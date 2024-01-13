同場加映：牧場尋《鬼怪》孔劉足迹 必吃「六折」韓牛

超市掃韓牛 餐廳即烤

來到平昌，也不能錯過韓牛，尤其是大關嶺韓牛城。韓牛城分為牧場直送韓牛超市和半自助餐廳即烤韓牛，大家可在韓牛超市購買牛肉，又或直接拿到旁邊的餐廳即烤即食。

牧場直送韓牛超市出售不同級數與部位的韓牛，韓國國家韓牛組織（NHO）會依據雪花密度、肉質及色澤等，把韓牛分為最高級1++、1+、1、2及最低級的3。每包韓牛均附有相關資料如：部位、級數、出生地、屠宰日期等。由於價錢比韓國其他地方的餐廳便宜兩至四成，因此不少韓國人途經這裏都會掃貨。想即歎韓牛滋味，大可把買來的韓牛拿到餐廳燒烤，餐廳一般只收每位4000韓圜（約24港元），提供韓式小菜、包肉的生菜和紫蘇葉、醬料等，當然你也可另點其他食物，如記者最愛的韓牛骨湯！●

三養牧場

地址：江原道平昌郡大關嶺面花田陽地街708-9

費用：成人1.2萬韓圜（約72港元），小童1萬韓圜（約60港元）

交通：橫溪市外巴士站轉乘的士前往至售票處約1.3萬韓圜（約77港元），車程20分鐘左右

網址：www.samyangranch.co.kr

大關嶺韓牛城

地址：江原道平昌郡大關嶺面奧林匹克路38

交通：橫溪市外巴士站乘的士，約3000韓圜（約18港元），或步行15分鐘可達

網址：daegwallyeonghanwoo.modoo.at/#

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