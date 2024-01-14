社會實驗：學用手機拍攝 做model玩cosplay 老友記光影重塑回憶

背景

項目：「那一刻的光影」攝影展覽

目的：以光影及鏡頭敘述獨特而重要的回憶，並發掘出觀看自己和世界的新視角

人物：攝影師柏齊、基督教香港信義會頌安長者鄰舍中心社工及長者

「我的另一面」未夠入戲

自去年1月開始，柏齊定期到訪基督教香港信義會頌安長者鄰舍中心，與長者組成手機攝影學習小組，教他們認識光與影的關係，使用手機拍照作表達自我的媒介，學習「視覺修辭」（visual rhetoric ），用影像講故事。

作為專業攝影師，柏齊對作品的質素甚有要求，他所要求的不止對美感的敏銳，還有視覺語言，「這個手機攝影班，我把要求降低，比起着重他們（長者）懂不懂拍出漂亮的照片，更多是用照片表達他們想說的話」。攝影和藝術是介入社會的方法，最後呈現出來的作品是攝影師對影像修辭的判辨。

老友記分成兩組各自拍攝「我的另一面」和「上有高堂」的主題。柏齊說「我的另一面」靈感來自中國攝影師馬良，馬良會用呼拉圈、泡泡和萬聖節扮鬼扮馬的斗篷等簡單道具作元素，嘗試在舊建築裏面拍出童話，是富有幻想卻有深度的內容，馬良的攝影具實驗性質。柏齊與長者一同構思如何以燈光和道具營造氣氛，配合服裝讓他們扮演不同角色。柏齊坦言這一組的拍攝沒有那麼着重表達有意思的信息，更重要是「玩得開心，算是一次光影練習」，今次未能做到預期效果，「或許要花多一點時間相處，演員（長者）的眼神才更有戲」。

柏齊幫魚腩（化名）拍了4組照片作介紹光影的教材，讓老友記認識如何運用不同光線和機位來展現人物性格。記者對攝影一竅不通，光看4張照片，看不出魚腩扮演什麼角色，只見相片中的他笑口常開。「他經常笑騎騎，叫他陰沉一點也不行，扮傻一點也不行。他是傻的（笑騎騎），但是傻的程度去到這裏而已，想扮奸商，但怎麼看也不像」，魚腩交不到戲給柏齊，怎麼擺弄也只有滿面笑容，讓柏齊哭笑不得。

為太太拍一輯古裝相

記者見魚腩真人，果然是個笑臉盈盈的人。跟記者的觀感不同，魚腩從柏齊為他拍下的照片看出幾種變化：「這張看起來我的手瓜大啲，而這張的燈光從下面照來，有種恐怖的感覺。」魚腩作為被攝的演員「不及格」，那換他做攝影師呢？74歲的魚腩自50多年前有攝影的習慣，不過他一直使用傻瓜機（全自動菲林相機），並未學過影相的角度和光影變化。他笑言：「用手機影跟用菲林相機影的概念完全不同。」這次他幫太太拍了幾張古裝相，取名為《時空穿梭的夫人》，他構思這個角色的原因很直接：「我覺得老婆穿古裝漂亮一點。」他難忘多年前與妻子外遊時穿古裝的模樣。

魚腩不止幫妻子拍照，也會跟其他長者互拍。柏齊說過，跟攝影對象打好關係已完成一半攝影工作，因為攝影是「記錄攝影師和被攝者的關係」。不知道魚腩影太太和影其他老友記時有否感到不一樣？魚腩反而說：「沒分別，同樣是拍下他們最自然的一面。」

最自然的一面往往意味要放下戒心，在不自覺的狀態下顯露出來，要坦露最原始的自己需要時間。柏齊說跟第一組長者的12堂課中，「最初的四五堂都面對瓶頸，直到後來他們開始混熟了才放開懷抱」。

「上有高堂」無恨不成母女

相對於「我的另一面」，柏齊觀察到拍攝「上有高堂」主題的長者，可能由於同是中心戲劇組成員的緣故，他們的關係更親密，會分享較多個人經歷，拍出來的作品內容更豐富，老友記影相時的眼神充滿張力，「那不是演的，是真情（流露）」。這組的長者將盛載自己對父母情感的物件作為相片主體，嘗試重塑與父母相處的重要時刻。

綠豆（化名）選了「囍事」作題材，由她10多年老友琴琴操刀，為她拍下一系列6張照片，頭4張相片是老友記Ling Ling扮演母親為她「上頭」的情景，最後兩張則是「母親」捧着她臉哭的模樣。

俗語有云：「無仇不成父子，無怨不成夫妻」，綠豆說她跟媽媽是「無恨不成母女」。綠豆對母親的怨恨始於中學畢業以後，她因成績不理想，未能報讀當時本地兩間大學——香港大學和中文大學，於是想到海外留學。那時她獲台灣一所大學的歷史系錄取，父親替她高興，媽媽卻對她哭訴責罵，阻止她到台灣讀書，最終她留在本地升讀高級文憑，「我真的不理解（媽媽為何阻撓），從此結下對她的恨，也是她第一次為我而哭」。直到綠豆出了社會到學校教書後，接觸不少家長和學生，才反思媽媽當初百般阻撓的原因，「那些家長說自己其實不想打子女，但不打的話他們（子女）不會做好那件事，就像我媽媽不想我到海外，是想我留在她身邊」，出發點都是愛孩子。

