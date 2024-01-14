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打開垃圾：舒心回收 省時慳力

【明報專訊】距離垃圾徵費實施日還有77天，「打開垃圾」系列今期請來2個年資超過10年的環保達人，裸賣平台同里舍舍主阿Gel，和環境教育工作者大便妹，分享家居減廢、回收心得。有別一味教化環保的重要，記者邀請2人代入普通市民的角度思考，生活上怎樣做到與環保同行，又不用讓自己有沉重負擔。

簡介：垃圾收費計劃討論足足廿年，這減廢火車頭終將在今年4月開動。垃圾打包後不再不見為淨零成本，只盼大家想多一步，從源頭減廢，多多回收。經濟誘因加上監察執法，能否推動不太環保的人踏上減廢旅途？這欄目邀請社會各界打開朝夕相對的垃圾，一同設想在不遠的將來，人與垃圾將經歷不一樣的關係。

貼士1：按回收點做法 預先分類

阿Gel與大便妹，在生活中沒有產生多少真正需要運送至堆填區的「垃圾」。阿Gel家中的垃圾桶，最多的廢物是用過的紙巾和廚餘；如果日後廚餘回收桶更普及，後者也會減少。對於家人用過的外賣盒、膠樽和麵袋，她在清理乾淨後，會放在陽台的小層架，以及用掛衣夾掛起晾乾。

至於清理乾淨的回收物品，則會放在門口旁的走廊處。阿Gel用了一個高度及膝的打印機紙箱來收集，裏面有5個小膠袋。她會在收集回收物品時，馬上為它們分類，她建議讀者可向附近的回收點（如綠在區區）職員請教，了解它們的回收分類，依次做家居回收，方便自己動身前往回收點時不用多費力氣。「每一間綠在區區的分類，都有點不同，因為它們的下游公司不同。」如她家附近的回收點會把回收物分類成紙、雜膠、膠樽、膠膜、鋁罐和電器。

貼士2：出街順道回收

大便妹的垃圾桶，有紙巾、不能回收的熱感紙收據，再細數便是平日的頭髮和灰塵。她家也不能避免產生塑膠品，通常是商品的包裝、膠袋、透明膠膜和膠盒等。她每兩個月會到訪一次綠在區區，也會利用住處附近的智能回收桶，回收塑膠、紙張和金屬。

她和阿Gel都明白自己不同大多數人，能理解並願意為回收付出大量時間的人，還是少數。大便妹建議，可留意一些在商場或人們放假會到訪的地方，附件有沒有回收點，若有，就可以在放假逛街時順便回收。就像阿Gel偶爾到上環時，會把部分回收物帶上，「當然，我不會裝滿晒成個袋都是回收物，但減少堆積在家，自己會感覺舒適些，更願意持續做這件事」。阿Gel又提醒，如果住處附近真的沒有回收點的話，不用勉強跨區回收，可以留意一些上門回收的服務，如The Loops、SOU SOU等。

貼士3：勤洗勤拆 減少堆積

「回收最重要的，是要讓自己舒適。」阿Gel從前會把用過的塑膠回收物品堆積在一起，到回收前再清理，但現在「一有機會就洗」。以有透明膠膜的窗口信封為例，如果堆積幾十封信，每個月底才把幾十塊膠膜拆開，就可能要用上半小時；如果膠樽不勤冲洗，殘餘飲品就會乾掉，回收前要用數倍時間和水來處理。當回收這件事「辛苦咗」，感覺不舒心，就很難進行。阿Gel說，當我們習慣回收，跟刷牙一樣，不覺得是個負擔，而是日常，正是持續的關鍵。

貼士4：整齊就慳位

大便妹的舒心回收心法有點不同，她每兩個月才回收一次。現在她家有一個裝廚餘的膠盒和一小一大兩個袋，分別用來裝紙品，以及其他回收物品，其中九成都是塑膠，其餘有鋁罐、發泡膠、生果網等零碎可回收物。她在回收前才會再進一步分類。不過，她每次需要攜帶的分量都不多，大約只有30公升環保袋大。因為她會把回收物按大小和形狀疊合，充分利用空間。「搭埋一齊就好慳位，比如紙包飲品盒，我們會把它剪開，攤開來其實不過是一張紙。」

