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CES 2024焦點新品 LG透明無線電視吸睛掃多獎

【明報專訊】作為全球最重要科技展之一的美國消費電子展（Consumer Electronics Show，簡稱CES），剛於美國時間1月9至11日在拉斯維加斯舉行。每年CES展品都被視為該年科技發展大方向，今年主題之一是人工智能﹙AI﹚，不少家電產品都運用AI技術提升機體的表現；另外，透明電視的最新發展也是另一焦點，其中由LG開發、號稱全球首款無線透明電視，更在CES撗掃多個獎項。

77吋型格「金魚缸」 或今年開賣

早在2010年開始，透明屏幕便是CES常客，雖然它們一直未能廣泛應用在家用電視機上，但一些商場或辦公室已開始看到它們的影蹤。在今屆CES，LG展出號稱全球首款無線透明電視OLED T，更橫掃今屆5項創新獎，包括了Video Displays類別的最佳創新獎，有傳或於本年開售。

這部造型有點像金魚缸的77吋電視，內置全新AI處理器，效能比上一代晶片提升三成，圖像能力提高七成。為了做到極致簡約，電視以無線方式連接外置轉接盒，用家只要把不同的輸入裝置連接轉接盒，便可無線連接到電視輸出影像。

網址：bit.ly/3TRHqg0

透明芒無邊框扮玻璃

除了LG之外，Samsung亦展出全球首款透明MicroLED屏幕，最大特點是採用無邊框設計，屏幕關閉時看上去就像一塊玻璃。廠方更特別在透明MicroLED屏幕旁邊放置了透明OLED及透明LCD的屏幕，可見透明MicroLED屏幕的亮度明顯最高，亦是三者中唯一做到真正無邊框的效果。由於透明MicroLED屏幕能提供更高的像素，所以畫面細緻度也相對其他兩款屏幕高。不過，現時展示的透明MicroLED屏幕只屬原型產品，廠方亦沒有提供相關的技術規格，相信今年內推出市場的機會較低。●

網址：bit.ly/3SlNJHP

AI機械人知你心意 化身保安四圍巡

AI發展往往與機械人息息相關，LG今屆首次展出由AI驅動的雙足寵物機械人，會在家中「周圍走」，並且學習和理解語言，與用家對話。機械人能以雙腿關節及屏幕來表達情感，更可配合內置相機、收音咪、溫度濕度感測器，藉AI技術來分析用家的意圖，作出適當反應和互動。它也可連接智能家居系統，化身為家中電器的控制中心；或兼任家中小朋友或寵物的監視器及保安員，協助父母遙距監控，當系統發現異常狀况，亦能主動提示家長。而當它偵測到無人在家時，則會主動巡邏家中不同角落，若發現窗戶打開或燈光啟動時，亦會立即通知用家。推出日期仍有待公布。

網址：bit.ly/3vrkjPk

機械人投射影像陪毛孩玩

無獨有偶，Samsung亦在今屆展出AI機械人Ballie。它以2020年首次於CES展出的Ballie為藍本，但加入了投影功能，可在地板、牆壁或天花投射影像，無論想放影片給家中小朋友或寵物觀看都做得到；又或者在用家健身時投射相關影片，方便趴着或躺着做動作時觀看。機體會因應環境亮度及投影距離而自動調整，不用人手操作，使用更簡便。此外，作為一名家務助理，新版Ballie亦能連接智能家居系統，開燈、為寵物發放糧食、開關空調等，甚至當你回家時會在門口迎接。Ballie推出時間有待公布。●