填補少不懂事的缺失

長大後的綠豆對母親的恨隨時間冲淡，開始會跟媽媽互訴心聲，才聽說爸媽是盲婚啞嫁，喜不喜歡、幸不幸福是「絕對認命」，綠豆心想換着是她，她一定會逃婚或者離家出走，所幸她能自己選擇丈夫。綠豆出嫁時，媽媽買了一件紅色睡袍送給她，親自為她上頭，戴上紅頭繩和扁柏。相中扮演母親的Ling Ling為穿着紅色睡袍的綠豆從頭頂梳到髮尾，「那是意味一段婚姻能一梳梳到尾，要梳3次的，二梳白髮齊眉，三梳就兒孫滿地」，然後便要「畀利市」。遺憾的是，綠豆未能完全復刻當時情景，梳妝枱少了一碗湯圓，「上頭之後要吃湯圓，我們不會把它全吃光，寓意不會把娘家的東西全帶走」。綠豆仍記得出嫁時，媽媽親手為她穿上嫁衣，在她跪下敬茶時第二次為她哭了。

綠豆最後一次看到媽媽為她哭泣，是十多年前她患上甲狀腺癌，要做手術卻沒通知家人，媽媽到醫院探病時望着她默不作聲，猛然捧住她臉頰，生氣地哭着，「感覺到她很心痛，她後來才出聲問我為什麼不告訴她」。綠豆從腦海抽出那時的記憶，縱使她拍照時面對的不是母親，而是Ling Ling，她仍未能忘懷。前半生綠豆年少不懂事，沒留下什麼與媽媽有關的物件，這一系列相片算是記錄「在我人生中段，媽媽為我做了什麼」。

學習進度慢 人生閱歷搭救

若說「囍事」那輯相片是在敘事，那麼綠豆幫好友琴琴拍的相片則着重於物件——爸爸送給琴琴的貴價茶葉和玉鐲，還有他抽慣的香煙。琴琴兒時家境清貧，父親卻總滿足子女的需要，拿賭馬贏得的錢兌現承諾，買玉鐲送給她。母親時常拿着父親的煙，悠閒吹出輕煙，凝望窗外，琴琴不知她是緬懷過去，還是想一口氣吐走生活的悲苦。有別於「囍事」明亮的黃色背景，綠豆特意把手機的曝光度調低，拍出灰黑色的背景來表達「幽怨」的感覺。為了突出那枚玉鐲和香煙，綠豆叫琴琴調整身體和手的角度，側身看着前面，右手托住戴着玉鐲的左手手肘，左手的食指和中指輕輕夾住香煙，模仿琴琴母親抽煙的神態。

攝影師：影樓局限發揮

柏齊說「上有高堂」攝影組的老友記會分享一些他難以介入或者共情的話題，「他們（拍的照片）全部都在處理跟上一代的unfinished business（未竟之事），無論是憎恨或懷念，甚或者兩種情感同時並存」，這些複雜難解的議題不是他能幫上忙的，「不過可以看到他們之間的trust build up（建立信任）得幾好」。而柏齊的「未竟之事」則是他認為今次的攝影作品「未竟全功」，譬如說「我的另一面」原本拍攝一些較幽默或有想像空間的東西，最後效果未如理想；又或是說這個攝影項目局限在影樓setting（場景設定），無法借助街外豐富的環境元素飽滿相片的內容，但至少勾起長者對攝影的興趣。

「那一刻的光影」攝影展覽為基督教香港信義會金齡薈推行的賽馬會「學藝再玩」創齡藝術計劃其中一個藝術家駐留項目的成果展，計劃冀重燃長者的創造力，以藝術連結社區，消弭長者的孤寂感，實踐創意高齡（creative aging）。負責計劃的社工鄒慧玲表示，人學習新知識時少不免會遇到困難，「長者中心突然多了專業設備，他們（長者）也會感到陌生」，但她看到長者均願意學習和嘗試，透過攝影表達自己。像是綠豆那樣，她坦言柏齊教的大部分攝影知識，她都記不住或者沒消化，還未能完全捕捉光影變化，但她回家會如做功課般不斷試影，「影吓我個孫，試吓影金星伴月」。柏齊說他教老友記的東西類似「ways of seeing」，即怎麼看世界、觀察和感受光，雖然他們學習進度緩慢，但他們有着在孩子身上找不到的「內容和故事」，他們經年沉澱和醞釀的人生閱歷，或多或少彌補了技術的不足。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 黃志東、受訪者提供

{ 美術 } 黃煒

{ 編輯 } 朱建勳

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