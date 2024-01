【明報專訊】繼Drive My Car贏得奧斯卡之後,濱口龍介轉而交出一部風格迥異的新作《無邪之境》(Evil Does Not Exist),似乎放下了過去為人熟悉的電影語言,開闢另一條未知的歧路。電影於香港上映不久,濱口龍介剛好應邀到澳門出席亞歐青年電影展「電影大師班」座談活動,詳談了《無邪之境》與過去作品的承接與脈絡。較特別的是,濱口龍介本人、活動主持與翻譯員各以中日英三語交談,又像是某種意義上對Drive My Car的「致敬」。