輸蝕，還能依靠什麼優勢與內地競爭？陳超余提到先是做好自己，維持高水平的服務質素，「人家對你有信心，畀高一些的premium（價錢）去攞一個安全感，也是我們競爭（力）的一部分」。另外，香港牙醫監管制度嚴謹，故業界大多自律秉持醫德，以免丟失牌照。本地註冊牙醫禁止進行業務宣傳，但多年來仍能生存下來，陳認為亦引證口碑。

超平價、海量廣告、簡化治療

另一香港人Kathy本身有兩隻恆齒長不出來，所以需要剝牙、補牙，再以牙箍固定。她中四、五時在內地親戚介紹下，光顧汕頭一間牙醫診所，每一至兩個月要回去覆診，「那時候坐高鐵可能也要三四個小時，如果計算所有車費、時間，價錢是沒有特別便宜的」。進食時牙箍上的牙釘有機會掉落，她在香港曾有此經驗，那時要特別抽時間回去修復。

大約兩年之後，不幸碰上疫情封關，她無法到汕頭診所覆診清潔及調整 ，牙箍漸漸變得骯髒。她試過在大學診所洗牙，但未能徹底清潔，又問過住所附近六七間診所，全部打回頭。最終經朋友輾轉介紹，她才找到一名相熟牙醫願意接手，當時已經過了兩年。

「打籃球、踢足球都有一個出界之前的last touch，是否（要）負責？」陳超余解釋，並非牙醫不想幫忙，而是責任難以界定，「賴你，還是賴前一手（牙醫）呢？」本地牙醫專業由香港牙醫管理委員會規管，市民可以就醫療事故向該會或是消委會投訴。兩地的監管機制並不互通，內地沒有獨立法定機構監管牙醫，萬一遭遇醫療事故，便需要耗時向不同部門追討，隨時投訴無門，「如果不幸地你看的那間倒閉了，那麼你更加無得跟進」。

Kathy幾經辛苦找到香港牙醫接手，對方檢查後指箍牙完成度頗高，上一手處理沒什麼問題。不過，有了這段經歷，她明言不建議北上整牙，就算深圳很近，萬一出現問題要立刻覆診，始終香港比較方便。陳超余則提醒整牙並非「one shot deal」（一次性），需要定期維修檢查，「如果計埋每一次要上去的時間和交通，都是成本來的」。

留意內地診所3大警號

要減低風險，唯有光顧信譽良好的診所。不過，牙醫學會留意到社交平台充斥內地牙科服務的廣告，當中包括一些失實及誤導內容。陳超余提醒市民要注意3個警號，第一是「超平價」服務，「蝕本的生意無人做，用平價去招徠那些就肯定有問題」；第二是大量的宣傳廣告，「廣告都是成本，他賣廣告又可以（收費）那麼便宜，肯定某處有着數」；最後則是牙醫過度簡化治療方案，實情是省卻步驟，「即剝即種（牙），你早上來晚間就可以走啦。這些都是有風險的，整牙不一定可以那麼簡單」。

李小姐在深圳診所拔掉1隻智慧齒，計劃再去處理餘下3隻。不過，對於某些醫療程序，她更信任香港的牙醫。「始終補牙或者洗牙，（我）都是當作比較普通的（程序），技術含量低一點。但是如果真的要去到箍牙，或者會影響你整個牙齒美觀的時候，我始終覺得香港的醫生專業一點，要給香港的醫生一些credit（讚揚）。」她曾在香港箍牙，以收窄門牙縫隙，當時從來沒有考慮北上處理。

引入非本地牙醫填補空缺

香港每1萬名市民只有約3名牙醫，比例低於很多已發展地區。工聯會建議，讓香港大學深圳醫院在港深口岸區域興建牙科分院，提供港式服務。議員黃國闡述好處：「一方面質素有保證，第二方面令我們所說跨境醫療方面，可以邁向一大步。」

針對牙醫比例低，陳超余有另一番理解，他指因為香港對牙醫的需求不同，很難判斷比例是否偏低。「譬如在西方習慣了1年看2次做檢查，叫做bi-annual check up。香港人點樣？可能不痛都不睇，有些人可能痛幾次才去看，或者吃成藥。」他同意需求低並非好事，而政府已推出基層醫療藍圖，改革健康體制，希望政策上更注重預防牙患。

倡設考試關卡 保障消費者

然而就公共牙科服務而言，人手的確短缺，截至去年9月，衞生署牙醫職系空缺率為25.4%。陳超余歡迎引進非本地培訓牙醫填補政府空缺，但建議他們將來若想進入私人市場，便需通過考試。「政府有一個嚴謹監管，因為他一級看着一級，有supervisor、有senior supervisor……」私人執業則不會有人從旁監察，故此牙醫學會盼設考試關卡，「起碼可以有一個認可的水平，保障到大眾的健康、安全」。

此外，他認為短期而言，公私營協作有助改善公共服務，比起增建公營醫院及診所更快。其中一個例子是公務員洗牙先導計劃，以19間私營牙科機構服務14萬公務員，「19間就可以幫你搞定14萬人，這些是不是excessive man power（額外人手）？其實private sector（私營界別）很多情况是可以利用到去幫忙的」。去年《施政報告》宣布，將資助13至17歲青少年使用私營牙科檢查服務的部分費用，以銜接小學學童牙科保健服務。「這是很好的措施，我們是百分之百支持的。」陳超余說：「因為preventive（預防）， 怎樣也便宜過你臨尾做curative（治療）。」

【牙醫競爭力篇】

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 資料圖片

{ 美術 } 鍾錦榮

{ 編輯 } 朱建勳

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