貼士5：不追求完美

要確保回收物品能被充分再造，物品要乾淨乾爽，避免滋生昆蟲等小動物。但阿Gel說其實不用追求完美，不用一塵不染、「一滴油都不沾」。「外賣盒你不用洗到滑劣劣，其實一點點油，回收廠是可以處理到，只要物品不惹蟲就可以。」另外，雖然回收時最好把不同性質的物料分開，但她也不會勉強自己，把難以取下的花生油樽蓋剪掉；她說，只要整體做得好，這些小瑕疵無傷大雅，目前塑膠回收廠的技術，能做到把雜質分離。

貼士6：大件資源 拆細逐少回收

根據垃圾徵費的規定，4月1日起，市民除了要用購買指定垃圾袋，還要為大件垃圾貼上11元標籤，才可棄置。阿Gel說，她家最「阻埞」的回收物品，是大型電器的紙箱和發泡膠，非常龐大；若直接當垃圾棄置，屬於須貼上付費標籤的類別。她說，如認為「佔一陣位其實不用死」，而直接把這些物件棄置到堆填區，其實不會消失。她會選擇把大型紙箱和發泡膠𠝹開，分次回收。至於同樣佔用空間的報廢電器，就可以聯絡四電一腦的回收服務商，免費上門回收，或自行送往綠在區區。

貼士7：改變購買模式

二人都肯定垃圾徵費的必要，不過，比起用金錢誘因促使市民減廢，阿Gel覺得政府要用更多工夫，讓人明白為何要環保；單單靠回收，其實不能解決資源問題，因為回收物品不一定可以全數再利用。「日本、台灣就研發了很完善的回收系統，但依賴回收不是長久辦法，其實不用、不製造回收物，就不需要回收。」

她形容自己近年每天出門，都是「有備而戰」，布袋內常備一個可折疊的飯盒，兩套餐具（幫不夠自己環保的朋友預先準備），為潛在的外賣走塑。現在這種購買模式演變為「裸買」，但阿Gel的媽媽則說，這只是跟以往「自己帶個碗落街買粥、買糖水一樣」，過回簡單自主的生活。

貼士8：自備容器 多想一步

開口問店家「可不可以用自己的飯盒」，好像有點難以啓齒？大便妹就說，十多年前這樣做的確有點奇怪，但她粗略估計，現在社會的意識已改變，有九成飲食店家都願意配合，港人不需要很多勇氣，就可以加入裸買行列。當然，裸買時要為店家設想，不要用開口小的膠樽，自備的飯盒大小則要參考一般一次性飯盒，方便職員操作。

貼士9：先徵後買 共用物資

要在源頭減廢，還有一個進路叫「延遲消費」；在想清楚真的需要後，才去購買。不過，阿Gel和大便妹也會選擇「先徵後買」。有需要使用的物品，除了問朋友借，還可以在「Jie Yeah借嘢」等網上平台徵求。阿Gel在旅行前借過滑雪眼鏡，大便妹就常借露營用品。若真的需要買新物品，也可以選擇較少包裝的，例如牛奶可以選擇玻璃樽裝、減少網購單件貨品等。此外，買電器可選有保養的，買衣物則選可以換鞋底的鞋款，亦是兩個環保達人的心得。

■建立正向回收習慣

大便妹認為，現在香港的回收系統，最大的問題是沒有把街頭和公共屋邨的3、4色回收桶充分利用，回收物品常常不知所終，有的更遭揭發被當成一般垃圾。「可能是我們這些環保人士，才會比較常去回收點，忙少少的一般市民，暫時可能只會用自己家樓下的回收桶。」在徵費實施後，政府應幫市民建立正向回收習慣，若市民發現政府沒有用心處理回收物，便會對回收沒有信心。

就目前的情况，她覺得市民可以做得更好的，是多了解回收物品的種類和注意事項。有不少回收物品，如紙包飲品盒、外賣食品的紙盒等，雖然是複合物，但也有公司能夠處理得到。另外，像熱感紙不能當紙類回收，這些比較少人知道的小知識，其實在Google找得到，或者可以在綠在區區的開放時間，與職員交流心得。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 受訪者提供、梁景鴻、網上圖片

{ 美術 } 劉若基

{ 編輯 } 王翠麗

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