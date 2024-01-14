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台灣大選現場觀察：最重要的是人和政治的關係

【明報專訊】轉眼就是4年一度的台灣大選，上屆選舉的時候正是疫症前夕，這4年也真的像天翻地覆。特別是活在香港，經過這幾年的變化，人和政治的關係好像所剩無幾，又或全然變成了單向的關係。忽然間看到台灣人如此投入政治，政治與人的關係是如此緊密互動，我的第一反應不是羨慕，而是用了好些時間才能消化和理解。

在截稿前還未看到選舉結果，但無論勝負，肯定的是同時都有很多人高興和很多人失落。畢竟在過去幾星期各黨派的造勢會上，不同城市每場晚會都站滿落力叫喊「凍蒜」、揮動手上旗幟的支持者，他們各為其主但一樣投入，如此相同又如此不同，這是聲音立體、意見多元的體現，也就是民主的意思。

但所謂民主其實應該有更多重的意義，並且需要通過不斷的推敲和挑戰，才能得出民主的真正價值，而不只是簡化成為一場選舉、千萬張選票、票多者勝的一個結果。所以觀察選舉，一方面可以最直接地從造勢會裏感受大圍爐的熾熱，政治人物的演說和演說中的抑揚頓挫，巧妙地搭配燈光和音效，都把場上數以十萬計的每個人的毛孔和血管擴張起來，那裏的空氣也是充滿熱度。

選舉疲勞

但現實上我們不能忘記，這些「選舉騷」只是政治的一小部分，就算真的有數以十萬計的人走上街頭，更多人其實選舉疲勞，討厭每兩年就一次鋪天蓋地的政治動員，對這些選舉晚會敬而遠之，這些人其實才是多數。我來台灣看幾場選舉晚會，台灣的朋友都笑說我比台灣人還要「台灣」，因為他們早就厭倦。所以到頭來、參與和觀察這些競選，其實也不是真的「很台灣」的。當然，在台灣社會中還是有一部分人會熱中參與選舉造勢，台灣人對民主選舉的投入程度是世界上數一數二的，無論是在這些競選活動中力竭聲嘶，還是在投票日動身投票，每個人都用行動來肯定選舉制度。

像在早兩天的選前之夜，我跑了3個政黨的3場晚會，就看到今屆選舉老中青三代都一樣參與，而這正是因為柯文哲的參戰，為台灣政治帶來了實實在在的變化。以往藍綠兩黨，藍營從來都跟年輕人絕緣（真的，就算蒙着眼睛，單憑現場的空氣也可以知道是去了國民黨的活動），而綠營算是可以勉強吸引到一些年輕人參與這些傳統的政治活動，但年輕人的比例也不算多。這次柯文哲在凱達格蘭大道的晚會，街上都是20、30歲出頭的年輕人，頭上戴着小草飾物，寓意小草集合可以化成森林。柯文哲的出現，填補了兩黨之間的空白，以往台灣什麼都是藍綠，但對很多人來說，還是希望政治可以有藍綠以外的可能。是否真的做到、如何做到是一回事，但至少這是不少人的希望。而這些人的希望，即使在這次選舉中沒有實現，但世界歸根結柢都會是他們的。

不過，每個社會都會有所謂的主流，也就是最傳統的政治。其中最有代表性的，屬於我稱之為「傳統政治動員鏈」的一部分，地方網絡、上旅遊車、參加造勢、吃流水宴、一起投票，而這群選民又當然地以老年人、國民黨支持者為主。「地方網絡」的顏色跟最後投票的選擇直接掛鈎，這是民主多元之中最簡單的一種關係。但同一時間，更多的選民最後投票，背後還是有各種各樣思考，就算最後跟阿公阿嬤投了同樣的票，但思考邏輯都不盡相同。所以，當選舉觀察的另一方面，是想深入了解為什麼選民最後投票給某個候選人、背後的原因是什麼的同時，我們還需要探問的是：這些相同（投票的選擇）和不同（投票選擇的原因）在代議制的民主中，其實有多大的意義？

這次來台灣，我把握時間找不同的台灣朋友碰面，想聽他們的想法，看看各自在過去4年的生活過得怎麼。我有一個在桃園賣威士忌的朋友，以前常去他店裏喝酒聊天打發時間，總是談到威士忌愈來愈貴但品質卻沒有變好，事隔幾年，趨勢也好像沒有什麼改變。這次我去店之前，他跟我說，店裏現在都沒位子坐了，囤積的貨都擺滿舖頭。疫後復常的一年生意都不好，其中一個大原因是很多人都瘋狂外遊，大部分人的消費都花在外地，自然影響原來的生意，所謂報復式出外旅遊是不同地方都要面對的問題。

我知道他的政治取向偏好藍營，始終是做生意的人，這一點都不奇怪，但我還是問他怎樣看這次選舉、有什麼想法。他說，每個人的政治取向，多少就像宗教，信了某種宗教，很少可以有根本的轉變。他說自己從來都是藍色，但近幾年也實在對國民黨的立場感到卻步。這次有柯文哲的出現，或許對不少選民來說，是一個新的選擇、一個可能的新景象，不過他也說，柯文哲應該不會夠票吧。我一邊聽他說，一邊在想：你們藍營支持者也如此悲觀，看不到國民黨可以帶來由治及興的可能……我沒有問他，那究竟你會支持哪個政黨候選人，但那個選擇，我想一定是深思熟慮的結果。

最好的結果

我們也聊到世界的轉變，如果台灣真的很危險，真的有missile飛來，今屆會不會成為最後的一次選舉？其實大部分台灣人都明白，台灣一直就處在這被動的位置，複雜的兩岸關係和台灣問題，從1949以後就一直存在，而且隨着社會上價值的變化而變得愈來愈難以解決，最好的結果大概就是一直以來的維持現狀。但在這個真的會打仗的年代，每個人能夠做的也只有既來之則安之地過每一天，沒有什麼可以做到。碰巧在這個時候，有個新的客人走入店內想買酒，左顧右盼的時候，看到店裏的威士忌放滿高高的貨架，客人就問我的老闆朋友，是不是常常都擔心地震，萬一地震，這些酒都隨時報銷。老闆說，賣了幾十年酒，一直都如此擺放，安然無恙，况且要擔心也擔心不來吧，聽天由命，說到底，也是每天過好每一天。

選舉結束，在短暫的歡樂和哀愁過後，還是繼續過日子。哪個政黨執政、對世界大局帶來轉變還是不變，已成定局。說到底，再去問民主是什麼呢？就是不管你滿腔熱血和理念，是多年以來始終如一的忠心某黨某派支持者，還是什麼都不在乎，社會上就是有着各種各樣的人，各有不同而且互不相容，但無可避免地活在一起、命運共同，現實就是如此苦惱和荒謬。但同一時間，因為有選舉和自己的一張票，讓有希望的人始終戒慎恐懼，也讓失望的人保持希望，人和政治的關係就此確立，也讓人和政治的關係變得相關。而這種感覺，今天再看，已像遙不可及。

文˙亞然--倫敦大學亞非學院台灣研究中心兼任研究員

編輯•王翠麗

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