網址：bit.ly/48GFQT3

$5310自動對焦眼鏡 度數隨時調節

近視、遠視和老花都是普遍眼疾，每當視力度數有變化便要更換眼鏡。日本光學公司Hoya的子公司ViXion，在今年展示名為ViXion01的自動對焦眼鏡。眼鏡前方設有ToF距離感測器，配合眼鏡內兩個小型鏡頭，用家只要在首次佩戴時利用撥盤設定正確焦距之後，之後無論看遠近物件，眼鏡都會自動調節鏡頭鏡片，達到自動對焦效果，令用家能清晰看到不同景物。由於能自行調焦，就算視力度數出現變化也毋須頻密更換眼鏡。ViXion01重量55克，續航力約10小時，並有IPX3防濺水規格，但由於鏡頭大小有限，會令視角變窄，所以並不建議駕駛或運動時使用。ViXion01現於日本接受預訂，售價為99,000日圓（約5310港元），預計下月出貨。●

網址：store.vixion.jp

遊戲手掣駕電動車 預計2025年可預訂

Sony與Honda合資公司Sony Honda Mobility，在2023年CES展出旗下首款電動車Afeela的概念產品，包括有電子倒後鏡、全車內外共設45個鏡頭及感應器，車內提供更沉浸的影視、音響及遊戲功能等。今年Afeela再次亮相，主持人還示範連接PlayStation DualSense手掣來控制電動車，讓駕駛變成打機般的體驗。新車亦特別加入更多AI功能，例如當用家走近車身，便會亮燈及打開車門；坐上車後便自動驗證身分及啟動汽車，更可配合車身不同鏡頭及傳感器，實時觀察交通情况，並提供更精準的駕駛輔助功能。根據廠方2023年資料，Afeela預計在2025年上半年開放預訂，首批汽車於2026年在日本及北美地區交付。●

網址：www.shm-afeela.com/en/

$2730人臉識別家用門鎖

智能門鎖最常見莫過於用密碼或指紋解鎖，但在嚴寒地區，虛擬鍵盤及指紋識別的準確度會大幅下降，怎辦？在今年CES上，智能門鎖生產商Lockly推出一款全新的產品Visage，追加人臉識別功能，門鎖設有一對200萬像素的紅外線感測器，只要用家走近，便能識別臉部並自動解鎖。它最多能記錄100個人臉資料，對於一般家庭來說十分夠用。除了人臉識別、指紋識別及密碼解鎖外，門鎖亦與Apple合作，支援Apple Home Key功能，用已登記的iPhone或Apple Watch亦可以一拍解鎖。Visage預計在今年夏天推出，定價350美元（約2730港元）。●

網址：bit.ly/3NUOMM5

無屏筆電 AR眼鏡代勞

除了AI成為今屆話題之外，發展愈趨成熟下AR產品亦愈來愈多。今年，初創公司Sightful展示了號稱全球首部AR Laptop Spacetop，這部手提電腦最特別之處，在於不設屏幕，改用AR眼鏡代替，能提供猶如100吋的虛擬顯示屏，讓用家無論身處任何地方都可以開啟多個視窗完成工作。不過，Spacetop並沒有加入手勢、控制器等操作，仍需要鍵盤及觸控板來控制機體。規格上亦只內置Qualcomm Snapdragon XR2 、8GB RAM及256GB儲存空間，效能甚至比不上大多高階手機，但作為將電腦AR化的最新產品，相信仍有不少人期待它的發展。Spacetop定價2150美元﹙約16,770港元﹚，現在已於美國發售。●

網址：www.sightful.com

智能寵物門 叼老鼠不准入

在外國，不少家居都會特別在大門上另安裝一道寵物門，以供家中貓狗進出，不過牠們有時會把戶外捕獲的老鼠、小鳥等「獵物」帶回家，令主人大感煩惱。瑞士初創公司Flappie便展示一款人工智能寵物門，外側設有運動感應器及夜視鏡頭，用家只要把Flappie連接上網，當寵物進出時便能在手機App或電腦上收到通知，並透過鏡頭看到寵物的進出情况，甚至遙距把寵物門鎖上或解鎖。廠方更特別針對貓加入數據，不單能識別不同種類的貓，更可識別牠們是否叼着「獵物」入屋而自動上鎖，直至牠們乖乖放下「獵物」才解鎖放行。廠方計劃於今年第一季尾於瑞士及德國推出這款寵物門，售價待定。●

網址：www.flappie.ch/en

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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