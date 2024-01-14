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2024年1月14日星期日
星期日生活
星期日生活
台灣大選現場觀察：最重要的是人和政治的關係
阿嬤的花布
周日話題：《金手指》：一場改朝換代的尋租遊戲
星期日現場：移動的社區研究場景：從街頭巷尾、中學走廊，到學術會議
無名周記：讓AI開眼的科學家
圖文城市：ZZZ見字就唞ZZZ
平安祭：致命的Smiling Depression
誰人日記：自駕遊
#011 金魚囝
放心寫作：#73 哀悼之路的漫長
讀者來信：〈先了解，後決策〉
阿貓阿狗：#218 白冠雞
同場加映：談《無邪之境》的暴力與失語──濱口龍介「電影大師班」紀錄
movie chic, movie style：《潛行》：最怕是當一切變成習慣
論語‧電影：2023年是屬於《第八個嫌疑人》的
家明雜感：滴水不漏 家庭恩仇 《墮下的對證》
影片簡評
單元連載：香港書82
星期日文學‧填埋的島音：遙憶新創能劇《沖繩平家物語》
{登峰達人}曾朗傑 20歲征服七大洲最高峰 難忘6歲那年富士山
盤中食事：金球宴嘗鱈魚西京燒
打開垃圾：舒心回收 省時慳力
無定向學堂：改善供電 可靠度 提升0.00009%都要砸錢
社會實驗：學用手機拍攝 做model玩cosplay 老友記光影重塑回憶
未來城市：北上睇牙價錢平免輪候 港牙醫監管嚴謹守住質素
阿貓阿狗：#218 白冠雞
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【明報專訊】作者•李香蘭
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