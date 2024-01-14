專研台灣的亞然自是不甘後人，交來的文章感覺走在冷靜與熱情之間，一邊記錄下投票日零時以前的見聞，一邊思考人與政治的關係。然後昨日下午踏正4點，小編J立時便見到，網上的對罵聲又再回復熾熱。文章見報大選結果已塵埃落定，再厭倦兩黨非此即彼的政治，也得面對內外交困的各項挑戰。

回到香港，今期我們跟理大設計學院師生到油麻地，看他們如何透過深度訪問兩代人，重新認識這個社區，以及思考社區到底是什麼的命題，到最後，他們搞了一個說不上萬人空巷、甚至可能會覺得有點符碌的研討會，但，同樣不失莊重。

股市跌市連連，賣地反應又不似預期，零售市道更是唉聲不絕，在這樣的場景下入戲院看《金手指》，到完場亮燈，會特別令人思忖香港今昔。電影按真實事件模擬重演，但情節布景不一定百分百真實，奇案背後，有歷史大時代撐起人人入局的大騙局，奇夫翻查了不少檔案及舊報紙，寫下了補充文章。

台灣在廢物分類回收處理及減廢的教育及施行上都領先香港，「打開垃圾」今周向兩位回收達人問道，記者整理出9個好貼士，教大家如何可以做好回收而又不會覺得很煩很費時失事，趁假期不妨多多參詳。

P.S. 截稿前至時近晚上8點，票仍在點，國民黨候選人侯友宜宣布敗選。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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